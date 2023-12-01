复视是看到一个物体的 2 个影像。当仅单眼睁开（单眼复视）或更常见的，双眼睁开（双眼复视）时，发生复视。当任一眼闭上时，双眼复视消失。其他症状，如眼痛、眼睛凸出或肌无力，依复视的病因，可能出现。
复视的病因
当某物扭曲通过眼镜到视网膜（眼镜后部的感光结构）的光传播时，会发生单眼复视。可能有超过 2 个影像。其中一个影像是正常质量（例如，亮度、对比和清晰）。另一个或几个影像质量低。
单眼复视的最常见病因是
屈光不正是光线在视网膜上聚焦有缺陷。散光是角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）异常弯曲导致的屈光不正。
单眼复视的其他病因包括角膜瘢痕和晶状体脱位。
双眼复视表明双眼不能对准同一物体。尽管每只眼接收各自单独的物体影像，但人们通常将物体看作一个影像。为了感知单一影像，双眼必须对齐，这样两点同时对准相同物体（被称为共轭对齐）。当双眼不能适当地对齐时，人们会看到两个质量相同的影像。有时仅仅当人们向一个特定方向极度运动眼睛时（例如，向极右、极左、极上或极下），双眼复视才变得明显。
双眼复视有很多可能的病因。最常见的是
控制眼睛运动的肌肉的其中一个神经麻痹（被称为第三、第四和第六颅神经）
眼睛运动机械性阻塞
最常见的是，疾病影响了支配眼睛运动的肌肉（称之为眼外肌）的颅神经，于是双眼焦距无法重合。麻痹可能是单独出现的，病因可能未知。已知的病因包括通常干扰神经控制肌肉能力的疾病。例如，肌无力、肉毒中毒和影响全身肌肉（包括使眼运动的肌肉）的格林-巴利综合症。
机械地干扰眼运动的任何事都能阻止眼睛适当对齐且造成复视。示例包括眼眶骨折时眼肌陷入以及眼眶内异常组织沉积，可能以称为格雷夫斯病的甲状腺机能亢进形式发生。
双眼睁开时复视的一些病因
病因
临床特征*
诊断方法
通过神经系统影响眼肌控制的疾病†
常见于老年人和有这些疾病风险因素的人（如高血压、动脉粥样硬化和糖尿病）
有时言语不清、无力和/或步行困难
医生的检查
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
块状物压迫神经，如动脉中的膨胀（脑动脉瘤）或肿瘤
经常疼痛（如果由动脉瘤导致，则疼痛突然）并且经常神经系统功能障碍的其他症状（如肌无力、协调障碍和皮肤感觉异常）
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
眼睛或周围结构发炎或感染（例如，脓肿、窦炎，罕见地，颅底海绵窦血块）
持续的疼痛
有时发热、寒冷、疲乏、面部知觉丧失和/或眼睛凸出
眼眶（有时是脑部）CT 或 MRI
通常相对健康和恶化的症状相间
日复一日无力，来来往往
感觉异常如麻刺感、麻木、疼痛、灼热和瘙痒
笨拙
一条腿或一只手丧失力气或灵巧，可能变僵硬
随着疾病发展，颤抖、部分或完全麻痹和无意识的肌肉收缩（痉挛状态），有时导致疼痛的抽筋
缓慢、含糊不清的言语
排尿和/或肠功能问题
脑和脊髓的 MRI
复视时隐时现
说话或吞咽困难
虚弱
反复使用肌肉时肌肉无力
医生的检查
抗体检测、肌肉电检或两者均进行
长期酒精滥用史
笨拙、协调性差和混乱
医生的检查
阻碍眼运动的疾病
格雷夫斯病（眼周围的肌肉和组织变厚—称为浸润性眼病—最常见于还出现甲状腺功能亢进的患者中，很少出现在甲状腺正常的人群中）
眼睛凸出，经常眼痛或刺激，眼睛含泪，对光敏感，甲状腺肿大（甲状腺肿），胫骨皮肤变厚
血液检查评估甲状腺功能
外伤，如眼眶骨折或血液聚集（血肿）
疼痛
在明显有近期眼外伤的人中
眼眶 CT 或 MRI
肿瘤（颅底附近、鼻窦或眼眶，称为眼眶肿瘤）
与眼运动无关联的经常性疼痛，单眼凸出，有时神经系统功能障碍的其他症状
眼眶（有时是脑部）MRI 或 CT
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 疼痛是否出现依病因而异。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。
复视的评估
很多复视病因可能非常严重。以下信息帮助人们了解何时就医及评估中的预期。
警示体征
在复视患者中，特定的症状和特点应引起注意。它们包括
除复视以外的能代表神经系统功能障碍的任何症状（例如，无力或麻痹，麻木，言语或语言问题，吞咽或步行困难，眩晕，头痛，失禁或笨拙）
眼痛
眼睛凸出（眼球突出）
近期眼或头外伤
双眼复视
何时就医
复视都应由医生评估，即使是暂时的。有警示症状的人应立即就医，通常去急诊科。所有复视患者，即使已经解决，也应在方便时就医，通常是几天内。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，有助于提示复视的原因和可能需要进行的检查（参见表复视的一些病因和特征）。
医生想知道复视是单眼还是双眼，是持续的还是时隐时现。他们也询问影像是并排还是一个在另一个之上，是否只有当患者向一个特定方向凝视时才出现复视。医生询问任何疼痛、前额或脸颊麻木、面神经无力、眩晕和吞咽或言语问题，因为这些症状可能表明颅神经问题。医生也询问其他神经系统问题的症状和其他疾病的症状。
体格检查最重要的部分是眼睛检查。医生检查患者的视力。他们也仔细寻找单或双眼凸出、眼睑下垂，并检查瞳孔对光的反应。通过让患者随医生手指向上、下、极右、极左动眼，检查眼睛运动。医生随后使用裂隙灯（一种让医生能在高倍放大下检查眼睛的仪器）和检眼镜检查法检查眼睛的内部结构。
症状和检查发现能为最可能的病因提供有用信息。例如，如果复视时隐时现并且有可能的神经系统功能障碍的其他症状，可能的病因是重症肌无力和多发性硬化。如果眼睛不指向相同方向，发生复视的凝视方向有时表明哪个颅神经功能失调。
检查
单眼复视患者通常被转诊到眼科医生（专门评估和治疗——外科和非外科——眼睛疾病的医生）。患者被转诊前无需检查。眼科医生仔细检查患者眼睛的疾病。
在复视影响双眼的患者中，经常需要更多检查，因为很多疾病会导致双眼复视。检查取决于医生在病史和体格检查中的发现。
大多数人需要磁共振成像（MRI）或计算机断层扫描（CT）来检测眼眶、头骨、大脑或脊髓异常。如果医生认为复视的病因是感染、动脉瘤或卒中，可能需要立即进行成像检查。
在有 Graves 病症状（如眼睛凸出、眼痛、眼睛含泪和甲状腺肿大）的患者中，进行甲状腺检查（血清甲状腺素 [T4] 和促甲状腺激素 [TSH] 水平）。可能需要检查重症肌无力和多发性硬化，尤其当复视时隐时现时。
并非所有人都需要检查。有些复视无治疗便好转。如果症状和检查发现表明无严重病因，医生可建议患者定期检查眼睛几周，看医生建议任何检查之前，视觉是否好转。
复视的治疗
治疗复视最好的方法是治疗潜在的疾病。
关键点
复视患者附加突然或严重疼痛、外伤或神经系统功能障碍，通常应去急诊科。
复视可能自行消失，但患者仍需就医。
检查最重要的部分是眼睛检查，但通常需要成像。