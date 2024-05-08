普通感冒是指鼻粘膜、鼻窦粘膜和咽喉粘膜的病毒感染。
很多不同的病毒会导致感冒。
通常，感冒通过人手接触被感染者的鼻分泌物而传播。
感冒初始表现为刺痒、咽喉痛或者鼻部不适，随后出现打喷嚏、流鼻涕、咳嗽及周身不适感。
诊断主要依据症状。
良好的个人卫生习惯，包括经常洗手，是预防感冒最好的办法。
休息、减充血剂、对乙酰氨基酚和非甾体类抗炎药（NSAID，如布洛芬等），均有助于减轻症状。
普通感冒是一种最常见的疾病。有很多不同的病毒（鼻病毒、腺病毒、冠状病毒和人类偏肺病毒）可导致感冒，但鼻病毒（有超过 100 种亚型）是导致感冒的最常见病毒。鼻病毒引起的感冒常发生在春季和秋季。其他病毒多在其他时节导致普通感冒样疾病。
感冒主要由人手接触被感染者的鼻腔分泌物而传播。这些分泌物含有感冒病毒。当人手再接触口、鼻、眼时，病毒就进入机体而致病。较为少见的是，感冒还可通过吸入感染者咳嗽或喷嚏时呼出的飞沫传播。在感冒症状出现后的最初 1 或 2 天内，感冒最具传染性。
以下任何一项都不会增加感冒的易感性：
寒冷
全身健康和饮食习惯
鼻或喉咙异常（如扁桃体或腺样体增大）
你知道吗……
普通感冒的症状
感冒症状开始于感染后1～3天。通常，咽喉干涩或痛或鼻部不适为首发症状。随后出现喷嚏、流涕、轻度全身不适。一般不发热，有时在感冒刚开始时有低热。鼻分泌物初呈透明水样，量较多，以后渐变稠，呈不透明的黄绿色，量减少。很多人也会出现轻度咳嗽。许多患者伴有轻度咳嗽，症状大多在4～10天消失，但咳嗽可持续2周。
并发症会使病程延长。鼻病毒感染常可诱发哮喘患者发生哮喘。一些患者可继发中耳（中耳炎）或鼻窦（鼻窦炎）的细菌感染。这些感染的发生是由于鼻腔充血，阻碍了正常排泄，从而导致细菌在分泌物上繁殖。
你知道吗……
普通感冒的诊断
医师的评估
医师通常根据典型症状诊断感冒。高热、剧烈头痛、皮疹、呼吸困难或胸痛提示并不是单纯的感冒。
诊断感冒通常不需要实验室检查。如果怀疑有并发症发生，医师可进行血液检测及X线检查。
普通感冒的治疗
在家休息防止传给别人
大量饮水
必要时可使用非处方药缓解症状
感冒的人应待在温暖舒适环境中休息。他们应尽量待在家里，以避免将感染传给别人。饮用液体或使用冷雾加湿器可能在一定程度上有助于保持分泌物松散和易于排出。如果靠太近或意外撞倒装满热水的装置，释放热蒸汽的雾化器可能会导致烧伤。
目前市售的抗病毒药对感冒无效。抗生素对感冒无效，即使从鼻腔排出或气道咳出有色的黏液时亦无作用。不需要时使用抗生素会引起不必要的副作用，并导致抗生素耐药性细菌的产生。
有人提出紫锥菊、锌制剂和维生素 C 可用于治疗感冒。某些小型研究显示它们有效。其他研究则显示它们无效。但目前尚无设计严谨的大型临床研究证实其效果。虽然研究显示它们有益，但益处很小。例如，虽说锌制剂可缩短感冒症状的持续时间，但仅缩短不到 1 天。此外，锌锭剂可引起难闻的味道和恶心，锌鼻喷雾剂可导致永久性嗅觉丧失。所以，大部分专家并不建议将这些补充剂作为治疗之选。
