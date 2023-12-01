提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

疱疹后神经痛

作者：Kenneth M. Kaye, MD, Harvard Medical School
已审核/已修订 12月 2023
浏览专业版
小知识

带状疱疹后遗神经痛是指受带状疱疹（缠腰龙）感染的神经所支配的皮肤区域发生的慢性疼痛。

带状疱疹是一种疼痛的充满液体的水疱疹，由水痘-带状疱疹病毒（引起水痘的病毒）的重新激活引起。水痘-带状疱疹病毒是疱疹病毒家族的成员（疱疹病毒 3型）。带状疱疹有时被称为缠腰龙。有些患者在皮疹消失后很长时间仍继续疼痛。这种疼痛称作带状疱疹后神经痛，也即疱疹后遗留下的神经痛。

疱疹后神经痛的发病机制并不十分清楚。

疱疹后神经痛最常见于老年人。随着年龄的增长，发生疱疹后神经痛的几率增加。

带状疱疹后遗神经痛的症状

疱疹后神经痛的疼痛发生在带状疱疹皮疹发生的区域。疼痛可能持续或呈间歇性。疼痛可能很严重，甚至导致失能。

疼痛可能会在几个月内消失，但可能会持续数年。

带状疱疹后遗神经痛的诊断

  • 医师的评估

如果患有带状疱疹的人在受带状疱疹影响的区域继续感到疼痛，应去看医生。

在患过带状疱疹的人中，带状疱疹后遗神经痛通常根据症状和体检结果即可确诊。

带状疱疹后遗神经痛的治疗

  • 缓解疼痛的药物或乳膏

  • 有时使用其他药物

虽然对疱疹后神经痛尝试了大量的治疗方法，但尚无一种方法是成功的常规处理方法。

带状疱疹后遗神经痛的治疗包括

  • 某些抗癫痫药（如加巴喷丁和普瑞巴林）

  • 某些抗抑郁药（如阿米替林）

  • 局部用利多卡因油膏

  • 必要时可使用阿片类制剂

  • 向受累区域注射肉毒杆菌毒素A可能有助于减轻疼痛

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。