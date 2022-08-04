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眼部带状疱疹因水痘-带状疱疹病毒引起的眼部再激活感染，该病毒可导致水痘和带状疱疹。
症状包括前额疼痛和刺痛、前额和鼻水泡、眼痛和发红、光敏感和眼睑肿胀。
医生根据带状疱疹皮疹和累及眼睛的证据诊断眼部带状疱疹。
带状疱疹疫苗可能有助于预防水痘-带状疱疹病毒再活化。
使用抗病毒药物治疗眼部带状疱疹患者。
水痘-带状疱疹病毒是导致水痘的病毒。一旦感染人体，病毒将以休眠状态停留在神经根内。在某些患者中，由于其免疫力随年龄增长而逐渐减弱，病毒可再激活并扩散到皮肤，引起皮肤带状疱疹，也称为蛇盘疮。若此病毒累及前额或鼻部，约半数人的感染皮肤同侧的眼部也可被感染。
带状疱疹（三叉神经V1分布）
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眼部带状疱疹的症状
眼部带状疱疹的诊断
医师的评估
出现活动性带状疱疹、典型皮疹史，或既往带状疱疹皮疹留下的陈旧疤痕可帮助医生作出带状疱疹的诊断。
眼部带状疱疹的预防
推荐年满 50 岁或以上的健康人群接种重组带状疱疹疫苗，无论他们是否患过水痘或带状疱疹，或是否曾接种过旧式带状疱疹疫苗。重组疫苗在超过 90% 的人中有效，但旧式疫苗只在 50% 人中有效。
眼部带状疱疹的治疗
口服抗病毒药
皮质类固醇滴眼液
保持瞳孔扩张的滴眼液
带状疱疹发生在身体的任何部位，都应尽早治疗以缓解疱疹所致疼痛的时间，治疗可使用抗病毒药物如阿昔洛韦、伐昔洛韦或泛昔洛韦（可口服）。如带状疱疹发生在面部并危害到眼睛时，可使用抗病毒眼药水以减轻眼部并发症的危险。
若眼部炎症较重，可使用皮质类固醇激素眼药水。
使用例如环喷托酯或阿托品滴眼液保持瞳孔扩张，以帮助预防严重的青光眼和减轻疼痛。