有多种常用的非处方药品可帮助缓解感冒症状。因为它们并不能治愈感冒，加之感冒通常 1 周后自愈，医生对它们的使用就具有随意性，主要根据患者的主观症状的严重程度决定。一些不同种类的药物用于缓解感冒症状：
减轻充血药物可帮助打开阻塞的鼻道
抗组胺药，可帮助缓解流涕
盐水鼻喷雾剂，可能有助于稀释粘液
非甾体抗炎药 (NSAID) 或对乙酰氨基酚，可减轻疼痛和发烧
止咳糖浆，可通过使分泌物变稀薄和松解粘液而使其易于咳出（祛痰药）或抑制咳嗽（镇咳药或蜂蜜）
这些药物常组合起来一起出售，也可单独购买。
吸入型减充血剂在缓解鼻充血方面优于口服型。但是，使用吸入减轻充血药物超过 3～5 天后再停用，会使充血较初始时更为严重。异丙托铵，一种处方的鼻部喷雾剂，可缓解流鼻涕的症状。
老一代抗阻胺药（如扑尔敏）可导致困倦。新型抗阻胺药（如氯雷他定）较少导致嗜睡，但对治疗普通感冒无效。
减充血剂和抗组胺药不可用于 4 岁以下儿童。
NSAID 类药物（如阿司匹林、布洛芬和萘普生）同对乙酰氨基酚一样具有解热镇痛效果。阿司匹林一般不建议用于儿童，因为它在儿童中可增加 Reye 综合征风险，这是一种罕见但危及生命的疾病。
由于咳嗽有助于在病毒感染期间排出呼吸道内的分泌物和残屑，故一般不推荐使用止咳药，除非咳嗽严重到影响了睡眠或导致极大不适。
治疗普通感冒症状的非处方药品
作用机制
药物
一些常见的副作用
镇痛药/退热药
缓解头痛及其他疼痛、降温
对乙酰氨基酚
几乎没有
阿司匹林
胃部刺激
在儿童中有引起 Reye 综合征的风险
布洛芬
胃部刺激
萘普生
胃部刺激
抗组胺类*
打开鼻通道及缓解喷嚏症状
苯海拉明
马来酸氯苯那敏
困倦、口干，老年人可出现视力模糊、排尿困难、便秘、直立性头昏、精神错乱
镇咳药物
有助于减轻咳嗽
Benzonatate
意识模糊和胃部不适
可待因
便秘、嗜睡、排尿困难、胃部不适
Dextromethorphan
极少，大剂量时可出现混乱、紧张不安及激惹
减充血剂、鼻喷雾剂*
打开阻塞的鼻通道
萘甲唑啉
羟甲唑啉
Phenylephrine
拟肾上腺素
如果药物使用超过数天会出现反跳性充血（药效减弱时充血更严重）
减充血剂，口服*
减少流涕
伪麻黄碱
心悸、高血压、紧张不安、失眠
Phenylephrine
焦虑、头晕、紧张和失眠
祛痰药
稀释痰液
愈创甘油醚
极少，高剂量时可出现头痛和胃部不适
* 减充血剂和抗组胺药（不管是单用还是联用）不可用于 4 岁以下儿童。
普通感冒的预防
由于许多不同的病毒会导致感冒，并且每种病毒随时间略有变化，因此没有针对普通感冒的疫苗。
最佳的预防措施是保持良好的卫生。由于很多感冒病毒是通过接触感染者的分泌物传播，所以以下措施可能有帮助：
有感冒症状的人在家中和办公室时应勤洗手。
喷嚏、咳嗽时应用纸巾掩住，并仔细地处理纸巾。
有症状的人应尽可能与其他人分室而睡。
如有可能，病人应在单独的房间隔离睡眠，正在因感冒而喷嚏或咳嗽者不应上班或上学以免传染他人。
另外，使用消毒剂清洁共用的物品也能有助于减少病毒的传播。
虽然紫锥菊、锌和维生素 C 很受欢迎，但它们并不能预防或治疗感冒，吃柑橘类水果也不能。