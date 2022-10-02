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海绵窦血栓是一种非常罕见的疾病，血块（血栓）在海绵窦（颅底的大静脉）中形成。
海绵窦血栓通常因面部（包括鼻子的皮肤）、眼眶或鼻窦感染的细菌扩散所致。
症状包括头和面部疼痛、视觉障碍、眼睛迅速凸出和高热。
诊断基于症状和磁共振成像或计算机断层扫描的结果。
即使治疗，此病也可能导致严重的后遗症或致命。
给予高剂量的抗生素以消除感染。
海绵窦是眼球后方颅骨基底部的一支大静脉。该静脉用于排出面部静脉中的血液。海绵窦不鼻周围的充气窦（鼻窦）之一。
海绵窦血栓 (CST) 可累及使眼运动和为面部提供知觉的颅神经。CST 也可能导致大脑感染和脑膜周围液体的感染（脑膜脑炎）、脑脓肿、中风、失明和垂体活化不足（垂体功能减退症）。
海绵窦血栓的病因
海绵窦血栓的症状
海绵窦血栓可能会引起如下症状
持续数天的眼球异常凸出（眼球突出）
眼睑肿胀
严重的头痛。
面部疼痛或麻木
眼球运动障碍（眼肌麻痹），伴有复视
瞳孔过度扩张或大小不等
视力丧失
瞌睡
高烧
如果细菌扩散至大脑，可能产生更严重的嗜睡、癫痫、昏迷和感觉异常或局部肌无力。
海绵窦血栓的诊断
海绵窦血栓的预后
即使通过抗生素治疗，海绵窦血栓也仍可能威胁生命。约 15%～20% 的患者会死亡。另有 40% 的患者会出现严重的后遗症，如眼球运动障碍和复视、失明、中风以及由垂体激素水平下降（垂体机能减退）引起的症状，而垂体机能减退可能是永久性的。
海绵窦血栓的治疗
静脉给予抗生素
手术引流感染
皮质类固醇和其他补充性激素
在海绵窦血栓患者中，应立即开始通过静脉（静脉内）给予大剂量抗生素。受损鼻窦需行引流手术，尤其当患者 24 小时抗生素治疗后病情仍未改善时。
如果颅神经受影响，有时给予皮质类固醇。如果有垂体机能减退，通常给予皮质类固醇和其他补充激素。
尚不清楚是否有患者从抗凝剂（阻止新血栓形成和已形成的血栓增大的药物）治疗中获益。