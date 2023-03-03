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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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年龄相关性黄斑变性（AMD 或 ARMD）

（老年性黄斑变性）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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获得完整的细节

视网膜是眼睛后部的细胞层，对光敏感，并将信号发送到大脑，产生视觉。

黄斑是视网膜的一个小区域，具有高密度的感光细胞。当您观察某一物体的细节时，黄斑很重要。例如，黄斑有助于您进行阅读或驾驶。

什么是年龄相关性黄斑变性？

年龄相关性黄斑变性 (AMD) 是导致黄斑失去其正常结构（称为变性）的一种眼病。当黄斑不能正常工作时，您会失去中心视力。中心视力是您可以观察细节的视力。

  • AMD 在老年人中更为常见。

  • 在严重的情况下，它可能会导致失明

  • 有些维生素可能有助于减缓 AMD 导致的视力损失

  • 有些人需要接受特殊治疗来减缓 AMD 导致的视力损失

AMD 有两种类型：首先，您会出现：

  • 干性 AMD，其中黄斑区的细胞缓慢死亡并导致视力持续丧失

在患干性 AMD 一段时间后，您可能会出现：

  • 湿性 AMD，其中在黄斑损伤和渗血情况下新的异常血管生长，从而导致视力加速丧失

查看视网膜

AMD 的病因是什么？

医生尚不清楚 AMD 的病因。某些情况会增加发生 AMD 的风险。如果符合以下条件，则您发生 AMD 的几率更高：

  • 老年人

  • 有 AMD 家族史

  • 吸烟者

  • 有心脏病

  • 高血压

  • 超重

  • 有某些遗传问题

AMD 的症状是什么？

AMD 的症状取决于您所患有 AMD 的类型。

发生干性 AMD 时，您：

  • 观察到的细节逐渐变少或视觉中心出现盲点

  • 看直线时呈波浪形

  • 双眼有相同的症状

  • 仍有足够的视力可阅读和驾驶。

之后，有些干性 AMD 患者可能会进展为湿性 AMD。

发生湿性 AMD 时，常见的症状包括：

  • 通常在数天或数周内单眼视力快速损失

  • 视觉中心部分模糊或呈波浪状

  • 每次均是单眼出现症状

  • 有时出现单眼失明

医生如何判断我是否患有 AMD？

通过眼科检查通常能判断您是否患有 AMD。医生将检查您是否存在视力损失。他们会要求您注视一个网格，看看这些线条是直的还是弯的。

医生可能会对视网膜进行特殊拍摄，或做一些检查来观察您眼睛的内部结构。他们通常甚至在您出现症状前就观察到您眼部的损伤。

医生如何治疗 AMD？

如果您患有轻度 AMD，则无需接受治疗。但医生可能会给您开以下维生素以防止 AMD 恶化：

如果过去 7 年或以上有吸烟史，请勿服用 β-胡萝卜素或维生素 A，因为它们会增加患肺癌的几率。

如果您因 AMD 导致视力严重下降，医生可能会：

  • 为您进行眼睛后部注射治疗

  • 使用特殊光或激光来治疗眼内血管

  • 推荐一些可辅助阅读的工具，如放大镜、专用老花镜和其他阅读设备

  • 如果您的视力损失严重，并且通过其他治疗未得到改善，则可在眼内植入微型望远镜

我如何预防 AMD？

如果您进行以下操作，可预防或延缓 AMD 发生：

  • 戒烟或不尝试吸烟

  • 多吃含 Ω-3 脂肪酸的食物，如某些鱼类和深绿叶蔬菜

  • 服用用于治疗早已患有 AMD 患者的维生素

  • 控制血压并监测体重

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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