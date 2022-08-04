已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

周边性溃疡性角膜炎是一种涉及角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）发炎和溃疡的严重眼病，常发生于患有结缔组织疾病如类风湿性关节炎的患者。

症状包括视物模糊、强光敏感增加、眼内异物感等。

医生基于有结缔组织疾病患者中角膜的外观诊断为周边性溃疡性角膜炎。

医生治疗受损角膜，并给予药物抑制免疫系统。

眼球内部结构

周边性溃疡性角膜炎很可能是自身免疫反应导致的。自身免疫性疾病发生时，自身产生的抗体或细胞会攻击自身组织。多数自身免疫性疾病影响许多器官的结缔组织。结缔组织是关节、肌腱、韧带和血管的基础。与周边性溃疡性角膜炎伴随发生的结缔组织疾病包括类风湿性关节炎、肉芽肿伴多血管炎和复发性多软骨炎。

周边性溃疡性角膜炎也可能是感染导致的。

周边溃疡性角膜炎的症状 患者可出现视物模糊、畏光、异物感等症状。溃疡位于周边角膜，常呈椭圆形外观。

周边溃疡性角膜炎的诊断 医师的评估

有时进行培养 医生在还患有严重和/或长期结缔组织疾病的患者中观察到角膜受累时，会怀疑是周围性溃疡性角膜炎。 如果医生怀疑是细菌、真菌或单纯疱疹病毒感染是周围性溃疡性角膜炎的病因，他们会刮取溃疡和眼睑边缘以获取样本。然后样品在实验室中生长（培养）以鉴定生物体。

周边溃疡性角膜炎的预后 如不进行治疗，约 40% 有自身免疫性结缔组织病和周围性溃疡性角膜炎的患者会在出现周围性溃疡性角膜炎后 10 年内死亡（多死于心脏病发作）。通过治疗，约 8% 人在 10 年内死亡。眼部疾病本身不是死因，而是基础自身免疫疾病对全身产生的影响。