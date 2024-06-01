心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。

心脏有四个腔室。心房是位于上部的两个心腔。心室是位于下部的两个心腔。心房将血液泵入心室。心室将血液泵入肺部和全身（也可参见心脏生物学）。

位于心房的窦房结（SA 结）内有一些特殊的起搏细胞，可向心肌发送规则的电信号以使其收缩。

心脏的心电传导系统 图片

心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。信号必须在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。

什么是早搏？ 早搏是一类异常心律。它们是由心脏中某个过早发出的电信号引起的额外心跳。 房性早搏是指心房提早发出信号。这种早搏常见于许多健康人中。 室性早搏是指心室提早发出信号。这种早搏常见于老年人。 您可能没有症状，或可能感觉心跳有变化（心悸）

您可能不需治疗，但有时医生会开一些控制心率的药物

早搏的症状有哪些？ 早搏通常不引起症状。 有些人可能感到有额外的心跳（心悸）。如果您在锻炼时出现很多次室性早搏，则可能感到虚弱或无法像往常一样用力。