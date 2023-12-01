X 线检查是一类医学影像学检查，使用非常低剂量的辐射波拍摄骨骼和软组织的照片。胸部 X 光检查有时用于可能患有心脏病的患者。

所有怀疑有心脏病的患者都要接受胸部正、侧位 X 光检查。通常，患者需保持直立，但如果患者不能站立，则可在卧床时进行胸部 X 光检查。然后，一台机器会发射 X 光穿过受检者的身体，并将图像记录在 X 光片上。这项检查是无痛的。

X 光片可显示心脏的形状和大小以及肺和胸部大血管的轮廓。心脏性状或大小异常以及诸如血管内有钙沉积之类的其他异常都容易观察到。X 线胸片也可显示肺脏情况，尤其是肺部血管是否异常、是否有肺内或肺周组织液体的积聚。

心脏扩大 图片 © Springer Science+Business Media

在 X 光片上可观察到心脏扩大，这通常归因于心力衰竭或心脏瓣膜病。有时，X 光检查可检测到心包（包裹心脏的囊）内有钙沉积，从而有助于诊断缩窄性心包炎。

肺内血管的状况较心脏的外观常常更能提供有利的诊断信息。例如，肺动脉（运输血液从心脏至双肺的动脉）扩张和肺组织内动脉的狭窄提示肺动脉高压，它可导致右心室（将血液从肺动脉泵入肺内的下部心脏腔室）肥厚。