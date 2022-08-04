隐形眼镜

紫外线治疗

角膜环

角膜移植

隐形眼镜通常能比框架眼镜更好地矫正视力问题。隐形眼镜有多种不同的设计（例如，透气性硬性隐形眼镜、混合式隐形眼镜、巩膜镜），可根据角膜的异常形状尝试不同的类型。有些人可能耐受良好，视力较佳。但有时角膜形状的改变过于严重，以至于不能佩戴隐形眼镜，或即使戴了也不能校正视力。

使角膜硬化（称为胶原交联）的紫外线治疗有助于预防早期圆锥形角膜进一步进展。

角膜环（改变角膜形状以帮助校正折射）植入可改善视力，让人们更好地佩戴接触镜。角膜环使一些人避免进行角膜移植。

严重情况下，可能需要角膜移植来恢复视力。