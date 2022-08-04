口服抗病毒药

皮质类固醇滴眼液

保持瞳孔扩张的滴眼液

带状疱疹发生在身体的任何部位，都应尽早治疗以缓解疱疹所致疼痛的时间，治疗可使用抗病毒药物如阿昔洛韦、伐昔洛韦或泛昔洛韦（可口服）。如带状疱疹发生在面部并危害到眼睛时，可使用抗病毒眼药水以减轻眼部并发症的危险。

若眼部炎症较重，可使用皮质类固醇激素眼药水。

使用例如环喷托酯或阿托品滴眼液保持瞳孔扩张，以帮助预防严重的青光眼和减轻疼痛。