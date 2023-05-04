不太常见的病因包括

鼻窦感染（鼻窦炎）

鼻内异物

过度使用减充血喷剂

血管运动性鼻炎

有时被感染的鼻窦流出液体。

儿童有时把异物放在自己的鼻子里。如果大人没有看见的话，最初的迹象是鼻涕有恶臭，这是由异物造成的感染和发炎所致。极少数情况是，患有精神障碍的成年人把东西放在自己的鼻子中。

使用鼻腔减充血喷剂超过 3 至 5 天的人在减充血喷剂作用消退时，经常会遇到显著的反弹性充血（再出现的充血比之前还要严重）。人们然后恶性循环继续使用减充血剂，充血加剧。这种情况（鼻炎）可能会持续一段时间，人们会把它误认为是原来问题的延续，而不是治疗的副作用。

有血管舒缩性鼻炎的人有反复的水样鼻涕，没有任何已知的触发因素就会发生。