鼻塞和流鼻涕是最常见的鼻部不适症状，一般同时出现，偶尔也单独出现。
鼻塞和鼻漏的病因
常见原因
不常见原因
不太常见的病因包括
有时被感染的鼻窦流出液体。
儿童有时把异物放在自己的鼻子里。如果大人没有看见的话，最初的迹象是鼻涕有恶臭，这是由异物造成的感染和发炎所致。极少数情况是，患有精神障碍的成年人把东西放在自己的鼻子中。
使用鼻腔减充血喷剂超过 3 至 5 天的人在减充血喷剂作用消退时，经常会遇到显著的反弹性充血（再出现的充血比之前还要严重）。人们然后恶性循环继续使用减充血剂，充血加剧。这种情况（鼻炎）可能会持续一段时间，人们会把它误认为是原来问题的延续，而不是治疗的副作用。
有血管舒缩性鼻炎的人有反复的水样鼻涕，没有任何已知的触发因素就会发生。
鼻塞和鼻漏的一些病因和特点
病因
临床特征*
急性鼻窦炎（鼻窦感染初期）
经常从鼻子一侧流出充满粘液和脓液的分泌物
有时嘴里有恶臭或金属味，面部局部疼痛或头痛，脸颊或者眉毛以上区域发红或触痛感
无瘙痒，眼部和咽喉无炎症
水样分泌物，打喷嚏，流泪伴眼痒
检查时发现鼻腔内部黏膜（鼻腔黏膜）苍白、柔软、肿胀
经常发生在特定季节或者接触某种刺激物之后的症状
减充血剂过度使用
减充血药药效减退时，再次充血（反弹性充血）
苍白且极其肿胀的鼻黏膜
无分泌物
鼻内异物，主要见于儿童
经常鼻子一侧流出有恶臭、有时带有血色的分泌物
反复出现水样鼻涕、打喷嚏、鼻黏膜充血肿胀
无明确诱因
病毒性上呼吸道感染
水样或黏液样鼻涕、咽痛、生病时的普遍感觉（全身乏力）、鼻黏膜颜色鲜红
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
鼻塞和鼻漏的评估
不是所有鼻充血和有分泌物的情况都需要医生立即评估。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。
警示体征
出现鼻充血和有分泌物的患者，某些症状和特点应引起注意。它们包括
鼻子一侧有分泌物流出，尤其是有脓液或血时
面部疼痛，压痛感，或两者皆有
何时就医
如果出现以下任何一种情况，应立即就医：
出现警示体征。
患者的看护者认为患者鼻子里可能有东西。
患者有鼻充血和分泌物但没有警示体征时，应电话询问医生。他们可能不需要去看医生，尤其是有典型的感冒症状，其它方面都很健康时。
医生会怎么做
医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。医生在询问病史和体检时获取的信息经常提示医生鼻充血和有分泌物出现的原因以及可能需要做哪些检查。
医生会询问以下关于病史的问题：
分泌物性质（例如，是否为水样、粘液状、充满脓液、或带血），是否大部分时间或一直都是这样（慢性）、或者是反反复复
可能病因的症状，包括发烧和面部痛（鼻窦炎）；眼睛流泪、发痒（过敏）；咽喉肿痛、生病的普遍感觉（全身乏力）、发烧、咳嗽（病毒性上呼吸道感染）
是否有过敏、糖尿病、或是免疫系统功能低下，是否一直在使用减充血喷剂
如果分泌物反复出现，医生将确定是否与患者居住地、季节或者接触的潜在刺激物（如宠物或灰尘）有关。
在体格检查过程中，医生探寻以下内容：
脸上的眉毛上方鼻窦（额窦）和颧骨的鼻窦处（上颌窦）是否有充血发红
鼻子内部黏膜（鼻黏膜）颜色（红色或者苍白）、肿胀、分泌物的颜色和性质、是否有异物（尤其是儿童）
医生可能还会把手指按在鼻窦区域检查是否有压痛。
检查
鼻部症状通常不需要检查，除非怀疑本身患糖尿病或者免疫系统功能低下的患者或治疗后症状未消退的患者有严重的鼻窦炎时。在这种情况下，通常会进行计算机断层扫描（CT）。
鼻塞和鼻漏的治疗
治疗鼻充血和分泌物的最好的方法是治疗基础疾病。有两种缓解症状的基本方法：
减充血剂（喷雾剂或丸剂）
抗组胺药（丸剂）
减充血剂喷雾剂通常含有羟甲唑啉。口服减充血剂包括去氧肾上腺素和伪麻黄碱。减充血剂喷剂不应使用超过一或两天，避免出现充血反弹。
在美国某些州，伪麻黄碱的销售受到限制。伪麻黄碱可用于生产甲基苯丙胺（冰毒），这是一种具有高度成瘾性的兴奋剂。
对于病毒感染和过敏反应产生的症状可以服用抗组胺药。对于患有感冒的患者，医生经常建议服用苯海拉明。对于过敏体质者，可以服用副作用相对较少的抗组胺药，如非索非那定。皮质类固醇类鼻喷雾剂（如莫美他松）也有助于缓解过敏症状。
6岁以下儿童不推荐使用减充血剂和抗组胺药。
老年人的治疗
抗组胺药有镇静和抗胆碱能的作用（如神志不清、视力模糊、膀胱失禁）。这些影响在老年人中更为常见而且更麻烦。抗组胺药应避免或减量使用。伪麻黄碱（一种减充血药）会增加心率、升高血压。如果需要使用伪麻黄碱，应控制在最低有效剂量。
关键点
大多数的鼻充血和鼻分泌物是由上呼吸道感染或过敏导致的。
对于儿童，医生会考虑其鼻子是否有异物。
医生同样考虑那些过度使用减充血喷剂的患者充血反弹的可能行。