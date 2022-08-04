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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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眼部带状疱疹

（眼部带状疱疹病毒；眼部带状疱疹；眼部水痘-带状疱疹病毒）

作者：Melvin I. Roat, MD, FACS, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 1月 2023
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眼部带状疱疹因水痘-带状疱疹病毒引起的眼部再激活感染，该病毒可导致水痘带状疱疹

  • 症状包括前额疼痛和刺痛、前额和鼻水泡、眼痛和发红、光敏感和眼睑肿胀。

  • 医生根据带状疱疹皮疹和累及眼睛的证据诊断眼部带状疱疹。

  • 带状疱疹疫苗可能有助于预防水痘-带状疱疹病毒再活化。

  • 使用抗病毒药物治疗眼部带状疱疹患者。

水痘-带状疱疹病毒是导致水痘的病毒。一旦感染人体，病毒将以休眠状态停留在神经根内。在某些患者中，由于其免疫力随年龄增长而逐渐减弱，病毒可再激活并扩散到皮肤，引起皮肤带状疱疹，也称为蛇盘疮。若此病毒累及前额或鼻部，约半数人的感染皮肤同侧的眼部也可被感染。

眼部带状疱疹的症状

前额疼痛或刺痛可能发生在任何其他症状之前（称为前驱症状）。

前额、鼻尖皮肤常为小而红的水泡覆盖，疼痛剧烈。

眼睛感染可导致疼痛、发红、光敏感及眼睑水肿。角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）可被感染和发炎。数月或数年后可出现角膜水肿，角膜遭到严重破坏，可形成瘢痕。角膜后方的结构可能会发炎（葡萄膜炎），眼内压力升高（青光眼），角膜变得麻木而易于损伤。

眼球内部结构

眼部带状疱疹的诊断

  • 医师的评估

出现活动性带状疱疹、典型皮疹史，或既往带状疱疹皮疹留下的陈旧疤痕可帮助医生作出带状疱疹的诊断。

眼部带状疱疹的预防

推荐年满 50 岁或以上的健康人群接种重组带状疱疹疫苗，无论他们是否患过水痘或带状疱疹，或是否曾接种过旧式带状疱疹疫苗。重组疫苗在超过 90% 的人中有效，但旧式疫苗只在 50% 人中有效。

眼部带状疱疹的治疗

  • 口服抗病毒药

  • 皮质类固醇滴眼液

  • 保持瞳孔扩张的滴眼液

带状疱疹发生在身体的任何部位，都应尽早治疗以缓解疱疹所致疼痛的时间，治疗可使用抗病毒药物如阿昔洛韦、伐昔洛韦或泛昔洛韦（可口服）。如带状疱疹发生在面部并危害到眼睛时，可使用抗病毒眼药水以减轻眼部并发症的危险。

若眼部炎症较重，可使用皮质类固醇激素眼药水。

使用例如环喷托酯或阿托品滴眼液保持瞳孔扩张，以帮助预防严重的青光眼和减轻疼痛。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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