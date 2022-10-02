海绵窦血栓是一种非常罕见的疾病，血块（血栓）在海绵窦（颅底的大静脉）中形成。

海绵窦血栓通常因面部（包括鼻子的皮肤）、眼眶或鼻窦感染的细菌扩散所致。

症状包括头和面部疼痛、视觉障碍、眼睛迅速凸出和高热。

诊断基于症状和磁共振成像或计算机断层扫描的结果。

即使治疗，此病也可能导致严重的后遗症或致命。

给予高剂量的抗生素以消除感染。

海绵窦是眼球后方颅骨基底部的一支大静脉。该静脉用于排出面部静脉中的血液。海绵窦不鼻周围的充气窦（鼻窦）之一。

海绵窦血栓 (CST) 可累及使眼运动和为面部提供知觉的颅神经。CST 也可能导致大脑感染和脑膜周围液体的感染（脑膜脑炎）、脑脓肿、中风、失明和垂体活化不足（垂体功能减退症）。

海绵窦血栓的病因 海绵窦血栓 (CST) 通常由来自面部、牙齿或鼻窦感染的细菌（通常是金黄色葡萄球菌）扩散所致。CST 可以由普通的面部感染如毛囊周围的小鼻疔（疖）、眼眶蜂窝织炎、蝶窦炎或筛窦炎所致。由于 CST 是一种可能的并发症，医生常认为从鼻周围到眼睛边缘的感染会很严重。

海绵窦血栓的症状 海绵窦血栓可能会引起如下症状 持续数天的眼球异常凸出（眼球突出）

眼睑肿胀

严重的头痛。

面部疼痛或麻木

眼球运动障碍（眼肌麻痹），伴有复视

瞳孔过度扩张或大小不等

视力丧失

瞌睡

高烧 如果细菌扩散至大脑，可能产生更严重的嗜睡、癫痫、昏迷和感觉异常或局部肌无力。

海绵窦血栓的诊断 磁共振成像或计算机断层扫描

血培养

脊椎穿刺（腰椎穿刺） 要诊断海绵窦血栓，医生通常会对鼻窦、眼和脑进行磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT)。有时，会在将造影剂注入血流后进行 MRI 或 CT 检查，以显示更多细节。对比增强 MR 静脉造影 (MRV) 或 CT 静脉造影（静脉内给予造影剂以勾勒出静脉轮廓）的灵敏度更强。为了鉴别引起疾病的细菌，将血样送到实验室进行培养。也可进行脊髓穿刺。

海绵窦血栓的预后 即使通过抗生素治疗，海绵窦血栓也仍可能威胁生命。约 15%～20% 的患者会死亡。另有 40% 的患者会出现严重的后遗症，如眼球运动障碍和复视、失明、中风以及由垂体激素水平下降（垂体机能减退）引起的症状，而垂体机能减退可能是永久性的。