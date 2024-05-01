什么是耳？
耳是感觉器官之一，有两个重要功能：
听力
平衡
耳的主要部分是什么?
耳朵分为3个主要部分：
外耳
中耳
内耳
外耳是在头部外侧的可见部分。它是一个大的被皮肤覆盖的软骨瓣。通向中耳的隧道称为耳道。
中耳由鼓膜和充气的小腔室组成。这个腔室包含3块以自身形状命名的微小骨骼。这些骨骼被称为锤骨、砧骨及镫骨。这些小骨将声音从中耳传递到内耳。
中耳通过咽鼓管连接到鼻后部。该管有助于引流液体，使其不在中耳积聚。感冒时，该管可能会发炎（发红和肿胀）并堵塞，导致耳部感染。
内耳由耳蜗和前庭系统组成。这些结构充满流体，并包含将声音和运动转化为神经信号的感受器。
耳内
耳是如何发挥作用的？
听力是怎么来的?
耳朵纳入声波，并将其转化为神经信号传递到脑部。脑将信号解读为声音，例如语音或音乐。
声波进入耳，沿着耳道传播到鼓膜
声波使鼓膜振动
鼓膜振动沿中耳的3块小骨传播
第3小骨振动内耳称为卵圆窗的部分
卵圆窗内的振动进入耳蜗并将转变成神经信号
来自耳蜗的神经信号沿听神经传递到脑部
耳蜗是充满液体的螺旋形器官。耳蜗内部有成千上万的细毛，称为纤毛，可响应声音而振动。不同纤毛响应不同频率的声音。有些纤毛对低调的声音（如鼓声）相应。有些纤毛对高调的声音（如铃声）相应。其它纤毛则介于两者之间。脑部可以判断哪些纤毛在发送信号，因此了解进入耳朵的声音的音调。
平衡如何起效?
耳内由小囊和小管组成的系统可帮助身体保持平衡。这些小囊和小管被称为前庭系统。
前庭系统充满液体并衬有称为纤毛的细毛。
头部移动时，前庭系统中的液体会移动
移动的液体向一个或另一个方向弯曲纤毛
纤毛弯曲的方向引起特定的神经信号
纤毛的神经信号沿前庭神经传递到脑部
脑部利用神经信号来判断头部移动的方向