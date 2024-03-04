重症肌无力是一种神经肌肉接头功能异常导致的肌肉无力，它是一种自身免疫病。

重症肌无力是由免疫系统功能障碍所致。

患者通常出现眼睑下垂和复视，运动后肌肉变得异常疲劳和无力，并在休息后可恢复。

使用冰袋或休息来检查这些措施是否能减少眼睑下垂，肌电图和血液测试有助于确认诊断。

某些药物可以迅速提高肌肉的力量，另一些药物可以延缓疾病进展。

如果发生肌无力危象，可使用静脉注射免疫球蛋白或血浆置换。

（也请参见神经肌肉接头疾病概述。）

重症肌无力通常发生于20-40岁的女性和50-80岁的男性。但该病在任何年龄均可发病。罕见情况下，它可起病于童年。

神经通过释放化学信使(神经递质)与肌肉交流，化学信使与肌肉上的受体(在神经肌肉接头处)相互作用，刺激肌肉收缩。在大多数重症肌无力患者中，免疫系统会产生抗体，这些抗体会攻击神经肌肉接头肌肉侧的某种受体，而这种受体会对神经递质乙酰胆碱作出应答。结果导致神经细胞与肌肉之间的信号传递被中断。

什么原因造成身体去攻击它自己的乙酰胆碱受体（自身免疫反应）还不清楚。但一种理论认为胸腺功能异常可能与其相关。在胸腺中，免疫系统的某些细胞可以学习怎样识别自身物质和外来物质。但不知何故，胸腺会使自身的免疫细胞产生抗体攻击乙酰胆碱受体。重症肌无力有一定的遗传倾向。约65%的重症肌无力患者有胸腺肿大，约10%有胸腺瘤。约半数的胸腺瘤是恶性的。

重症肌无力也常见于其他自身免疫病患者，如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮和可导致甲状腺过度活跃的疾病（自身免疫性甲状腺功能亢进），如桥本甲状腺炎。

部分重症肌无力患者虽然没有针对乙酰胆碱受体的抗体，却有针对构建神经肌肉接头的某种酶的抗体。这些患者可能需要不同的治疗。

重症肌无力可能由以下因素触发

感染

手术

使用某些药物，比如硝苯地平或维拉帕米（治疗高血压）、奎宁（治疗疟疾）和普鲁卡因胺（治疗心律失常）

罕见情况下，重症肌无力是常染色体（非性连锁）隐性遗传。也就是说，从父母双方处各获得一个致病基因时才会使孩子患有该病。

新生儿重症肌无力 患有重症肌无力的妇女所生的婴儿中，新生儿肌无力的发生率为12％。针对乙酰胆碱受体的抗体可以通过血液循环由胎盘屏障进入胎儿体内。这些患儿的肌无力症状可以在出生后数天至数周内消失。其余的88%的新生儿不会受到影响。

重症肌无力的症状 常见恶化症状发作（加重期）。有时，症状可能表现轻微或没有。 重症肌无力最常见的症状是 肌无力、上睑下垂

眼肌无力，导致复视

活动后，受累肌肉的病态无力 当重症肌无力患者反复使用某肌肉后，这些肌肉常很快出现肌无力。例如，一个以往能熟练使用榔头的患者，可能在使用榔头数分钟后，肌无力情况变得越来越明显。休息后，肌无力症状消失，活动后再次出现。 肌无力的严重程度每分钟、每小时、每天都在变化，本病的病程变化也很大。在低温时，肌无力的严重程度下降。 在大约40%的重症肌无力患者中，眼肌首先受到影响，但85%的患者最终会出现同样问题。15%患者仅有眼肌受累，但大部分患者出现全身骨骼肌受累。 说话和吞咽困难以及肢体无力是常见症状。颈肌可能无力。感觉无异常。 重症肌无力危象 约15%-20%患者出现严重事件（重症肌无力危象）。有时因感染而诱发。四肢可能极度无力，但此时并未丧失感觉。 部分患者的呼吸肌无力（引起呼吸衰竭）。此病可危及生命。

重症肌无力的诊断 通过使用冰袋或休息，以进行检查

肌电图

血液化验 当患者出现发作性肌无力，尤其当眼部和面部肌肉无力，或活动受累肌肉后，肌无力加重，休息后缓解时，医生会怀疑重症肌无力。 由于寒冷和休息可以减轻肌无力引起的无力，医生可能会使用冰袋检查或休息检查来检查重症肌无力。 冰袋检查仅对眼睑明显下垂的患者进行。医生在患者眼部敷上一个冰袋 2 分钟，然后取下。如果下垂消退，医生会怀疑重症肌无力。 如果某人在移动眼球时有困难（通常会引起复视），则会进行休息检查。患者需要锻炼眼肌直到疲劳。然后，医生要求患者在黑暗的房间中闭目安静躺几分钟。如果之后眼球正常移动，复视消除，则医生会怀疑重症肌无力。 需要其他诊断性检查来确诊，它们包括 肌电图（将针头插入肌肉以记录其电活动）

血液测试，检测乙酰胆碱受体抗体，有时检测存在于患者体内的其他抗体 血液检测也可排除其他疾病，包括甲状腺疾病。 诊断重症肌无力后，可通过胸部CT或MRI评估胸腺和确定是否患有胸腺瘤。 进行其他检查以明确有无常见于重症肌无力患者中的自身免疫性疾病，例如恶性贫血、类风湿关节炎和系统性红斑狼疮（狼疮）。 如果肌无力严重到足以影响呼吸，则会进行肺功能检查。这些检查有助于确定是否需要辅助呼吸（机械通气）。