超声心动图和其他超声检查

超声检查是一种医学成像，采用高频声波（超声）以生成内脏和其它组织的动态影像。超声心动图是对心脏做超声检查。

心脏超声检查（超声心动图）是在心脏病诊断方面应用最广泛的检查方法之一，这是因为它能提供清晰的图像，并且

无创

无害

相对便宜

广泛可用

此外，由于超声检查不使用 X 光，因此不会引起任何辐射暴露。

超声造影术还可用于身体其他部位血管疾病的诊断。

超声心动图可用于检测心肌是否正常运动以及心脏每次搏动时的泵血量。这项检查还可探测心脏的结构异常，例如心脏瓣膜缺陷、出生缺陷（如心腔之间壁内有孔）以及心壁肥厚或心腔扩大（如发生高血压、心力衰竭或心肌病 [心脏肌肉壁损伤] 的患者）。

超声心动图（图示） 图片

超声心动图还可检测心包积液（液体积聚于心包脏层与壁层之间）、限制性心包炎（瘢痕组织取代正常心包）。它也可探测主动脉夹层（主动脉壁各层之间撕裂）。

有时，超声心动图作为负荷试验的一部分进行。

超声心动图 图片 LTH NHS TRUST/科学图片库

超声检查的主要类型是

二维

三维

多普勒

彩色多普勒

应变成像

二维超声检查的应用最为广泛，它能通过计算机生成的“图层”产生逼真的二维图像。图层堆叠在一起可重新创建三维结构。

多普勒超声心动图可显示血流的方向和速度，从而能发现因血管狭窄或阻塞导致的血液湍流。

彩色多普勒超声心动图可用不同的颜色来显示血流的不同方向。

多普勒超声心动图及彩色多普勒超声心动图被广泛用于心脏、上肢、下肢及躯干血管疾病的诊断。由于超声心动图可以显示心腔及心脏血管内血流的方向及速度，医师可方便地对检查部位进行结构与功能的评价。例如，医生可确定心脏瓣膜是否开闭正常，瓣膜关闭时是否存在返流以及返流量，以及血液流动是否正常。动、静脉及心腔间的异常也可通过超声心动图来检测。

应变成像是一种日益普及的超声心动图技术。它可测量心肌运动的变化。借助应变成像，能在通过常规超声心动图发现可见变化之前诊断出心脏病，可用于心脏病不同病因的鉴别诊断，并预测各种心脏疾病（包括心力衰竭）的预后。