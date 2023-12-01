当某物扭曲通过眼镜到视网膜（眼镜后部的感光结构）的光传播时，会发生单眼复视。可能有超过 2 个影像。其中一个影像是正常质量（例如，亮度、对比和清晰）。另一个或几个影像质量低。

单眼复视的最常见病因是

眼睛的晶状体浑浊（白内障）

角膜形状异常（例如，圆锥形角膜，即角膜从正常的圆形变为圆锥形）

未矫正的屈光不正，通常为散光

屈光不正是光线在视网膜上聚焦有缺陷。散光是角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）异常弯曲导致的屈光不正。

单眼复视的其他病因包括角膜瘢痕和晶状体脱位。

双眼复视表明双眼不能对准同一物体。尽管每只眼接收各自单独的物体影像，但人们通常将物体看作一个影像。为了感知单一影像，双眼必须对齐，这样两点同时对准相同物体（被称为共轭对齐）。当双眼不能适当地对齐时，人们会看到两个质量相同的影像。有时仅仅当人们向一个特定方向极度运动眼睛时（例如，向极右、极左、极上或极下），双眼复视才变得明显。

双眼复视有很多可能的病因。最常见的是

控制眼睛运动的肌肉的其中一个神经麻痹（被称为第三、第四和第六颅神经）

重症肌无力

眼睛运动机械性阻塞

最常见的是，疾病影响了支配眼睛运动的肌肉（称之为眼外肌）的颅神经，于是双眼焦距无法重合。麻痹可能是单独出现的，病因可能未知。已知的病因包括通常干扰神经控制肌肉能力的疾病。例如，肌无力、肉毒中毒和影响全身肌肉（包括使眼运动的肌肉）的格林-巴利综合症。

机械地干扰眼运动的任何事都能阻止眼睛适当对齐且造成复视。示例包括眼眶骨折时眼肌陷入以及眼眶内异常组织沉积，可能以称为格雷夫斯病的甲状腺机能亢进形式发生。