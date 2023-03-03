视网膜是眼睛后部的细胞层，对光敏感，并将信号发送到大脑，产生视觉。
黄斑是视网膜的一个小区域，具有高密度的感光细胞。当您观察某一物体的细节时，黄斑很重要。例如，黄斑有助于您进行阅读或驾驶。
什么是年龄相关性黄斑变性？
年龄相关性黄斑变性 (AMD) 是导致黄斑失去其正常结构（称为变性）的一种眼病。当黄斑不能正常工作时，您会失去中心视力。中心视力是您可以观察细节的视力。
AMD 在老年人中更为常见。
在严重的情况下，它可能会导致失明
有些维生素可能有助于减缓 AMD 导致的视力损失
有些人需要接受特殊治疗来减缓 AMD 导致的视力损失
AMD 有两种类型：首先，您会出现：
干性 AMD，其中黄斑区的细胞缓慢死亡并导致视力持续丧失
在患干性 AMD 一段时间后，您可能会出现：
湿性 AMD，其中在黄斑损伤和渗血情况下新的异常血管生长，从而导致视力加速丧失
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AMD 的病因是什么？
医生尚不清楚 AMD 的病因。某些情况会增加发生 AMD 的风险。如果符合以下条件，则您发生 AMD 的几率更高：
老年人
有 AMD 家族史
吸烟者
有心脏病
超重
有某些遗传问题
AMD 的症状是什么？
AMD 的症状取决于您所患有 AMD 的类型。
发生干性 AMD 时，您：
观察到的细节逐渐变少或视觉中心出现盲点
看直线时呈波浪形
双眼有相同的症状
仍有足够的视力可阅读和驾驶。
之后，有些干性 AMD 患者可能会进展为湿性 AMD。
发生湿性 AMD 时，常见的症状包括：
通常在数天或数周内单眼视力快速损失
视觉中心部分模糊或呈波浪状
每次均是单眼出现症状
有时出现单眼失明
医生如何判断我是否患有 AMD？
通过眼科检查通常能判断您是否患有 AMD。医生将检查您是否存在视力损失。他们会要求您注视一个网格，看看这些线条是直的还是弯的。
医生可能会对视网膜进行特殊拍摄，或做一些检查来观察您眼睛的内部结构。他们通常甚至在您出现症状前就观察到您眼部的损伤。
医生如何治疗 AMD？
我如何预防 AMD？
如果您进行以下操作，可预防或延缓 AMD 发生：
戒烟或不尝试吸烟
多吃含 Ω-3 脂肪酸的食物，如某些鱼类和深绿叶蔬菜
服用用于治疗早已患有 AMD 患者的维生素
控制血压并监测体重