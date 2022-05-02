年龄因素对心血管的影响

心脏随年龄增长而发生变化。许多变化归因于心脏疾病的形成，随着年龄的增长，心脏疾病越来越常见。其他变化由衰老本身引起。（也可参见心脏的生物学特征。）

随着年龄的增加，心脏也会轻微增大，室壁增厚，心腔轻微扩大。心脏的这些改变是由于单个心肌细胞体积增大所致。心壁越厚也容易变得僵硬，这使心腔无法在每次心室泵血之前充盈足量血液。年龄相关的心壁僵硬可导致左心室不充盈，有时可引起心力衰竭（称为舒张性心力衰竭或射血分数保留的心力衰竭），尤其是在有高血压、肥胖症或糖尿病等其他疾病的老年人中。

休息时，年老心脏除了心率（心脏在一分钟内跳动的次数）略慢外，其他功能与年轻心脏几乎完全相同。运动时，老年人的心率增长幅度也没有年轻人那么大。

老年人的动脉与小动脉管壁变厚，管腔稍增大。动脉与小动脉管壁中的弹性物质消失。这些改变使血管更僵硬、弹性更差（见图动脉粥样硬化）。由于动脉和小动脉的弹性较差，因此在站立时血压不能快速调整，导致老年人在突然站起时有头晕的风险，有时会引起晕厥。

因为动脉和小动脉随着年龄的增长弹性会逐渐降低，导致它们在心脏有节律的泵血过程中不能快速舒张。因此，在心脏收缩（收缩期）时血压增高明显——有时高于正常——甚至高于年轻人。故收缩压增高而舒张压正常在老年人中很常见。这种疾病被称为单纯收缩期高血压。（也可参见血管的生物学特征。）

定期锻炼可减轻衰老对心脏和血管的许多影响。随着年龄的增长运动始终有助于人们维持心血管健康以及肌肉健康。无论何时开始运动，运动都会有益于健康。