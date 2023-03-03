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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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声带麻痹

作者：Hayley L. Born, MD, MS, Columbia University
已审核/已修订 3月 2023
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声带麻痹是控制声带运动的肌肉麻痹性疾病。

  • 声带麻痹可由肿瘤、外伤或神经损伤引起。

  • 典型症状包括发声改变和呼吸困难。

  • 诊断基于音匣（喉部）、气管或食管的检查。

  • 几种方法可以防止呼吸道关闭。

声带麻痹可能是单侧或双侧的。女性多于男性。

单侧声带麻痹可因脑部疾病，如脑肿瘤、中风、脱髓鞘疾病（如多发性硬化），或通向声匣（喉）的神经受损引起。神经损伤可能由非癌性（良性）和癌性（恶性）肿瘤；颈部受伤；涉及颈部或胸部的许多类型的手术，例如甲状腺切除手术、脊柱手术或心脏手术；神经的病毒感染；莱姆病; 神经毒素（毒害或破坏神经组织的物质），例如铅、汞和砷；或白喉中产生的毒素引起。对于一些患者而言，病因未知。

两侧声带麻痹是一种危及生命的疾病，因为声带无法充分打开以使空气正常通过。这种麻痹可能是由通过颈前部的脊柱手术、甲状腺切除手术、呼吸管插入气管（气管插管）或影响神经和肌肉的疾病（例如重症肌无力）引起的。

声带麻痹

麻痹可能影响一个（一侧）或两个声带（俩侧 — 未显示）。

声带麻痹的症状

声带麻痹可影响说话、呼吸和吞咽。麻痹可致食物误吸入气管和肺部。

如果仅有一侧声带麻痹，则声音嘶哑和带呼吸声。通常，呼吸道不会堵塞，因为另一侧的正常声带会充分打开。

双侧声带麻痹时声音强度下降但其他方面正常。然而声门裂狭窄，呼吸道不足，以至于轻度的活动即发生呼吸急促、呼吸困难、及呼吸时产生刺耳的高音调喉鸣。

声带麻痹的诊断

  • 喉镜检查

  • 影像学检查

医生们会尝试找到声带麻痹原因。他们询问所有可能的原因，包括长期暴露于重金属（砷、铅和汞），使用苯妥英和长春新碱药物、结缔组织疾病史（例如马方综合征）、莱姆病结节病糖尿病酒精使用障碍

除了询问患者病史的问题外，医生还会根据喉镜检查进行诊断。喉镜检查使用可弯曲的细内窥镜对喉头进行检查。

也可能包括以下其他检查：

  • 头部、颈部和胸部的磁共振成象(MRI)或计算机断层扫描(CT）

  • 甲状腺扫描

  • 食道的X线（钡餐）

声带麻痹的治疗

  • 手术

如果只有一侧声带麻痹，可行手术把麻痹的声带移到对于更正常发声的最佳位置。手术可能涉及将可调整垫片插入麻痹声带附近，或将物质注入麻痹声带，以让声带彼此更靠近、改善声音并防止误吸。

两侧声带均麻痹时，保持呼吸道充分开放非常困难。可能需要气管切开术（通过切开颈部正面在气管中造口的手术）。气管造口可以是永久性，或仅用于上呼吸道感染期间。有时，神经再支配手术（修复声带神经）有助于说话、呼吸和吞咽。

在称为杓状软骨切除术的另一种手术中，声带会永久分离，从而可以加宽呼吸道。但此手术可能会损坏声音质量。

激光行一侧或双侧声带部分切除术比杓状软骨切除术更好，并且可以增宽气道。如果手术得当，激光切除可以保留满意的发声质量，并且不需要进行气管切开术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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