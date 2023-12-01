带状疱疹后遗神经痛是指受带状疱疹（缠腰龙）感染的神经所支配的皮肤区域发生的慢性疼痛。

带状疱疹是一种疼痛的充满液体的水疱疹，由水痘-带状疱疹病毒（引起水痘的病毒）的重新激活引起。水痘-带状疱疹病毒是疱疹病毒家族的成员（疱疹病毒 3型）。带状疱疹有时被称为缠腰龙。有些患者在皮疹消失后很长时间仍继续疼痛。这种疼痛称作带状疱疹后神经痛，也即疱疹后遗留下的神经痛。

疱疹后神经痛的发病机制并不十分清楚。

疱疹后神经痛最常见于老年人。随着年龄的增长，发生疱疹后神经痛的几率增加。

带状疱疹后遗神经痛的症状 疱疹后神经痛的疼痛发生在带状疱疹皮疹发生的区域。疼痛可能持续或呈间歇性。疼痛可能很严重，甚至导致失能。 疼痛可能会在几个月内消失，但可能会持续数年。

带状疱疹后遗神经痛的诊断 医师的评估 如果患有带状疱疹的人在受带状疱疹影响的区域继续感到疼痛，应去看医生。 在患过带状疱疹的人中，带状疱疹后遗神经痛通常根据症状和体检结果即可确诊。