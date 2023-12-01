带状疱疹后遗神经痛是指受带状疱疹（缠腰龙）感染的神经所支配的皮肤区域发生的慢性疼痛。
带状疱疹是一种疼痛的充满液体的水疱疹，由水痘-带状疱疹病毒（引起水痘的病毒）的重新激活引起。水痘-带状疱疹病毒是疱疹病毒家族的成员（疱疹病毒 3型）。带状疱疹有时被称为缠腰龙。有些患者在皮疹消失后很长时间仍继续疼痛。这种疼痛称作带状疱疹后神经痛，也即疱疹后遗留下的神经痛。
疱疹后神经痛的发病机制并不十分清楚。
疱疹后神经痛最常见于老年人。随着年龄的增长，发生疱疹后神经痛的几率增加。
带状疱疹后遗神经痛的症状
疱疹后神经痛的疼痛发生在带状疱疹皮疹发生的区域。疼痛可能持续或呈间歇性。疼痛可能很严重，甚至导致失能。
疼痛可能会在几个月内消失，但可能会持续数年。
带状疱疹后遗神经痛的诊断
医师的评估
如果患有带状疱疹的人在受带状疱疹影响的区域继续感到疼痛，应去看医生。
在患过带状疱疹的人中，带状疱疹后遗神经痛通常根据症状和体检结果即可确诊。
带状疱疹后遗神经痛的治疗
缓解疼痛的药物或乳膏
有时使用其他药物
虽然对疱疹后神经痛尝试了大量的治疗方法，但尚无一种方法是成功的常规处理方法。
带状疱疹后遗神经痛的治疗包括
某些抗癫痫药（如加巴喷丁和普瑞巴林）
某些抗抑郁药（如阿米替林）
局部用利多卡因油膏
必要时可使用阿片类制剂
向受累区域注射肉毒杆菌毒素A可能有助于减轻疼痛