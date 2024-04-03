年龄相关性黄斑变性 （AMD 或 ARMD）

年龄相关性黄斑变性 (AMD) 是视网膜最重要的中心区域——黄斑发生进展性病变，会导致中央视力逐渐下降。
中央视力下降，看不清物体的细节，看直线呈弯曲状。
检眼镜下可看到特征性的改变。
改变饮食习惯可能有助于减缓病变的进展。
有些患者可能需要眼内注射或激光治疗。
视网膜是眼睛后部的透明感光结构。视网膜的中央是黄斑，含有高密度的感光细胞。这些细胞产生的视觉图像最清晰，主司中心视力和色觉。（另请参见视网膜疾病概述。）
年龄相关性黄斑变性 (AMD) 是老年人中央视力不可逆地丧失的最常见病因。男女患病几率相等。它在白人中更为常见。
AMD 的病因
以下是年龄相关性黄斑变性的风险因素：
类型
AMD 有 2 种类型：
干性（有时称为萎缩性或非渗出性）
湿性（有时称为新生血管性或渗出性）
所有的 AMD 都是从干性开始的。有些人（约 15％）继续发展为湿性 AMD。大约 85% 的 AMD 患者只有干性 AMD。虽然相对较少的患者为湿性，但因 AMD 引起的严重视力损失中，有 80% 至 90% 来自于湿性。
干性 AMD 可导致黄斑组织变薄（也称为萎缩），因为细胞消失了。视杆细胞和视锥细胞的蓄积废物可能会在视网膜（眼球后部内表面的一层透明感光膜）内产生沉积，称为玻璃膜疣（黄色斑块）。在干性中，双眼可同时发病。黄斑部未见瘢痕、出血或其他液体渗漏。
当黄斑下方的脉络膜（位于视网膜和称为巩膜的眼睛白色外层之间的血管层）中长出异常血管并渗漏血液和液体（因此描述为“湿性”）时即发生湿性 AMD。最终视网膜下可形成瘢痕。湿性黄斑变性患者常一眼先发病，但最终常双眼发病。
AMD 的症状
干性 AMD
对于干性年龄相关性黄斑变性患者，中心视力下降缓慢且无痛。患者几乎没有或者没有症状，但当有症状时，通常双眼均会出现。物体可能看起来像被水洗掉色了一样，看不清细节，阅读可能变得更加困难。随着病情的发展，通常会形成中心盲点（暗点），并且有时可严重损害视力。大部分患者保留足够视力，可阅读和开车。
湿性 AMD
而对于湿性黄斑变性患者，常表现为视力突然（往往在几天或几周内）下降并迅速进展。若异常血管出血，则发作会更加突然。首发症状可能是部分中心视力模糊、呈波状或扭曲。视野外边缘的视力（周边视力）通常不受影响。湿性年龄相关性黄斑变性通常一次只发生在一只眼睛。在阅读或看电视时通常有困难。
AMD 可严重破坏视力，导致患眼出现法定盲。
AMD 的诊断
AMD 的治疗
膳食补充剂
药物和激光手术
低视力助视器和咨询
干性黄斑变性目前尚没有特殊有效的治疗方法。轻度病变目前不建议治疗。戒烟可能有助于降低发生年龄相关性黄斑变性 (AMD) 的风险。
膳食补充剂
单眼中期或晚期龄相关性黄斑变性患者建议使用膳食补充剂。人们可通过以下补充剂来降低发生晚期 AMD 的风险：
锌
铜
维生素C
维生素E
叶黄素加玉米黄质（对于过去或目前吸烟的人）
β-胡萝卜素或维生素 A（对于目前和过去不吸烟的人）
但是，β 胡萝卜素或维生素 A 可能增加肺癌的发病风险，因而在过去 7 年内有过吸烟史的人不得摄入这两种成分。叶黄素加玉米黄质可以代替使用。摄取这些膳食补充剂的男性出现尿道和前列腺问题的风险更高，而摄取这些膳食补充剂的女性出现压力性尿失禁的风险更高。β-胡萝卜素可能导致皮肤变黄。
控制动脉粥样硬化风险因素（如高血压）和定期摄入更多富含 Ω-3 脂肪酸的食物及食用更多深绿色叶蔬菜可能有助于延缓 AMD 的进展。但是，摄入 Ω-3 脂肪酸补充剂不能减缓进展。
药物和激光手术
在湿性 AMD 中，可向眼内（玻璃体内）注射雷珠单抗、贝伐单抗、阿柏西普或 brolucizumab 等药物，以阻止新生血管渗漏。这些药物——称为抗 VEGF（血管内皮生长因子）药物——通过减少新生血管的生长和水肿（肿胀）起作用。玻璃体内注射抗 VEGF 需要每 1 到 3 个月重复一次给药，可以降低视力丧失的风险，并帮助三分之一的人恢复阅读视力。早期报告表明，与其他类似药物相比，Brolucizumab 可能具有更高的副作用风险（例如，眼睛发炎和/或视网膜供血动脉出现问题）。如果所用药物是较高剂量的阿柏西普或法瑞西单抗（一种效果类似的新药），则可能不需要重复治疗。
最近，用于连续将雷珠单抗递送至玻璃体（眼球中使其呈圆形的透明、凝胶样物质）的外科植入式输液港递送系统被主动召回，目前正在重新设计。
另一种方法是光动力治疗。另一种方法是光动力治疗将一种特定的光敏物质自肘静脉注射入视网膜的新生血管，选用特定波长的激光照射视网膜，即可封闭异常的血管，若新生血管不在黄斑区，可选择温热疗法在进一步造成损害前将其封闭。若新生血管不在黄斑区，可选择热激光疗法在进一步造成损害前将其封闭。
对于湿性年龄相关性黄斑变性，很少做手术。
适应视力损失
放大镜、高功率老花镜、望远镜头和闭路电视放大设备可帮助视力差者。计算机用户可以选择各类低视力助视器（见侧边栏“什么是低视力助视器？”）。此外还有一些有助于低视力患者使用电脑的措施，如有一种装置能将计算机处理的图像投射到视网膜的未受损区域。有些软件能将计算机中的数据用大号字显示出来或用合成声音读出来。电子书方便阅读，因为允许患者调节字体大小和对比度。对于 AMD 导致永久性严重中心视力损失的患者，可植入微型望远镜。
可以向低视力专家（专门治疗视力不良的眼科医生或验光师）咨询有关视力差者可使用的设备类型，专家通常会给出建议。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国黄斑变性基金会：有关年龄相关黄斑变性 (AMD) 的最新信息，包括健康生活的提示以及支持 AMD 预防、治疗和治愈研究的机会。
国家眼科研究所：用于了解成人和儿童眼部健康（英语和西班牙语）以及提供参与外联活动的资源。只需输入适当的检索词。
预防失明、眼部疾病和病况：大量关于 AMD 和其他眼部疾病的信息，其中强调治疗方案（包括可能对控制病情有用的营养补充剂）以及低视力生活的技巧。