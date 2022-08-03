心悸是指病人能感知到自己的心跳。感觉可能像重击、快速扑动、赛跑，或悄悄地跳动。根据心悸的病因，可能存在其他症状，例如胸部不适或气短。

心悸是常见的。某些人只是对心悸感到不悦和担忧，但很少成为威胁生命的心脏病的指征。许多没有心脏疾病的人同样也会出现心悸。

心悸的评估 虽然心悸并非都是由心脏疾病引起的，但由于有些心脏疾病引发的后果非常严重，因而心悸的患者通常应该由医生进行评估。以下信息能帮助人们决定何时就医，并帮助他们了解评估中的期待。 警示体征 患有心悸的患者，一些症状和特征应特别关注。它们包括 头晕或昏厥

胸痛或胸闷

气短

脉率超过每分钟 120 次或每分钟少于 45 次

具有心脏病或有猝死家族史、反复发作的昏厥，或不明原因的癫痫症

运动中出现的症状，特别是如果它们引起意识丧失 何时就医 有心悸和任何警示征象者应该马上去看急诊。发生昏厥、胸痛或呼吸急促者应拨打急救电话。 无警示征象，偶发或曾经发生过心悸者应向医生电话咨询。医生将根据患者的年龄、基础状况和其他症状决定需要何时来就诊。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在询问病史和检查中的发现，可以帮助医生判断病因。 医生问诊 心悸多久会出现一次

心悸会持续多长时间

什么因素会引发或加重心悸（如情绪困扰、活动、或摄入咖啡因或其他药物）

患者正在服用什么药物，包括咖啡因 有时医生会让患者敲出发生心悸时心跳的速度和节奏，因为其节奏模式可以帮助医生确定心悸的原因。 身体检查从医生检查生命体征开始（脉搏、体温和血压）。脉率及脉搏跳动是否规整可帮助医生推测原因。体温升高可提示发热是心悸的病因。低血压虽不能提示心悸出现的病因，却表明病情极度紧急。 心脏异常听诊音可提示是否有心脏瓣膜病或心脏炎症。肺部听诊音可提示是否有心衰。医生通过观察和触诊可判断甲状腺有无肿大和炎症。 当心悸同时伴有其他症状（如呼吸急促、胸痛、无力、疲劳或者昏厥）时，很有可能是由异常心脏节律和某种严重疾病所致。 表格 心悸的某些病因和特征 表格 检查 尽管引起心悸的大多数原因并不是很严重，但通常还是需要做检测。 心电图检查 (ECG)，有时采用动态检测

实验室检测

有时候进行影像学检查，负荷试验或者两者同时采用

有时电生理学检查 心电图需要做。如果心电图检查恰好在患者心悸或异常脉搏发作期间完成，诊断结果一般是明确的。然而，由于患者在做心电图时可能没有出现心悸，因而描记出异常心电图只是少数的情况。因此，对于有间歇性心悸的患者可能需要佩戴心电监测仪一至两天（Holter 监测—参见图 Holter 监测仪）或是更长时间（事件记录仪），来检测短暂的或不规律的异常心脏节律。在有些人中，医生可能会在皮下植入一个装置来监测心搏。这种装置称为循环记录仪，它能持续监测患者的心搏。然后，医生可使用体外监护仪来检查循环记录仪是否记录到异常心律。一些市售产品（例如可监测心率的 Fitness Tracker 手环以及其他一些可监测并跟踪心律的追踪器）现已应用于智能手机和智能手表，但提供的信息更为有限。 实验室检查是需要的。医生检查全血细胞计数和测定血清电解质含量，包括钾、镁和钙。如患者有提示急性冠脉综合征的其他症状，医生可能会检查血液中的其他物质含量（心脏标志物）。如果医生怀疑患者甲状腺功能亢进，会测定患者血中的甲状腺激素水平；对可能患有嗜铬细胞瘤的患者，医生会测定其他激素的水平。根据医生怀疑的其他病因，可能需要做另外一些检查。 有时需要做影像学检查。对于心电图检查结果提示心脏病的患者，医生会做超声心动图检查，有时也会进行心脏磁共振成像 (MRI)。对于活动时有症状的患者，需做负荷试验，有时也需进行负荷超声心动图检查或核扫描。 当患者症状严重，医生怀疑有危险的心脏节律问题，但其他检查都未能发现时，医生会做电生理 (EP) 检查。在这项检查中，医生将一个很小的电极经静脉放入心脏。这个小电极能比心电图更详细地记录心脏的电活动。

对心悸的治疗 停用已知会加剧心悸的药物和物质（如咖啡因）。如果危险或衰弱的心率失常是必要的治疗药物引起，医生应尝试更换一种其他药物。 通常情况下，医生仅能对非心脏病引起的房性或室性早搏患者提供保障。这些无害的心悸如果给患者带来很大困扰，医生有时会给予 β 受体阻断剂（一类抗心律失常药）。其他经确诊的节律紊乱和基础疾病需评估和治疗。医生经常首先给予节律控制药物（例如地高辛、氟卡尼、维拉帕米、地尔硫卓，或胺碘酮）。然而，这些药物中许多本身可以引起心律紊乱以及其他副作用。 对于某些心律失常（例如，心房扑动、阵发性室上性心动过速和房室结折返性心动过速）来说，射频消融是一种更具侵入性的治疗方法，通常是最好的治疗选项。如果药物无效，或者患者存在某种危险的节律紊乱，医生可能会进一步使用侵入性治疗手段，如直流电心脏复律或植入起搏器和除颤器。治疗的选择取决于引起疾病的具体情况。

老年人须知 抗心律失常药对老年人群存在着特殊的副作用风险。老年人可能更容易同时存在几种健康问题而同时服用几种药物，这些药物联合使用会使老年人置于副作用风险中。老年人肾脏有效地从血液中过滤药物的能力较差，这也增加了副作用风险。有些老年人甚至在使用抗心律失常药物之前需要植入心脏起搏器。