典型的表现是患者单耳或双耳（但不是耳垂）红肿且非常疼痛。患者在同时或随后也可出现轻微或严重的关节炎症（关节炎）。该病可累及任何关节的软骨，所以连接肋骨与胸骨的软骨可能会发炎。鼻软骨也是常见的发炎部位。鼻子可能会变软，软骨可能会塌陷。

复发性多软骨炎（耳） 图片 © Springer Science+Business Media

其他受累部位包括眼睛，可导致炎症。罕见情况下，角膜可发生穿孔，导致失明。喉头、气管或肺气道可受累，导致声音嘶哑、干咳、呼吸短促和喉结压痛。有时心脏受累，产生心脏杂音甚至发生心力衰竭。肾脏很少受到影响。

炎症和疼痛可持续数周，缓解后又可在几年后复发。最终可导致支架性软骨的破坏，导致软耳、鞍鼻以及视觉、听觉和前庭功能障碍。内耳神经可以受累，导致平衡障碍和听力受损，最终视力也会受损。

如果患者的气管塌陷，气道堵塞，或心脏、血管严重破坏，可导致死亡。