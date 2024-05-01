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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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什么是耳？

耳是感觉器官之一，有两个重要功能：

  • 听力

  • 平衡

耳的主要部分是什么?

耳朵分为3个主要部分：

  • 外耳

  • 中耳

  • 内耳

外耳是在头部外侧的可见部分。它是一个大的被皮肤覆盖的软骨瓣。通向中耳的隧道称为耳道。

中耳由鼓膜和充气的小腔室组成。这个腔室包含3块以自身形状命名的微小骨骼。这些骨骼被称为锤骨、砧骨及镫骨。这些小骨将声音从中耳传递到内耳。

中耳通过咽鼓管连接到鼻后部。该管有助于引流液体，使其不在中耳积聚。感冒时，该管可能会发炎（发红和肿胀）并堵塞，导致耳部感染。

内耳由耳蜗和前庭系统组成。这些结构充满流体，并包含将声音和运动转化为神经信号的感受器。

耳内

耳是如何发挥作用的？

听力是怎么来的?

耳朵纳入声波，并将其转化为神经信号传递到脑部。脑将信号解读为声音，例如语音或音乐。

  • 声波进入耳，沿着耳道传播到鼓膜

  • 声波使鼓膜振动

  • 鼓膜振动沿中耳的3块小骨传播

  • 第3小骨振动内耳称为卵圆窗的部分

  • 卵圆窗内的振动进入耳蜗并将转变成神经信号

  • 来自耳蜗的神经信号沿听神经传递到脑部

耳蜗是充满液体的螺旋形器官。耳蜗内部有成千上万的细毛，称为纤毛，可响应声音而振动。不同纤毛响应不同频率的声音。有些纤毛对低调的声音（如鼓声）相应。有些纤毛对高调的声音（如铃声）相应。其它纤毛则介于两者之间。脑部可以判断哪些纤毛在发送信号，因此了解进入耳朵的声音的音调。

平衡如何起效?

耳内由小囊和小管组成的系统可帮助身体保持平衡。这些小囊和小管被称为前庭系统

前庭系统充满液体并衬有称为纤毛的细毛。

  • 头部移动时，前庭系统中的液体会移动

  • 移动的液体向一个或另一个方向弯曲纤毛

  • 纤毛弯曲的方向引起特定的神经信号

  • 纤毛的神经信号沿前庭神经传递到脑部

  • 脑部利用神经信号来判断头部移动的方向

耳可能会出现什么问题？

耳的问题包括：

如果前庭系统有问题，患者可能会感到头晕或出现眩晕症 ，并有跌倒的风险。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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