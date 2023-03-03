年龄相关性黄斑变性 (AMD) 是导致黄斑失去其正常结构（称为变性）的一种眼病。当黄斑不能正常工作时，您会失去中心视力。中心视力是您可以观察细节的视力。

AMD 在老年人中更为常见。

在严重的情况下，它可能会导致失明

有些维生素可能有助于减缓 AMD 导致的视力损失

有些人需要接受特殊治疗来减缓 AMD 导致的视力损失

AMD 有两种类型：首先，您会出现：

干性 AMD，其中黄斑区的细胞缓慢死亡并导致视力持续丧失

在患干性 AMD 一段时间后，您可能会出现：

湿性 AMD，其中在黄斑损伤和渗血情况下新的异常血管生长，从而导致视力加速丧失