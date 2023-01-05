房性早搏是指由心房（上部心腔）在正常心搏开始前从某个异位起搏点进行电激动引起的额外心搏。
（也可参见异常心律概述。）
房性早搏可在许多健康人中出现，极少引起症状。房性早搏常见于有肺部疾病（如慢性阻塞性肺病）的人群，老年人的发生率高于年轻人。饮用咖啡、茶或酒精或者使用有些治疗感冒、花粉热或哮喘的药物可能会引起这类早搏。
房性早搏极少引起症状。有时，患者会感觉心跳异常（心悸）。
ECG：读取波形
心电图 (ECG) 表示心跳期间心脏的电流活动。电流活动可分为若干部分，每一部分心电图存在一个字母名称。
每次心搏以一来源于心脏起搏点（窦房结）的脉冲开始。脉冲首先激动心脏的上部腔室（心房）。心房的电活动用 P 波表示。
随后脉冲向下激动心脏下部腔室（心室）。QRS 波群表示心室的电活动。
心室必须经历一次电流变化，以便为下次心搏做好准备。这种电活动称为恢复波，以 T 波表示。
通常可在心电图上显示许多类型的异常。如既往的心肌梗死、心律失常、心脏供血供氧不足（缺血性心脏病）、心肌肥厚。
心电图上显示的某种异常也可提示心壁的薄弱区域凸起（动脉瘤）。动脉瘤可因心脏病发作引起。如果节律异常（过快、过慢，或不规则），心电图也可显示心脏异常节律开始的部位。这些信息有助于医生确定病因。
体检显示脉搏不规则可能怀疑房性早搏，可通过心电图 (ECG) 证实。
房性早搏的治疗
有时使用抗心律失常药
在极少情况下房性期前收缩频繁发作，引起难以耐受的心悸，此时自要进行积极治疗。抗心律失常药通常有效（见表治疗心律失常使用的一些药物）。如果病因明确，应予以治疗。
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美国心脏协会: 心律失常：提供有助于人们了解心律失常的风险及其诊断和治疗的信息