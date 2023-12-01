带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒（引起水痘的病毒）重新激活引起的表现为痛性皮疹的病毒性感染。
导致病毒再活化的原因通常不清楚，但是病毒再活化有时出现于患者患病或者服药致使免疫力低下时。
带状疱疹可引起疼痛性的充满液体的水疱疹，有时可在受累区域引起慢性疼痛。
医师通过皮肤上典型的水泡可进行诊断。
在水泡出现之前使用抗病毒药物可缓解症状及加快痊愈，但通常需要使用包括阿片类药物在内的止痛药。
对于 50 岁及以上人群，带状疱疹疫苗有助于预防带状疱疹。
水痘和带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的：
水痘是初始感染。
带状疱疹是病毒被重新激活，通常在数年后。
水痘-带状疱疹病毒是疱疹病毒家族的成员（疱疹病毒 3型）。因此带状疱疹有时被称为缠腰龙。
水痘感染时病毒感染许多脊髓或脑神经内的神经细胞（神经节）。病毒以休眠（潜伏或不活跃）状态一直留在神经节内。此后病毒可能不再引起症状，也可能多年后被重新激活。当病毒被重新激活后，它会从神经节重返皮肤，导致类似于水痘的病毒性疱疹。疱疹在皮肤上的排列是沿感染的神经纤维走形，并仅在身体一侧出现。这一长条形皮肤由发自同一根脊神经的神经纤维支配，称作皮节。溃疡也可出现在受累皮节旁的皮节上。
与单纯疱疹病毒感染的反复发作不同，带状疱疹通常一生只发作一次。不到 6% 的人会出现不止一次发作。
你知道吗……
任何年龄都可发生带状疱疹，但最常见于50岁以上的人。随着年龄的增长，发生带状疱疹的几率会增加。
多数情况下，病毒激活的原因并不清楚。但有时因机体其他疾病（如艾滋病）导致免疫力下降，或使用免疫抑制剂药物（如预防移植器官排异反应），病毒可复活。但带状疱疹的出现并不意味着另一种严重疾病的存在。
带状疱疹的症状与并发症
在带状疱疹出现前 2 到 3 天，大多数患者会在身体一侧的长条形皮肤区域（皮节）感到疼痛、刺痛或发痒。紧接着，这条皮肤区域开始出现一簇簇充满液体的小水疱，水疱周围是一小片发红区域。通常，水疱仅发生在受感染的神经纤维支配的有限皮肤区域上。多数情况下水泡发生在躯干，通常是仅在一侧。然而，少数水疱也可发生在其它部位。通常，水疱会持续出现大约3～5天。病变处对任何刺激都很敏感，轻微的触摸即可引起剧烈疼痛。
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带状疱疹在儿童中的症状通常比成人轻。
水泡约5天后开始变干和结痂。结痂出现前，水疱具有传染性并含有水痘-带状疱疹病毒，如果传播给易感人群，会引起水痘。在受累皮节外出现许多水疱，或者水疱持续超过2周，通常表明免疫系统功能不正常。
罕见情况下，受累皮肤会被细菌感染。搔抓水泡会增加这种风险。细菌感染增加瘢痕形成的风险。
如果带状疱疹影响到支配眼睛的神经，眼睛可能会被感染。当额头、眼睛附近，尤其是鼻尖出现溃疡时，眼部感染更为常见。这一感染（称作眼部带状疱疹）会很严重。即使经过治疗，视力也可能受到影响。
支配耳朵的神经也可能受累。这种感染（称为耳部带状疱疹或拉姆齐亨特综合征）可引起耳道水疱、疼痛、面部部分麻痹、听力损失、耳内有响声（耳鸣），有时候眩晕。
皮肤可能会出现瘢痕形成或色素沉着，但大多数人会恢复而没有持久的影响。少数患者持续存在感染区域的慢性疼痛（疱疹后神经痛），多见于老年人。
约 10% 的带状疱疹患者会出现带状疱疹后遗神经痛。老年人中更常见。这种神经痛表现为在疱疹消退后很长时间仍继续感到疼痛。疼痛发生在由带状疱疹感染的神经支配的皮肤区域。疱疹后神经痛可能非常严重，甚至会导致失能。
带状疱疹的诊断
医师的评估
少数情况下，需要取水疱的样本进行活检。
怀疑带状疱疹者应立即就诊，早期的治疗才能有效。医师要求患者精确地描述疼痛的位置。疼痛出现在一侧躯体较为模糊的一带区域提示带状疱疹。若出现特征性的水泡（在一个皮区的皮肤上出现），诊断就很明确了。
极为少见的是医师从水泡处采取样本进行分析或进行皮肤活组织检查以明确诊断。
带状疱疹的治疗
抗病毒药物
止痛药
有若干种抗病毒药物可治疗带状疱疹。口服抗病毒药物如泛昔洛韦或伐昔洛韦是常用的药物，尤其适用于老年人和免疫系统受损的人（参见表一些用于疱疹病毒感染的抗病毒药物）。对于重度免疫力低下患者，推荐静脉注射阿昔洛韦。这些抗病毒药物可口服。
一旦怀疑感染带状疱疹则应开始药物治疗，尽可能在水泡出现之前开始治疗。在水泡出现 3 天后使用抗病毒药物可能无效。这些药物不能治愈疾病，但有助于减轻症状和缩短病程。
如果病毒感染侵及眼及耳，应咨询专科专家（眼科专家及耳鼻喉科专家）。
湿敷可缓解疼痛，但通常都需要使用镇痛药。可尝试使用非甾体类抗炎药(NSAID)或对乙酰氨基酚，但有时需要口服阿片类镇痛药。
为了预防细菌感染，带状疱疹患者应保持感染皮肤的干净、干燥，并应避免搔抓水泡。
带状疱疹的预防
建议给儿童和未接种过水痘疫苗的成人接种水痘疫苗，来预防水痘。
有两种带状疱疹疫苗：一种新型重组疫苗和一种旧的减毒活病毒疫苗。在美国，旧的活病毒疫苗已不再供应，但在许多其他国家/地区仍然供应。较新的重组疫苗仅含病毒片段。重组疫苗是首选疫苗，建议用于50岁或以上健康人群，无论他们是否记得患有水痘或带状疱疹，无论他们是否已接种过旧的带状疱疹疫苗。重组疫苗也推荐用于因疾病或治疗而有免疫缺陷或免疫抑制的 19 岁及以上成人。
重组带状疱疹疫苗需接种两针，以肌肉注射方式接种。对于已经接种过这种疫苗的人，应间隔2至6个月并在旧的（减毒活病毒）疫苗接种后至少2个月再次接种。
重组疫苗显著降低了带状疱疹和疱疹后神经痛的发生机会。
发生带状疱疹时，使用抗病毒药物可降低疱疹后神经痛的发生风险。