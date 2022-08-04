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圆锥形角膜是角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）形状逐渐变化成不规则圆锥形外观导致视力下降的眼病。
眼球内部结构
圆锥形角膜常起病于 10～25 岁之间。总是双眼发病，在很多人中导致视力显著变化，需频繁更换框架眼镜或隐形眼镜处方。病因不明，但有下列情况者更容易患病：
其他家庭成员患圆锥形角膜
有多种过敏的倾向（有时被称为特应性）
倾向于用力揉眼
眼睑松弛
某些结缔组织疾病（例如埃勒斯－当洛斯综合征、马凡综合征和成骨不全）
出生时就很明显且造成视力不良的疾病（例如雷伯氏先天性黑内障、早产儿视网膜病变和眼睛虹膜缺失）
圆锥角膜
圆锥形角膜的治疗
隐形眼镜
紫外线治疗
角膜环
角膜移植
隐形眼镜通常能比框架眼镜更好地矫正视力问题。隐形眼镜有多种不同的设计（例如，透气性硬性隐形眼镜、混合式隐形眼镜、巩膜镜），可根据角膜的异常形状尝试不同的类型。有些人可能耐受良好，视力较佳。但有时角膜形状的改变过于严重，以至于不能佩戴隐形眼镜，或即使戴了也不能校正视力。
使角膜硬化（称为胶原交联）的紫外线治疗有助于预防早期圆锥形角膜进一步进展。
角膜环（改变角膜形状以帮助校正折射）植入可改善视力，让人们更好地佩戴接触镜。角膜环使一些人避免进行角膜移植。
严重情况下，可能需要角膜移植来恢复视力。