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不同的人对药物的反应不同。一个人对药物的反应方式受许多因素影响，包括
患者是否遵医嘱服用药物（依从性）也影响他们对药物的反应。这些因素可以影响身体怎样吸收药物、身体怎样分解（代谢）和消除药物或药物对身体产生什么作用。
由于影响药物作用的因素很多，医生必须为每一个人选择合适的药物并仔细调整剂量。若患者同时服用其他药物或者患有其他疾病，则可能存在药物间、药物与疾病间的相互作用，这也会使药物及其剂量的选择更加复杂。
每种新药都会确定标准或平均剂量。但是，平均剂量的概念可以类似于服装业中“一个尺寸适合所有人”的情况：它可能非常适合一群人，但几乎对任何一个人来说都是不完美的。然而，有些药物的剂量不需要调整，因为相同剂量在几乎每个人中都效果良好。
年龄对药物反应的影响
婴儿和老人尤其会存在药物反应问题。他们的肝肾功能较弱，故经肝代谢或经肾排泄的药物会在体内蓄积，可能引起用药问题。
相比于儿童和年轻人，老年人患有更多疾病，因而服用更多种类的药物（请参见衰老与药物）。服用的药物种数越多，越有可能出现药物间、药物与疾病间的相互作用。随着年龄老去，患者用药的依从性也会有所下降，例如不能在特定时间服药和避免同服某些食物。
影响药物作用的因素很多