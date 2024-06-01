心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。
心脏有四个腔室。心房是位于上部的两个心腔。心室是位于下部的两个心腔。心房将血液泵入心室。心室将血液泵入肺部和全身（也可参见心脏生物学）。
位于心房的窦房结（SA 结）内有一些特殊的起搏细胞，可向心肌发送规则的电信号以使其收缩。
心脏的心电传导系统
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心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。信号必须在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。
什么是早搏？
是什么原因导致了早搏？
房性早搏很常见，尤其是有肺部疾病（如慢性阻塞性肺疾病 [COPD]）的人群。
室性早搏在老年人中常见，特别是患有冠状动脉疾病、心力衰竭或心脏瓣膜病的老年人。
存在以下情况时可发生早搏：
身体或情绪压力
喝咖啡、喝茶或饮酒
使用治疗感冒、过敏和哮喘的有些药物
早搏的症状有哪些？
早搏通常不引起症状。
有些人可能感到有额外的心跳（心悸）。如果您在锻炼时出现很多次室性早搏，则可能感到虚弱或无法像往常一样用力。
医生如何判断我是否有早搏？
医生会摸您的脉搏，并进行：
心电图是一种快速、无痛的检查，使用放置在胸部、手臂和腿部的粘性电极片和电缆检测心脏的电活动。
医生如何治疗早搏？
通常不需治疗，但需避免以下情况：
身体或情绪压力
咖啡、茶或酒精
某些治疗感冒、过敏和哮喘的药物
如果您出现很多次令人非常不适的房性早搏，医生可能会开一些药物以使心跳恢复正常节律。
如果您有室性早搏并且最近有过心脏病发作或目前存在有症状的心力衰竭，则医生可能会开一种被称为 β-受体阻滞剂的药物。