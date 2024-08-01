在启动训练方案之前，通常由其医生进行筛查。医生会筛查存在医学疾病的人群，也会筛查不认为自己存在任何医学疾病的人群。通常应该对无已知疾病的人群进行筛查，因为有些严重疾病只有在运动时才会引起问题。在美国，如果是高中年龄，应每两年接受一次重新评估，如果大学年龄或以上，应每四年接受一次重新评估。在欧洲，无论运动员的年龄如何，都应每两年重新接受一次筛查。

医生常常会向患者提出一些问题并进行体格检查，但仅在患者的年龄和报告的症状可能是疑似病因时才会做检测。医生提出的问题聚焦于 3 个方面：

症状例如胸痛或不适、昏迷或半昏迷、疲劳和呼吸困难，特别是在这些症状出现在剧烈运动过程中时

家族史，特别是存在家族成员在运动过程中晕倒或死亡的任何家族史，或存在家族成员在约 50 岁前猝死的家族史

使用某些处方药、提高成绩的药物或非法药物

体检着重于用听诊器听取心脏杂音，这种心脏杂音提示可能存在心脏疾病，以及测量卧位血压并在站立位时再次测量。

对年轻人来说，医生通常不会进行任何其它检查，除非在病史中发现异常，或在体检过程中发现异常。在美国，常规应用心电图检查 (ECG) 筛查年轻运动员并不现实。然而，如果检查结果提示存在心脏问题，医生通常会进行 ECG、超声心动图检查，或两种检查。

对于 35 岁以上人群，医生在批准其参加剧烈运动之前也可能会进行 ECG 检查和运动负荷试验。

如果发现存在心脏疾病，可能需要停止参与竞技运动，并接受进一步的检查。

某些有肥厚型心肌病等重度心脏疾病的人不应参加竞技运动。然而，大多数心脏病人可以参与非竞技运动。体力活动增加与更健康结果直接相关，如降低“坏”的胆固醇水平（低密度脂蛋白），预防高血压，和减肥。通常大多数类型的心脏病（心脏康复）病人的护理计划中包括定期锻练。