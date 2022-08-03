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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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心悸

作者：Andrea D. Thompson, MD, PhD, University of Michigan;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 1月 2023
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心悸是指病人能感知到自己的心跳。感觉可能像重击、快速扑动、赛跑，或悄悄地跳动。根据心悸的病因，可能存在其他症状，例如胸部不适气短

心悸是常见的。某些人只是对心悸感到不悦和担忧，但很少成为威胁生命的心脏病的指征。许多没有心脏疾病的人同样也会出现心悸。

心悸的病因

一般来说，人们不会注意到自己的心跳。然而，在某些原因导致心跳较平时更有力或更快时，许多人会感觉到自己的心跳。这种快速、有力的跳动通常是心脏的正常反应（窦性心动过速）。原因包括：

  • 锻炼

  • 剧烈情绪波动（例如焦虑、恐惧、疼痛）

  • 低血细胞计数（贫血

  • 低血压

  • 发热

  • 脱水

在其他一些情况下，心脏节律紊乱（心律失常）可导致心悸。

心律失常类型

心律失常的严重程度不等，从无害的到危及生命的都有。

最常见的心律失常包括

这两种心律失常通常发生在没有心脏疾病人们身上并且无害。早搏本身感觉不到。所感觉到的是早搏之后的正常心跳，由于早搏而发生了轻微延迟且比平常略强。尽管人们觉得好像是心脏漏跳了一拍，但实际上并没有。

引起心悸和可能由严重心脏疾病引起的其他心律失常包括

这些心律失常导致心跳比正常情况下快很多。在心律失常中，心跳过缓很少会引起心悸，虽然有些人确实可感觉到心跳缓慢。

心律失常的病因

有些心律失常（如房性早搏，室性早搏，或 PSVT）往往发生在没有严重的基础疾病的人群中。其他心律失常往往是由严重的心脏疾病或是机体其他部位疾病导致。

严重的心脏疾病包括心绞痛心脏病发作（急性冠脉综合征）、先天性心脏疾病（例如，布鲁加达综合征或先天性长 QT 综合征）、心脏瓣膜病和心脏传导系统紊乱（例如，沃-帕-怀综合征）。

与心脏无关、可能导致心律失常的疾病包括

  • 甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进症

  • 低氧血症（缺氧）

  • 血钾水平低（低钾血症

  • 血镁水平低（低镁血症

  • 某些药物，包括酒精、咖啡因、地高辛、尼古丁和一些兴奋剂药物（如沙丁胺醇、安非他明、可卡因、肾上腺素、麻黄碱和茶碱）

  • 肾上腺肿瘤（嗜铬细胞瘤）引起的激素水平升高

并发症

引起心跳过快心律不齐可引起并发症（尤其是老年人）。如果心跳过快造成心脏泵血不足，会使人感觉头晕或晕倒，或者发生心力衰竭。尽管心率过快或心率长时间太快可以引起心衰，但是心衰主要见于既往发生过心衰或者有心脏病发作病史的人。心率加快也会增加心肌的耗氧量。心肌动脉狭窄（冠状动脉疾病）的患者会出现心绞痛或心脏病发作（可能致命）引起的胸痛。

某些心律失常，尤其是室性心动过速，是不稳定的，可直接导致心脏骤停。

心悸的评估

虽然心悸并非都是由心脏疾病引起的，但由于有些心脏疾病引发的后果非常严重，因而心悸的患者通常应该由医生进行评估。以下信息能帮助人们决定何时就医，并帮助他们了解评估中的期待。

警示体征

患有心悸的患者，一些症状和特征应特别关注。它们包括

  • 头晕或昏厥

  • 胸痛或胸闷

  • 气短

  • 脉率超过每分钟 120 次或每分钟少于 45 次

  • 具有心脏病或有猝死家族史、反复发作的昏厥，或不明原因的癫痫症

  • 运动中出现的症状，特别是如果它们引起意识丧失

何时就医

有心悸和任何警示征象者应该马上去看急诊。发生昏厥、胸痛或呼吸急促者应拨打急救电话。

无警示征象，偶发或曾经发生过心悸者应向医生电话咨询。医生将根据患者的年龄、基础状况和其他症状决定需要何时来就诊。

医生会怎么做

医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在询问病史和检查中的发现，可以帮助医生判断病因。

医生问诊

  • 心悸多久会出现一次

  • 心悸会持续多长时间

  • 什么因素会引发或加重心悸（如情绪困扰、活动、或摄入咖啡因或其他药物）

  • 患者正在服用什么药物，包括咖啡因

有时医生会让患者敲出发生心悸时心跳的速度和节奏，因为其节奏模式可以帮助医生确定心悸的原因。

身体检查从医生检查生命体征开始（脉搏、体温和血压）。脉率及脉搏跳动是否规整可帮助医生推测原因。体温升高可提示发热是心悸的病因。低血压虽不能提示心悸出现的病因，却表明病情极度紧急。

