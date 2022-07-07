基因组成和对药物的反应

个体间基因（遗传性）组成的差异会影响身体对药物的作用以及药物对身体的作用。研究遗传因素对药物反应影响的学科称为药理遗传学。在某些情况下，可在开始疗法之前，对代谢药物的酶的水平进行测定。这应在处方前就考虑。

一些人因为遗传因素，其身体处理（代谢）药物会较缓慢。因此，药物可能蓄积于体内，造成毒性。而另一些人代谢药物的速度非常快，以至于在服用常规剂量后，血液中的药物浓度无法升高至有效水平。

在美国，约一半人群中的 N-乙酰转移酶（一种代谢某些药物的肝酶）作用缓慢。这类人群称作慢速乙酰化型个体。在使用某些药物（如经该酶代谢的抗结核药异烟肼）时，相比于快速乙酰化型个体，慢速乙酰化型个体的血药浓度会更高，药效持续时间更长。

1,500 个人中约 1 个人具有低水平的假性胆碱酯酶，这是一种使诸如琥珀酰胆碱药物灭活的血液酶，琥珀酰胆碱有时在外科手术期间给药，以暂时松弛肌肉。如果手术后琥珀胆碱不能被快速灭活，肌肉松弛状态会延长，患者术后就不能恢复正常自主呼吸，从而延长呼吸机使用时间。他们可能需要更长时间的呼吸机。

约 10% 的非洲裔男性和较少的非洲裔女性或美国黑人缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD），G6PD 可保护红细胞免受某些化学毒物的破坏。例如，在缺乏 G6PD 的人群中，一些药物（例如用来治疗疟疾的氯喹和伯氨喹）会破坏红细胞并且造成溶血性贫血。

大约 1/20000 的个体由于遗传缺陷而致肌肉对吸入式麻醉药（如氟烷、异氟烷、七氟烷等）过度敏感。当给予这些人一种这样的麻醉药连同肌肉松弛药（通常为琥珀酰胆碱）时，可能出现一种威胁生命的疾病，称作恶性高热。它造成高烧。肌肉僵硬、心跳加速、血压下降。