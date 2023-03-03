声带麻痹是控制声带运动的肌肉麻痹性疾病。
声带麻痹可由肿瘤、外伤或神经损伤引起。
典型症状包括发声改变和呼吸困难。
诊断基于音匣（喉部）、气管或食管的检查。
几种方法可以防止呼吸道关闭。
声带麻痹可能是单侧或双侧的。女性多于男性。
单侧声带麻痹可因脑部疾病，如脑肿瘤、中风、脱髓鞘疾病（如多发性硬化），或通向声匣（喉）的神经受损引起。神经损伤可能由非癌性（良性）和癌性（恶性）肿瘤；颈部受伤；涉及颈部或胸部的许多类型的手术，例如甲状腺切除手术、脊柱手术或心脏手术；神经的病毒感染；莱姆病; 神经毒素（毒害或破坏神经组织的物质），例如铅、汞和砷；或白喉中产生的毒素引起。对于一些患者而言，病因未知。
两侧声带麻痹是一种危及生命的疾病，因为声带无法充分打开以使空气正常通过。这种麻痹可能是由通过颈前部的脊柱手术、甲状腺切除手术、呼吸管插入气管（气管插管）或影响神经和肌肉的疾病（例如重症肌无力）引起的。
声带麻痹
麻痹可能影响一个（一侧）或两个声带（俩侧 — 未显示）。
声带麻痹的症状
声带麻痹可影响说话、呼吸和吞咽。麻痹可致食物误吸入气管和肺部。
如果仅有一侧声带麻痹，则声音嘶哑和带呼吸声。通常，呼吸道不会堵塞，因为另一侧的正常声带会充分打开。
双侧声带麻痹时声音强度下降但其他方面正常。然而声门裂狭窄，呼吸道不足，以至于轻度的活动即发生呼吸急促、呼吸困难、及呼吸时产生刺耳的高音调喉鸣。
声带麻痹的诊断
声带麻痹的治疗
手术
如果只有一侧声带麻痹，可行手术把麻痹的声带移到对于更正常发声的最佳位置。手术可能涉及将可调整垫片插入麻痹声带附近，或将物质注入麻痹声带，以让声带彼此更靠近、改善声音并防止误吸。
在两侧声带均麻痹时，保持呼吸道充分开放非常困难。可能需要气管切开术（通过切开颈部正面在气管中造口的手术）。气管造口可以是永久性，或仅用于上呼吸道感染期间。有时，神经再支配手术（修复声带神经）有助于说话、呼吸和吞咽。
在称为杓状软骨切除术的另一种手术中，声带会永久分离，从而可以加宽呼吸道。但此手术可能会损坏声音质量。
激光行一侧或双侧声带部分切除术比杓状软骨切除术更好，并且可以增宽气道。如果手术得当，激光切除可以保留满意的发声质量，并且不需要进行气管切开术。