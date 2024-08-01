运动员通常在参加运动前接受筛查，以识别风险。筛查应寻找与心脏病和其他风险相关的风险（例如肌肉骨骼损伤）。
运动员心源性猝死风险筛查
在启动训练方案之前，通常由其医生进行筛查。医生会筛查存在医学疾病的人群，也会筛查不认为自己存在任何医学疾病的人群。通常应该对无已知疾病的人群进行筛查，因为有些严重疾病只有在运动时才会引起问题。在美国，如果是高中年龄，应每两年接受一次重新评估，如果大学年龄或以上，应每四年接受一次重新评估。在欧洲，无论运动员的年龄如何，都应每两年重新接受一次筛查。
医生常常会向患者提出一些问题并进行体格检查，但仅在患者的年龄和报告的症状可能是疑似病因时才会做检测。医生提出的问题聚焦于 3 个方面：
症状例如胸痛或不适、昏迷或半昏迷、疲劳和呼吸困难，特别是在这些症状出现在剧烈运动过程中时
家族史，特别是存在家族成员在运动过程中晕倒或死亡的任何家族史，或存在家族成员在约 50 岁前猝死的家族史
使用某些处方药、提高成绩的药物或非法药物
体检着重于用听诊器听取心脏杂音，这种心脏杂音提示可能存在心脏疾病，以及测量卧位血压并在站立位时再次测量。
对年轻人来说，医生通常不会进行任何其它检查，除非在病史中发现异常，或在体检过程中发现异常。在美国，常规应用心电图检查 (ECG) 筛查年轻运动员并不现实。然而，如果检查结果提示存在心脏问题，医生通常会进行 ECG、超声心动图检查，或两种检查。
对于 35 岁以上人群，医生在批准其参加剧烈运动之前也可能会进行 ECG 检查和运动负荷试验。
如果发现存在心脏疾病，可能需要停止参与竞技运动，并接受进一步的检查。
某些有肥厚型心肌病等重度心脏疾病的人不应参加竞技运动。然而，大多数心脏病人可以参与非竞技运动。体力活动增加与更健康结果直接相关，如降低“坏”的胆固醇水平（低密度脂蛋白），预防高血压，和减肥。通常大多数类型的心脏病（心脏康复）病人的护理计划中包括定期锻练。
你知道吗……
体育活动的其他风险筛查
在进行竞技类体育活动或运动锻炼之前，人们有必要先咨询医生。大多数院校以及有组织的体育协会要求相关人员在参与项目前先由医生评估是否可以安全参与。医生会询问一些问题来了解一般健康情况，并做常规查体。偶尔，在此评估之后可能需要其他测试。
与心脏相关的风险因素比其他风险因素少见。询问成人以下方面：
两类人群可能存在特别的损伤风险：
身体发育较晚的男孩，如果与更高大、更强壮的儿童在接触性运动中竞争，受伤的风险可能更大。
超重或肥胖人群由于体重过重以及关节和组织受到的作用力，肌肉骨骼发生问题的风险增加。一个风险是过度使用损伤和软组织炎症，尤其是当人们过快提高运动的强度并增加运动的持续时间。长期风险是负重关节发生骨关节炎。另一个风险可能是突然停止导致的损伤，如果他们参加需要跳跃或具备高度灵活性的活动，则会发生损伤。
运动员（特别是青少年以及年轻成人）常被问及非法药物以及兴奋剂使用情况。（另见美国反兴奋剂机构网站。）
对于女孩及成人女性，医生还需了解是否有月经推迟情况，同时了解是否有女运动员三联征（饮食异常、闭经或其他月经异常、骨密度降低），这些情况在从事高强度体育训练以及过度减肥的青少年及年轻女性中经常出现。