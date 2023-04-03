什么是负荷试验？
负荷试验可使医生了解您的心脏在负荷状态下（例如运动时）如何工作。当心脏努力工作时，医生更容易发现许多心脏问题。
我为什么需要接受负荷试验？
最常见的情况是，您出现胸痛时需接受负荷试验。如果您有某种心脏疾病，并且医生想了解该病是否恶化，那么您也可能需要接受负荷试验。
如何进行负荷试验？
将小而圆的传感器（电极）贴在手臂、腿部和胸部上，以测量心脏的电流（称为心电图或 ECG）
医生会在您的手臂上缠绕血压计袖带
然后您会在跑步机上行走，或在健身车上踩踏，随着时间的推移加快速度
运动时，医生会观察您的心电图并经常测量血压
如果您的运动量达不到这项检查的要求，医生会让您服用一种可使心跳更快更强的药物
如果出现以下情况，医生将停止检查：
您的心率接近您的年龄的最大推荐值
您出现非常不适的症状——您可能会胸痛或感觉喘不过气来
您的心电图或血压读数显示出某种异常
有时在负荷试验期间，医生可能会用超声心动图检查或放射性核素显像取代心电图检查。这些检查也可让医生了解心脏在负荷状态下的反应。它们更准确，但检查费用更高。
接受负荷试验有无任何副作用？
通常您在努力锻炼时会感到劳累并气喘吁吁。如果您有心脏问题，那么在检查期间，可能会出现胸痛或感觉心跳异常。虽然罕见，但您可能在检查过程中心脏病发作。但是，医生会在检查期间监测您的情况，并为可能出现的任何问题做好准备。
医生能从负荷试验中了解到什么？
负荷试验可帮助医生：
寻找冠状动脉疾病的征象，发生冠状动脉疾病会导致心脏血流量太少
弄清楚您是否存在心脏问题或肺部问题，或者您只是身体不好