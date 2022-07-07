不同的人对药物的反应不同。一个人对药物的反应方式受许多因素影响，包括

遗传组成

年龄

体型

使用其他药物和膳食补充剂（如 草药）

进食（包括饮料）

基础疾病（如肾脏或肝脏疾病）

药物的储存（药物是否储存时间过长、是否储存在错误环境下）

产生耐受性和抗药性

患者是否遵医嘱服用药物（依从性）也影响他们对药物的反应。这些因素可以影响身体怎样吸收药物、身体怎样分解（代谢）和消除药物或药物对身体产生什么作用。

由于影响药物作用的因素很多，医生必须为每一个人选择合适的药物并仔细调整剂量。若患者同时服用其他药物或者患有其他疾病，则可能存在药物间、药物与疾病间的相互作用，这也会使药物及其剂量的选择更加复杂。

每种新药都会确定标准或平均剂量。但是，平均剂量的概念可以类似于服装业中“一个尺寸适合所有人”的情况：它可能非常适合一群人，但几乎对任何一个人来说都是不完美的。然而，有些药物的剂量不需要调整，因为相同剂量在几乎每个人中都效果良好。