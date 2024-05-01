耳朵分为3个主要部分：

外耳

中耳

内耳

外耳是在头部外侧的可见部分。它是一个大的被皮肤覆盖的软骨瓣。通向中耳的隧道称为耳道。

中耳由鼓膜和充气的小腔室组成。这个腔室包含3块以自身形状命名的微小骨骼。这些骨骼被称为锤骨、砧骨及镫骨。这些小骨将声音从中耳传递到内耳。

中耳通过咽鼓管连接到鼻后部。该管有助于引流液体，使其不在中耳积聚。感冒时，该管可能会发炎（发红和肿胀）并堵塞，导致耳部感染。

内耳由耳蜗和前庭系统组成。这些结构充满流体，并包含将声音和运动转化为神经信号的感受器。