提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

视网膜中央动脉及分支视网膜动漫闭塞

（视网膜中央动脉阻塞；视网膜分支动脉阻塞）

作者：Sonia Mehta, MD, Vitreoretinal Diseases and Surgery Service, Wills Eye Hospital, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 4月 2024
浏览专业版

视网膜（眼球后部内表面的一层透明感光膜）中的动脉可能会发生阻塞，引起突发性无痛性视力丧失。

  • 医生通过使用检眼镜详查眼底能得出诊断，有时通过进行测试。

  • 在恢复视力方面，治疗往往不成功。

视网膜中央动脉是向视网膜供血的主要血管。此动脉可能因栓塞或血栓（动脉内形成血凝块）而完全阻塞。阻塞可发生在主动脉中或者其分支动脉中。（另请参见视网膜疾病概述。）

栓塞是指漂浮在血流中的固态物质聚集，直到其卡住并阻塞血管。形成栓子的物质可来自颈部动脉的动脉粥样硬化斑块、脂肪、来自感染心脏瓣膜（心内膜炎）的感染物质，或心室中的非癌性（良性）肿瘤（心房粘液瘤）。

巨细胞动脉炎是一种血管炎症，也是视网膜动脉阻塞的可能原因，通常见于 50 岁以上人群，尤其是风湿性多肌痛患者。

视网膜静脉阻塞常见于青光眼、糖尿病或高血压患者，多见于老年人。

视网膜动脉阻塞的症状

患侧眼的整个视野会出现严重的突发性但无痛视力丧失。有时，只有部分视野受影响。

视网膜中央动脉或静脉的阻塞可导致视网膜或虹膜异常血管的形成，常导致出血或继发青光眼。有时，这些异常血管可导致出血或疼痛型青光眼（称为新生血管性青光眼）。在新生血管性青光眼中，虹膜内形成的异常血管会封闭虹膜和角膜之间的空间，阻止液体从眼内排出并导致眼压升高。

视网膜动脉阻塞的诊断

  • 医生检查眼睛

  • 荧光素血管造影

  • 光学相干断层扫描

  • 有时进行超声心动图、普勒超声检查和/或血液检查

通过检眼镜检查，医生可看到视网膜血管的改变。如果视网膜中央动脉发生阻塞，视网膜可能会变得苍白。

荧光血管造影有助于判断视网膜损伤范围和帮助医生做治疗计划。在该手术中，医生向手臂静脉注入染料，然后对视网膜进行拍摄。光学相干断层扫描（一种影像学检查）可帮助显示视网膜是否肿胀（一种常见表现）。

若诊断为视网膜动脉阻塞，医生还需要寻找栓塞的源头。医生可进行超声心动图颈动脉多普勒超声等检查。还会进行血液化验，以诊断颞动脉炎。

如果患者的一只眼睛突然短暂性失明，并且医生认为这是由于凝血块阻塞了视网膜动脉，则立即开始治疗，而不是等待影像学检查的过程中延误治疗。

视网膜动脉阻塞的治疗

  • 通过控制风险因素来预防

  • 有时采取措施降低眼内压力，包括滴眼液、眼部按摩或用针去除眼内液体

  • 有时会激光治疗异常或出血血管

  • 对于巨细胞动脉炎，使用皮质类固醇

由于治疗往往不是非常有效，最好是通过控制风险因素（例如，高血压、糖尿病及动脉粥样硬化的其他风险因素）预防视网膜动脉阻塞。

当发生视网膜中央动脉阻塞时，通常会立即进行治疗以试图疏通视网膜动脉。但是，治疗很少有效。有时，通过给予降血压药（如 timolol 眼药水或口服乙酰唑胺）可降低眼睛内的压力。

可通过按摩或前房穿刺术（使用针头将眼睛内的液体抽出）降低眼内压。降低眼内压可能会解除血栓或其他栓子的阻塞，或促进栓子进入较小的分支血管，从而减少视网膜的损伤范围。

疑似巨细胞动脉炎的患者应尽快口服或静脉给予高剂量皮质类固醇。

可使用激光治疗破坏异常血管，以治疗或预防新生血管性青光眼，和/或预防因眼内出血而导致的进一步视力丧失。然而，治疗新生血管性青光眼是困难的。

由于视网膜中央动脉阻塞的患者卒中风险增加，医生会立即将他们转介到专门的卒中中心进行进一步评估。

视网膜动脉阻塞的预后

如果阻塞发生在视网膜中央动脉的分支，患者可能仍保持良好至中等视力。

如果阻塞发生在视网膜中央动脉本身，视力损失往往非常严重，即使经过了治疗。

视网膜组织一旦永久受损（可发生在阻塞 90 分钟后，十分快速），视力丧失通常也是永久性的。

如果巨细胞动脉炎是视网膜动脉闭塞的原因，迅速诊断和治疗可能会使患者恢复一部分丧失的视力，并防止对另一只眼睛造成损伤。

视网膜动脉阻塞患者向脑部供血的动脉可能也受到阻塞。这些阻塞会增加卒中的风险，尤其在视网膜中央动脉阻塞后数周内。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

    1. 国家眼科研究所：用于了解成人和儿童眼部健康（英语和西班牙语）以及提供参与外联活动的资源。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。