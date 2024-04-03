年龄相关性黄斑变性 （AMD 或 ARMD）

AMD 有 2 种类型：

干性（有时称为萎缩性或非渗出性）

湿性（有时称为新生血管性或渗出性）

所有的 AMD 都是从干性开始的。有些人（约 15％）继续发展为湿性 AMD。大约 85% 的 AMD 患者只有干性 AMD。虽然相对较少的患者为湿性，但因 AMD 引起的严重视力损失中，有 80% 至 90% 来自于湿性。

干性 AMD 可导致黄斑组织变薄（也称为萎缩），因为细胞消失了。视杆细胞和视锥细胞的蓄积废物可能会在视网膜（眼球后部内表面的一层透明感光膜）内产生沉积，称为玻璃膜疣（黄色斑块）。在干性中，双眼可同时发病。黄斑部未见瘢痕、出血或其他液体渗漏。

当黄斑下方的脉络膜（位于视网膜和称为巩膜的眼睛白色外层之间的血管层）中长出异常血管并渗漏血液和液体（因此描述为“湿性”）时即发生湿性 AMD。最终视网膜下可形成瘢痕。湿性黄斑变性患者常一眼先发病，但最终常双眼发病。