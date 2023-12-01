人或患单或双眼睑肿胀。肿胀可能无痛，或伴随瘙痒或疼痛。眼睑肿胀和眼睛凸出不同，尽管一些疾病能同时引发这两种状况。
眼睑肿胀的病因
眼睑肿胀有很多原因（参见表眼睑肿胀的一些原因和特征）。通常由眼睑疾病引起，但也可能由眼眶内或周围疾病引起，也可能由导致身体广泛肿胀的其他疾病引起。
常见原因
不常见原因
眼睑肿胀较不常见的原因包括
导致全身肿胀的疾病，尤其是一种称为肾病综合征的肾病
眼睑边缘有慢性炎症（睑缘炎）
甲状腺功能低下（甲低）
甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进症）
过度活跃的甲状腺可造成眼球凸出，但不造成眼球肿胀。
眼睑肿胀罕见但危险的病因包括眼眶内、眼周围和后部感染（眼眶蜂窝织炎）及受感染的血块造成大脑底部静脉阻塞（海绵窦血栓形成）。
眼睑肿胀的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
眼睑疾病
仅影响眼部的过敏反应
瘙痒但无疼痛
苍白、浮肿的单或双眼睑，以及有时苍白、浮肿的结膜（连结眼睑和覆盖眼睛前部的薄膜）
先前发病的患者暴露于过敏原，或二者皆有
影响单或双眼睑
医生的检查
睑缘炎（眼睑边缘发炎）
睫毛上黄色硬皮
眼瘙痒、灼热、发红、溃疡或联合反应
有时伴随脂溢性皮炎（以头皮和面部油腻为特征的皮肤炎症）
通常影响两个眼睑
医生的检查
单纯疱疹病毒引发的睑缘炎
变红的皮肤上充满液体的水泡聚集，开放性溃疡和明显的疼痛
通常只影响单眼（在儿童中可能影响双眼）
医生的检查
睑板腺囊肿（眼睑深部脂腺增大）
有一个区域发红并且仅一个眼睑疼痛
最终发展为远离眼睑边缘的圆形、无痛的肿胀
医生的检查
感染性结膜炎（由细菌或病毒引起的红眼病或结膜发炎）
眼白发红，分泌物，有时起床时睫毛有硬皮
影响单或双眼
医生的检查
变红的皮肤上充满液体的水泡聚集，开放性溃疡和明显的疼痛
通常只影响单眼，伴邻近皮肤皮疹
医生的检查
麦粒肿（睑腺炎）
发红和疼痛影响单眼睑
最终出现眼睑边缘肿胀，有时伴有凸起的小脓包肿块
医生的检查
昆虫叮咬
瘙痒，发红，有时有一个小的、凸起的疙瘩
医生的检查
眼眶内和周围疾病
海绵窦血栓形成（受感染的血栓造成大脑底部静脉阻塞）†
头痛，眼睛凸出，眼肌无力伴随复视，眼睑下垂，视力丧失，发热
通常首先影响单个眼睑，然后影响另一个
鼻窦炎症状（眼后或面部疼痛，当移动头部和流鼻涕时加重，有时出血）或其他面部感染，如眼窝或前蜂窝织炎
立即进行脑部和眼眶 CT 或 MRI
眼眶蜂窝织炎（眼窝或眼眶内和周围组织感染）†
眼睛凸出，眼发红，眼睛深处疼痛
红色、浮肿的眼睑
有时复视，眼睛不能向特定方向运动，眼睛运动时疼痛，或视力丧失
通常只影响单眼
发热
有时先于窦炎症状
眼眶 CT 或 MRI
眶前（眶周）蜂窝织炎（眼睑、眼睛前部周围的皮肤和组织感染）
眼周围肿胀和发红但眼睛不凸出
有时疼痛（通常眼周围）和发热
通常只影响单眼
视力和眼睛运动正常
有时先于眼附近的皮肤感染
医生的检查
有时行眼眶 CT 或 MRI
影响全身的疾病‡
过敏反应
瘙痒
有时包含其他部位的过敏症状（如荨麻疹、哮喘或流鼻涕）
有时在之前过敏、曾暴露于过敏原、有多种过敏倾向或占几种情况的人中
医生的检查
导致全身肿胀的疾病（如慢性肾病、心力衰竭、肝衰竭和妊娠期女性的子痫前期）
两个眼睑且有时额头肿胀
无瘙痒、疼痛、发红或其他影响眼睛的症状
通常脚肿胀
检查心脏、肝或肾脏疾病，取决于疑似患哪种疾病
甲状腺机能减退（甲状腺活动不足）
面部浮肿但不疼痛
干燥、皮肤甲错且毛发粗糙
不能忍受寒冷
血液检查以评估甲状腺功能
格雷夫斯病（由免疫问题引起的甲状腺功能亢进）
眼睛突出、复视
一般无疼痛
心率快、焦虑、体重减轻
血液检查以评估甲状腺功能
如果凸出严重，则行眼眶 CT 或 MRI
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 这些疾病很罕见。
‡ 这些疾病会导致双眼睑肿胀，通常不会导致发红。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
眼睑肿胀的评估
下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。
警示体征
何时就医
有警示症状者应立即就医。如果出现疼痛，人们通常想在一或两天内就医，以便能感觉良好。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示眼睑肿胀的原因和可能需要进行的检查（参见表眼睑肿胀的一些原因和特征）。
医生问诊
肿胀已经出现多久了？
肿胀是否影响单或双眼的上和/或下眼睑？
是否有任何损伤（包括昆虫叮咬）或眼睛手术？
是否出现瘙痒、疼痛、头疼、视力变化、发热或眼睛分泌物？
是否也出现影响身体其他部位的症状？
患者是否有疾病（例如，心脏、肾或肝病），或者正在使用已知会造成肿胀的药物（例如，血管紧张素转换酶抑制剂）或对冷/热耐受性的改变（可能表明甲状腺疾病）
患者是否正在眼内或周围使用任何药物
面部或眼周围使用的非处方药品是否有任何变化（例如，新的化妆品、面霜、洁面或新的清洗床上用品或毛巾的洗涤剂）
格检查中，医生寻找可能影响身体其他部位的迹象或疾病，但主要关注眼睛。他们寻找流鼻涕和其他过敏迹象；牙痛或头痛可能表明牙或鼻窦感染；发热；以及眼睛附近皮肤变化。
眼睑或眼睛疼痛均使用裂隙灯（一种让医生能在高倍放大下检查眼睛的仪器）进行评估。医生检查肿胀的位置和颜色，以及眼睑是否柔软或温暖，视力是否受影响，眼肌是否正常活动，以及是否出现任何分泌物。
检查
眼睑肿胀的治疗
治疗眼睑肿胀的最佳方法是治疗导致肿胀的疾病。肿胀没有特效疗法。
关键点
眼睑肿胀可能由眼或眼睑疾病造成，或由身体其他部位的疾病造成。
忽然复视或视力下降者应立即就医。
如有可能，发热或眼睛突出者应在几小时内就医。