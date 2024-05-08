在家休息防止传给别人

大量饮水

必要时可使用非处方药缓解症状

感冒的人应待在温暖舒适环境中休息。他们应尽量待在家里，以避免将感染传给别人。饮用液体或使用冷雾加湿器可能在一定程度上有助于保持分泌物松散和易于排出。如果靠太近或意外撞倒装满热水的装置，释放热蒸汽的雾化器可能会导致烧伤。

目前市售的抗病毒药对感冒无效。抗生素对感冒无效，即使从鼻腔排出或气道咳出有色的黏液时亦无作用。不需要时使用抗生素会引起不必要的副作用，并导致抗生素耐药性细菌的产生。

有人提出紫锥菊、锌制剂和维生素 C 可用于治疗感冒。某些小型研究显示它们有效。其他研究则显示它们无效。但目前尚无设计严谨的大型临床研究证实其效果。虽然研究显示它们有益，但益处很小。例如，虽说锌制剂可缩短感冒症状的持续时间，但仅缩短不到 1 天。此外，锌锭剂可引起难闻的味道和恶心，锌鼻喷雾剂可导致永久性嗅觉丧失。所以，大部分专家并不建议将这些补充剂作为治疗之选。

有多种常用的非处方药品可帮助缓解感冒症状。因为它们并不能治愈感冒，加之感冒通常 1 周后自愈，医生对它们的使用就具有随意性，主要根据患者的主观症状的严重程度决定。一些不同种类的药物用于缓解感冒症状：

减轻充血药物可帮助打开阻塞的鼻道

抗组胺药，可帮助缓解流涕

盐水鼻喷雾剂，可能有助于稀释粘液

非甾体抗炎药 (NSAID) 或对乙酰氨基酚，可减轻疼痛和发烧

止咳糖浆，可通过使分泌物变稀薄和松解粘液而使其易于咳出（祛痰药）或抑制咳嗽（镇咳药或蜂蜜）

这些药物常组合起来一起出售，也可单独购买。

吸入型减充血剂在缓解鼻充血方面优于口服型。但是，使用吸入减轻充血药物超过 3～5 天后再停用，会使充血较初始时更为严重。异丙托铵，一种处方的鼻部喷雾剂，可缓解流鼻涕的症状。

老一代抗阻胺药（如扑尔敏）可导致困倦。新型抗阻胺药（如氯雷他定）较少导致嗜睡，但对治疗普通感冒无效。

减充血剂和抗组胺药不可用于 4 岁以下儿童。

NSAID 类药物（如阿司匹林、布洛芬和萘普生）同对乙酰氨基酚一样具有解热镇痛效果。阿司匹林一般不建议用于儿童，因为它在儿童中可增加 Reye 综合征风险，这是一种罕见但危及生命的疾病。

由于咳嗽有助于在病毒感染期间排出呼吸道内的分泌物和残屑，故一般不推荐使用止咳药，除非咳嗽严重到影响了睡眠或导致极大不适。