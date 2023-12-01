在带状疱疹出现前 2 到 3 天，大多数患者会在身体一侧的长条形皮肤区域（皮节）感到疼痛、刺痛或发痒。紧接着，这条皮肤区域开始出现一簇簇充满液体的小水疱，水疱周围是一小片发红区域。通常，水疱仅发生在受感染的神经纤维支配的有限皮肤区域上。多数情况下水泡发生在躯干，通常是仅在一侧。然而，少数水疱也可发生在其它部位。通常，水疱会持续出现大约3～5天。病变处对任何刺激都很敏感，轻微的触摸即可引起剧烈疼痛。

胸部带状疱疹 图片 BIOPHOTO ASSOCIATES/科学图片库

带状疱疹在儿童中的症状通常比成人轻。

水泡约5天后开始变干和结痂。结痂出现前，水疱具有传染性并含有水痘-带状疱疹病毒，如果传播给易感人群，会引起水痘。在受累皮节外出现许多水疱，或者水疱持续超过2周，通常表明免疫系统功能不正常。

罕见情况下，受累皮肤会被细菌感染。搔抓水泡会增加这种风险。细菌感染增加瘢痕形成的风险。

如果带状疱疹影响到支配眼睛的神经，眼睛可能会被感染。当额头、眼睛附近，尤其是鼻尖出现溃疡时，眼部感染更为常见。这一感染（称作眼部带状疱疹）会很严重。即使经过治疗，视力也可能受到影响。

支配耳朵的神经也可能受累。这种感染（称为耳部带状疱疹或拉姆齐亨特综合征）可引起耳道水疱、疼痛、面部部分麻痹、听力损失、耳内有响声（耳鸣），有时候眩晕。

皮肤可能会出现瘢痕形成或色素沉着，但大多数人会恢复而没有持久的影响。少数患者持续存在感染区域的慢性疼痛（疱疹后神经痛），多见于老年人。

约 10% 的带状疱疹患者会出现带状疱疹后遗神经痛。老年人中更常见。这种神经痛表现为在疱疹消退后很长时间仍继续感到疼痛。疼痛发生在由带状疱疹感染的神经支配的皮肤区域。疱疹后神经痛可能非常严重，甚至会导致失能。