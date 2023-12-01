髋部骨折术后的康复治疗应尽早开始，通常在手术同一天内。治疗的最初目的是保持患者骨折前的力量水平（通过使肌肉保持活动并防止丧失肌肉张力）和预防卧床引起的问题。最终目的是使患者能像骨折前一样行走。（也可见康复概述。）

甚至在患者开始进行康复锻炼之前，鼓励患者尝试在帮助下从床上移动到椅子上。坐姿会降低压疮和血栓的风险，并易于过渡到站立。告诫患者每天锻炼来强健躯干和手肌肉，有时可指导作强化双腿上大肌肉锻炼。通常在手术后当天，鼓励患者用未受伤的腿站起来，这时一般需他人帮助，或要扶着椅子或床栏杆。做这些锻炼时，指导患者用受伤脚趾触及地面。术后第二天鼓励用受伤腿负全重，但根据骨折和手术类型的具体情况而定。

手杖的合适高度

步行（走路）锻炼可在患者伤腿能够负担全重而无不适且能保持足够平衡4至8天后开始。爬楼梯锻炼在步行恢复后很快开始。另外，要指导患者使用扶杖和其他辅助器械，以及如何减少摔倒的风险。

在出院后数月（通常为 1～3 个月）时，需要采取措施防止损伤。应该进行日常锻炼，增加受累腿和躯干的肌肉力量。建议他们不要提拉或推动重物或在椅子上久坐，也不要弯腰、够东西或跳跃。坐下时，不应交叉双腿。治疗师会教给患者如何在髋部恢复期间安全地进行日常活动。例如，应该保持臀部正确对齐（不扭转），洗碗或烫衣服时坐在高脚凳上，使用长手柄设备（如助臂夹和长柄鞋拔），以便他们不必经常弯腰。即使髋部恢复后，建议他们避免参加一些体育活动和剧烈活动。