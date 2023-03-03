声带麻痹是控制声带运动的肌肉麻痹性疾病。

声带麻痹可由肿瘤、外伤或神经损伤引起。

典型症状包括发声改变和呼吸困难。

诊断基于音匣（喉部）、气管或食管的检查。

几种方法可以防止呼吸道关闭。

声带麻痹可能是单侧或双侧的。女性多于男性。

单侧声带麻痹可因脑部疾病，如脑肿瘤、中风、脱髓鞘疾病（如多发性硬化），或通向声匣（喉）的神经受损引起。神经损伤可能由非癌性（良性）和癌性（恶性）肿瘤；颈部受伤；涉及颈部或胸部的许多类型的手术，例如甲状腺切除手术、脊柱手术或心脏手术；神经的病毒感染；莱姆病; 神经毒素（毒害或破坏神经组织的物质），例如铅、汞和砷；或白喉中产生的毒素引起。对于一些患者而言，病因未知。

两侧声带麻痹是一种危及生命的疾病，因为声带无法充分打开以使空气正常通过。这种麻痹可能是由通过颈前部的脊柱手术、甲状腺切除手术、呼吸管插入气管（气管插管）或影响神经和肌肉的疾病（例如重症肌无力）引起的。

声带麻痹

声带麻痹的症状 声带麻痹可影响说话、呼吸和吞咽。麻痹可致食物误吸入气管和肺部。 如果仅有一侧声带麻痹，则声音嘶哑和带呼吸声。通常，呼吸道不会堵塞，因为另一侧的正常声带会充分打开。 双侧声带麻痹时声音强度下降但其他方面正常。然而声门裂狭窄，呼吸道不足，以至于轻度的活动即发生呼吸急促、呼吸困难、及呼吸时产生刺耳的高音调喉鸣。

声带麻痹的诊断 喉镜检查

影像学检查 医生们会尝试找到声带麻痹原因。他们询问所有可能的原因，包括长期暴露于重金属（砷、铅和汞），使用苯妥英和长春新碱药物、结缔组织疾病史（例如马方综合征）、莱姆病、结节病、糖尿病和酒精使用障碍。 除了询问患者病史的问题外，医生还会根据喉镜检查进行诊断。喉镜检查使用可弯曲的细内窥镜对喉头进行检查。 也可能包括以下其他检查： 头部、颈部和胸部的磁共振成象(MRI)或计算机断层扫描(CT）

甲状腺扫描

食道的X线（钡餐）