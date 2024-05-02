心脏周围病变可累及心包，心包是包裹心脏周围的两层弹性的囊性结构。

心包可将心脏固定在指定位置，有助于防止心脏过度充血，并能帮助保护心脏免受胸部感染。然而，心包并不是必不可少的。如果将心包移除，心脏功能几乎不受影响。

正常情况下，心包的 2 层之间含有足够的润滑液，使它们可以轻松地相对滑动。两层之间只有很小的空间。然而，一些疾病能够使额外的液体积聚于心包内，使其扩张。

心包囊 图片

极少数情况下，心包先天缺失或缺陷，如有薄弱点或有缺损。这些缺陷很危险，因为心脏或大血管可以借此膨出而嵌顿。在这种情况下，可在数分钟内引起死亡。因此，常行外科手术修补这些缺陷。如果手术不可行，就要去除整个心包。其他心包疾病可能由感染、外伤、药物或癌转移所致。

心包最常见的疾病是炎症（心包炎）。心包炎可能是

急性（触发事件出现后不久发生的炎症）

亚急性（触发疾病出现后数周至数月内发生的炎症）

慢性（炎症持续 6 个月以上）

心包的其他病症包括

心包积液

缩窄性心包炎

心包纤维化

心包积液是指心包内液体积聚。当大量心包积液阻碍心脏正常充盈血液并因此阻止心脏将足够的血液泵送到身体其他部位时，会发生心脏压塞 。

缩窄性心包炎比较罕见，会在积液黏稠、纤维化并导致心包各层粘连时发生。缩窄性心包炎可能是短暂性的（例如由感染引起），也可能是慢性的（如果发生在引起急性心包炎的疾病之后）。

感染引起心包炎后，发展为心包纤维化（心包增厚和瘢痕形成），心包积液呈脓样（化脓性心包炎）。或心包纤维化可能伴随全身性风湿病，如类风湿性关节炎。在老年患者中，常见病因是癌性肿瘤、心脏病发作和结核病。心包纤维化不同于缩窄性心包炎，其引起的结构损伤往往较少，不会损害心脏的泵血功能。

心包积血（血液在心包内积聚）可能导致心包炎、心包纤维化或心脏压塞。常见病因包括胸部损伤、医疗操作（如心导管检查术和心脏起搏器植入术）引起的损伤以及胸主动脉瘤破裂。