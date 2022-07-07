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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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药物反应概述

作者：Shalini S. Lynch, PharmD, University of California San Francisco School of Pharmacy
已审核/已修订 7月 2022 | 修改的 9月 2022
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    不同的人对药物的反应不同。一个人对药物的反应方式受许多因素影响，包括

    • 遗传组成

    • 年龄

    • 体型

    • 使用其他药物和膳食补充剂（如 草药

    • 进食（包括饮料）

    • 基础疾病（如肾脏或肝脏疾病）

    • 药物的储存（药物是否储存时间过长、是否储存在错误环境下）

    • 产生耐受性和抗药性

    患者是否遵医嘱服用药物（依从性）也影响他们对药物的反应。这些因素可以影响身体怎样吸收药物、身体怎样分解（代谢）和消除药物或药物对身体产生什么作用。

    由于影响药物作用的因素很多，医生必须为每一个人选择合适的药物并仔细调整剂量。若患者同时服用其他药物或者患有其他疾病，则可能存在药物间、药物与疾病间的相互作用，这也会使药物及其剂量的选择更加复杂。

    每种新药都会确定标准或平均剂量。但是，平均剂量的概念可以类似于服装业中“一个尺寸适合所有人”的情况：它可能非常适合一群人，但几乎对任何一个人来说都是不完美的。然而，有些药物的剂量不需要调整，因为相同剂量在几乎每个人中都效果良好。

    年龄对药物反应的影响

    婴儿和老人尤其会存在药物反应问题。他们的肝肾功能较弱，故经肝代谢或经肾排泄的药物会在体内蓄积，可能引起用药问题。

    相比于儿童和年轻人，老年人患有更多疾病，因而服用更多种类的药物（请参见衰老与药物）。服用的药物种数越多，越有可能出现药物间、药物与疾病间的相互作用。随着年龄老去，患者用药的依从性也会有所下降，例如不能在特定时间服药和避免同服某些食物。

    影响药物作用的因素很多

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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