白喉是一种由革兰氏阳性杆状细菌（参见图）白喉棒状杆菌引起的上呼吸道传染性（有时是）致命感染。某些类型的白喉棒状杆菌会释放出强力毒素，这种毒素会损害心脏、肾脏和神经系统。

白喉由一种细菌感染引起，现在在广泛免疫接种的国家已极为少见。

典型症状包括咽喉疼痛、全身不适和发热，有时还可出现淋巴结肿大以及咽喉形成灰色质硬假膜。

诊断基于症状，尤其是喉咙痛和假膜，以及培养结果。

住院并给予抗生素以消除感染。

接种疫苗能够预防感染。

（另见细菌概述。）

白喉曾是儿童的常见致死疾病。如今，由于疫苗接种在儿童中的广泛普及，该病在资源丰富国家已极为少见。在美国，每年仅有不足5例，纵然如此，还是不能对该病掉以轻心，因为其致病菌仍未完全消灭，如果免疫接种不足，随时可能引发大流行。

白喉在亚洲、南太平洋、中东、东欧、委内瑞拉、海地和多米尼加共和国的许多国家都很常见。印度尼西亚、泰国、越南、老挝、南非、苏丹和巴基斯坦自 2011 年起发生了白喉爆发（可在美国疾病控制与预防中心 [CDC] 网站查阅有关白喉的旅行指南）。

你知道吗……

白喉棒状杆菌多通过飞沫传播。通常，细菌可在口、咽的黏膜表面或附近繁殖，引起感染。这种白喉称为呼吸道白喉。

某些类型的白喉棒状杆菌会释放出强力毒素，这种毒素会损害心脏、肾脏和神经系统。

有一种更轻微的白喉仅累及皮肤，并主要发生于成人。这种白喉多见于卫生条件差的人（例如无家可归的人）。通过接触感染的皮肤溃疡传播。

白喉的症状 白喉通常在感染细菌后若干天（平均 5 天）开始发病。随后几天内，白喉症状开始出现，表现为咽喉疼痛、吞咽疼痛、声音嘶哑、全身不适以及低热（38 至 38.9℃ 或 100.4 至 102℉）以及心率快。儿童也可出现恶心、呕吐、寒战以及头痛。 颈部淋巴结可能肿大（称为公牛颈）。咽喉部感染可引起水肿，从而阻塞呼吸道，引起呼吸困难。 可以在扁桃体附近或咽喉的其它部位形成假膜。这种薄膜是由细菌形成的坚硬灰色的片状物质，覆盖在表面（在本例中为喉咙）。它由死亡的白细胞、细菌和其它物质组成。假膜导致气道狭窄。口腔顶部可能会麻痹。吸入时，假膜可能会导致患者出现嘈杂的喘息声。同样，假膜可能会延伸入气管或气道或突然脱离并完全阻塞气道。因此，患者可能无法呼吸。 某些类型的白喉细菌产生的毒素有时会影响某些神经，特别是影响脸部、喉咙、手臂和腿部肌肉的神经，导致吞咽或移动眼睛、手臂或腿部困难等症状。膈肌（用于吸入的最重要肌肉）可能会瘫痪，有时会导致呼吸衰竭。这些症状需要数周才消退。毒素对神经的影响可导致心率加快、心律异常和低血压。细菌毒素还可损害心脏，造成心脏肌肉发炎（心肌炎），有时会导致心律异常、心力衰竭和死亡。 重度感染也会损害肾脏。 如果白喉仅影响皮肤，则会导致看起来像刮伤（擦伤）和形态各异的溃疡。这些溃疡出现在手臂和腿上，酷似其它皮肤病如湿疹、牛皮癣和脓疱疮。少数患者出现不愈合的开放性溃疡。溃疡可能导致疼痛和发红，可能会渗出。 白喉的图片 白喉引起的假膜 这张图片显示假膜（由死亡的白细胞、细菌和其他物质组成的膜状物质）。假膜可以在扁桃体附近或咽喉的其它部位形成。假膜使气道变窄，可能引起呼吸困难。 图片由美国疾病控制与预防中心惠赠。 白喉引起的颈部肿胀 这张图片显示白喉患儿颈部淋巴结肿大（称为牛颈）。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 白喉累及皮肤 白喉感染累及的皮肤看起来像红色的刮擦区域，如此人的颈部。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 白喉引起的开放性溃疡 白喉感染累及的皮肤看起来像开放性溃疡（溃疡），如此人的腿部。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 白喉引起的假膜 这张图片显示假膜（由死亡的白细胞、细菌和其他物质组成的膜状物质）。假膜可以在扁桃体附近或咽喉的其它部位形成。假膜使气道变窄，可能引起呼吸困难。 图片由美国疾病控制与预防中心惠赠。 白喉引起的颈部肿胀 这张图片显示白喉患儿颈部淋巴结肿大（称为牛颈）。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 白喉累及皮肤 白喉感染累及的皮肤看起来像红色的刮擦区域，如此人的颈部。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 白喉引起的开放性溃疡 白喉感染累及的皮肤看起来像开放性溃疡（溃疡），如此人的腿部。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 总体而言，约有 3%的白喉患者会死亡。若存在以下情况，死亡风险会增加 患者未及时看医生。

白喉累及心脏或肾脏。

白喉会在 15 岁以下的儿童或 40 岁以上的人群中发生。

白喉的诊断 取感染部位的样本培养

如果医生怀疑心脏受累，需做心电图检查 对于出现咽喉痛和假膜形成的患者，医生会怀疑白喉，特别是如果患者口腔顶部麻痹且未接种过白喉疫苗。从患者咽喉部取一份物质样本送往实验室进行细菌培育（培养），即可确诊本病。 如果医生怀疑心脏受累，需做心电图 (ECG) 检查。 如果一个人在呼吸道白喉暴发期间出现皮肤溃疡，医生会怀疑皮肤白喉。若要确诊，可从溃疡处取样送往实验室做细菌培养。

白喉的治疗 白喉抗毒素

抗生素 有呼吸道白喉症状的患者通常会在重症监护室(ICU) 住院，并给予抗体（抗毒素）注射以中和白喉毒素。 同时，医生还应给予抗生素，如青霉素和红霉素等，杀灭白喉细菌。抗生素需要连给14天。患者应该被隔离（以防其他人暴露于感染分泌物），直到停用抗生素后两次培养确定细菌已经被杀灭。 对于皮肤白喉，医生会用肥皂和水彻底清洗溃疡，并让患者服用 10天抗生素。 从白喉中康复的患者必须接种疫苗，因为感染不能保证获得免疫力。人们可能会多次感染。 重度感染患者康复缓慢。他们最好不要太早恢复活动。如果心脏受累，即使正常的体力活动也会有害。