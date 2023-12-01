医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示眼睑肿胀的原因和可能需要进行的检查（参见表眼睑肿胀的一些原因和特征）。

医生问诊

肿胀已经出现多久了？

肿胀是否影响单或双眼的上和/或下眼睑？

是否有任何损伤（包括昆虫叮咬）或眼睛手术？

是否出现瘙痒、疼痛、头疼、视力变化、发热或眼睛分泌物？

是否也出现影响身体其他部位的症状？

患者是否有疾病（例如，心脏、肾或肝病），或者正在使用已知会造成肿胀的药物（例如，血管紧张素转换酶抑制剂）或对冷/热耐受性的改变（可能表明甲状腺疾病）

患者是否正在眼内或周围使用任何药物

面部或眼周围使用的非处方药品是否有任何变化（例如，新的化妆品、面霜、洁面或新的清洗床上用品或毛巾的洗涤剂）

格检查中，医生寻找可能影响身体其他部位的迹象或疾病，但主要关注眼睛。他们寻找流鼻涕和其他过敏迹象；牙痛或头痛可能表明牙或鼻窦感染；发热；以及眼睛附近皮肤变化。

眼睑或眼睛疼痛均使用裂隙灯（一种让医生能在高倍放大下检查眼睛的仪器）进行评估。医生检查肿胀的位置和颜色，以及眼睑是否柔软或温暖，视力是否受影响，眼肌是否正常活动，以及是否出现任何分泌物。