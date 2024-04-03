视网膜中央动脉及分支视网膜动漫闭塞

视网膜（眼球后部内表面的一层透明感光膜）中的动脉可能会发生阻塞，引起突发性无痛性视力丧失。

医生通过使用检眼镜详查眼底能得出诊断，有时通过进行测试。

在恢复视力方面，治疗往往不成功。

视网膜中央动脉是向视网膜供血的主要血管。此动脉可能因栓塞或血栓（动脉内形成血凝块）而完全阻塞。阻塞可发生在主动脉中或者其分支动脉中。（另请参见视网膜疾病概述。）

栓塞是指漂浮在血流中的固态物质聚集，直到其卡住并阻塞血管。形成栓子的物质可来自颈部动脉的动脉粥样硬化斑块、脂肪、来自感染心脏瓣膜（心内膜炎）的感染物质，或心室中的非癌性（良性）肿瘤（心房粘液瘤）。

巨细胞动脉炎是一种血管炎症，也是视网膜动脉阻塞的可能原因，通常见于 50 岁以上人群，尤其是风湿性多肌痛患者。

视网膜静脉阻塞常见于青光眼、糖尿病或高血压患者，多见于老年人。

视网膜动脉阻塞的症状 患侧眼的整个视野会出现严重的突发性但无痛视力丧失。有时，只有部分视野受影响。 视网膜中央动脉或静脉的阻塞可导致视网膜或虹膜异常血管的形成，常导致出血或继发青光眼。有时，这些异常血管可导致出血或疼痛型青光眼（称为新生血管性青光眼）。在新生血管性青光眼中，虹膜内形成的异常血管会封闭虹膜和角膜之间的空间，阻止液体从眼内排出并导致眼压升高。

视网膜动脉阻塞的诊断 医生检查眼睛

荧光素血管造影

光学相干断层扫描

有时进行超声心动图、普勒超声检查和/或血液检查 通过检眼镜检查，医生可看到视网膜血管的改变。如果视网膜中央动脉发生阻塞，视网膜可能会变得苍白。 荧光血管造影有助于判断视网膜损伤范围和帮助医生做治疗计划。在该手术中，医生向手臂静脉注入染料，然后对视网膜进行拍摄。光学相干断层扫描（一种影像学检查）可帮助显示视网膜是否肿胀（一种常见表现）。 若诊断为视网膜动脉阻塞，医生还需要寻找栓塞的源头。医生可进行超声心动图和颈动脉多普勒超声等检查。还会进行血液化验，以诊断颞动脉炎。 如果患者的一只眼睛突然短暂性失明，并且医生认为这是由于凝血块阻塞了视网膜动脉，则立即开始治疗，而不是等待影像学检查的过程中延误治疗。

视网膜动脉阻塞的治疗 通过控制风险因素来预防

有时采取措施降低眼内压力，包括滴眼液、眼部按摩或用针去除眼内液体

有时会激光治疗异常或出血血管

对于巨细胞动脉炎，使用皮质类固醇 由于治疗往往不是非常有效，最好是通过控制风险因素（例如，高血压、糖尿病及动脉粥样硬化的其他风险因素）预防视网膜动脉阻塞。 当发生视网膜中央动脉阻塞时，通常会立即进行治疗以试图疏通视网膜动脉。但是，治疗很少有效。有时，通过给予降血压药（如 timolol 眼药水或口服乙酰唑胺）可降低眼睛内的压力。 可通过按摩或前房穿刺术（使用针头将眼睛内的液体抽出）降低眼内压。降低眼内压可能会解除血栓或其他栓子的阻塞，或促进栓子进入较小的分支血管，从而减少视网膜的损伤范围。 疑似巨细胞动脉炎的患者应尽快口服或静脉给予高剂量皮质类固醇。 可使用激光治疗破坏异常血管，以治疗或预防新生血管性青光眼，和/或预防因眼内出血而导致的进一步视力丧失。然而，治疗新生血管性青光眼是困难的。 由于视网膜中央动脉阻塞的患者卒中风险增加，医生会立即将他们转介到专门的卒中中心进行进一步评估。

视网膜动脉阻塞的预后 如果阻塞发生在视网膜中央动脉的分支，患者可能仍保持良好至中等视力。 如果阻塞发生在视网膜中央动脉本身，视力损失往往非常严重，即使经过了治疗。 视网膜组织一旦永久受损（可发生在阻塞 90 分钟后，十分快速），视力丧失通常也是永久性的。 如果巨细胞动脉炎是视网膜动脉闭塞的原因，迅速诊断和治疗可能会使患者恢复一部分丧失的视力，并防止对另一只眼睛造成损伤。 视网膜动脉阻塞患者向脑部供血的动脉可能也受到阻塞。这些阻塞会增加卒中的风险，尤其在视网膜中央动脉阻塞后数周内。