心脏异常听诊音可提示是否有心脏瓣膜病或心脏炎症。肺部听诊音可提示是否有心衰。医生通过观察和触诊可判断甲状腺有无肿大和炎症。

当心悸同时伴有其他症状（如呼吸急促、胸痛、无力、疲劳或者昏厥）时，很有可能是由异常心脏节律和某种严重疾病所致。

表格
表格

心悸的某些病因和特征

特征*

可能的原因

感觉心跳偶尔跳过几拍

房性早搏室性早搏

心跳突然加快然后突然转慢到正常速度

阵发性室上性心动过速沃-帕-怀综合征

有时为室性心动过速或先天性长 QT 综合征

感觉到持续的快速、不规则心跳

心房颤动

心悸时出现晕厥

室性心动过速、先天性长 QT 综合征、遗传性肥厚型心肌病、心房颤动或布鲁加达综合征

运动或情绪波动时出现心悸

窦性心动过速（心脏对压力的正常反应），特别常见于健康人

运动所致血流量减少引起的异常心律，更常见于有冠状动脉疾病或先天性心脏病的患者

在有家族昏厥或猝死病史的人群中

布鲁格达氏症候群，先天性 QT 延长综合征，遗传性扩张型或肥厚性心肌病

在发生出血、发烧、疼痛或体液丢失（可由呕吐或腹泻引起）的人群中

窦性心动过速

怕热、消瘦、眼球突起并有颈前部压痛和／或肿胀

甲状腺功能亢进导致的窦性心动过速或心房纤维颤动

*医生始终会查体。特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

PSVT=阵发性室上性心动过速。

检查

尽管引起心悸的大多数原因并不是很严重，但通常还是需要做检测。

  • 心电图检查 (ECG)，有时采用动态检测

  • 实验室检测

  • 有时候进行影像学检查，负荷试验或者两者同时采用

  • 有时电生理学检查

心电图需要做。如果心电图检查恰好在患者心悸或异常脉搏发作期间完成，诊断结果一般是明确的。然而，由于患者在做心电图时可能没有出现心悸，因而描记出异常心电图只是少数的情况。因此，对于有间歇性心悸的患者可能需要佩戴心电监测仪一至两天（Holter 监测—参见图 Holter 监测仪）或是更长时间（事件记录仪），来检测短暂的或不规律的异常心脏节律。在有些人中，医生可能会在皮下植入一个装置来监测心搏。这种装置称为循环记录仪，它能持续监测患者的心搏。然后，医生可使用体外监护仪来检查循环记录仪是否记录到异常心律。一些市售产品（例如可监测心率的 Fitness Tracker 手环以及其他一些可监测并跟踪心律的追踪器）现已应用于智能手机和智能手表，但提供的信息更为有限。

实验室检查是需要的。医生检查全血细胞计数和测定血清电解质含量，包括钾、镁和钙。如患者有提示急性冠脉综合征的其他症状，医生可能会检查血液中的其他物质含量（心脏标志物）。如果医生怀疑患者甲状腺功能亢进，会测定患者血中的甲状腺激素水平；对可能患有嗜铬细胞瘤的患者，医生会测定其他激素的水平。根据医生怀疑的其他病因，可能需要做另外一些检查。

有时需要做影像学检查。对于心电图检查结果提示心脏病的患者，医生会做超声心动图检查，有时也会进行心脏磁共振成像 (MRI)。对于活动时有症状的患者，需做负荷试验，有时也需进行负荷超声心动图检查或核扫描。

当患者症状严重，医生怀疑有危险的心脏节律问题，但其他检查都未能发现时，医生会做电生理 (EP) 检查。在这项检查中，医生将一个很小的电极经静脉放入心脏。这个小电极能比心电图更详细地记录心脏的电活动。

对心悸的治疗

停用已知会加剧心悸的药物和物质（如咖啡因）。如果危险或衰弱的心率失常是必要的治疗药物引起，医生应尝试更换一种其他药物。

通常情况下，医生仅能对非心脏病引起的房性或室性早搏患者提供保障。这些无害的心悸如果给患者带来很大困扰，医生有时会给予 β 受体阻断剂（一类抗心律失常药）。其他经确诊的节律紊乱和基础疾病需评估和治疗。医生经常首先给予节律控制药物（例如地高辛、氟卡尼、维拉帕米、地尔硫卓，或胺碘酮）。然而，这些药物中许多本身可以引起心律紊乱以及其他副作用。

对于某些心律失常（例如，心房扑动、阵发性室上性心动过速和房室结折返性心动过速）来说，射频消融是一种更具侵入性的治疗方法，通常是最好的治疗选项。如果药物无效，或者患者存在某种危险的节律紊乱，医生可能会进一步使用侵入性治疗手段，如直流电心脏复律或植入起搏器和除颤器。治疗的选择取决于引起疾病的具体情况。

老年人须知

抗心律失常药对老年人群存在着特殊的副作用风险。老年人可能更容易同时存在几种健康问题而同时服用几种药物，这些药物联合使用会使老年人置于副作用风险中。老年人肾脏有效地从血液中过滤药物的能力较差，这也增加了副作用风险。有些老年人甚至在使用抗心律失常药物之前需要植入心脏起搏器。

关键点

  • 心悸的病因有很多，从无害的病因到威胁生命的病因都可以引起心悸。

  • 伴有其他症状的心悸，如头晕、胸痛或胸闷、或呼吸急促可能存在严重的疾患，应该尽快就医。

  • 需做心电图和某些血液检查，并且通常来说还会做其他专门的心脏检查。

  • 治疗取决于病因。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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