动静脉瘘是在动静脉之间形成一个异常通道。

罕见情况下，大的瘘管可能会转移足够的血液，导致受影响的手臂或腿部出现血流减少的症状（盗血综合征）。

尽管医师们用听诊器可能会听到血流通过动静脉瘘的独特杂音，但仍需要影像学检查。

可通过激光治疗切除或消除动静脉瘘，或有时向动静脉瘘中注射特定制剂以阻塞血流。

（也可参见静脉系统概述。）

动脉将血液与氧气和营养物质从心脏输送到身体其他部位。身体其他部位的血液通过静脉回流到心脏。毛细血管是细小的、壁极薄的血管，充当动脉和静脉之间的桥梁。通过毛细血管的薄壁，氧气和营养物质从血液进入组织，而废物从组织进入血液。

血流在正常情况下从动脉流入毛细血管，然后流入静脉。动静脉瘘即动脉与静脉之间出现异常连接。如果出现动静脉瘘，一些血液直接从动脉流入静脉，绕开了毛细血管。

动静脉瘘可能是

先天性的：意味着某人出生时即存在

获得性的：意味着在出生后形成（或造成）

动静脉瘘 图片

先天性动静脉瘘不常见。

获得性动静脉瘘可以是由于外伤损伤了相毗邻的动静脉造成。通常见于穿刺伤如刀伤或子弹伤。动静脉瘘可立即或在数小时之后形成。如血液溢出到周围组织，损伤处就会迅速肿胀起来。

出于医学治疗的理由有意制作动静脉瘘 一些治疗方法如肾脏血液透析，需在每次治疗时穿刺静脉。随着反复的穿刺，静脉出现炎症并可形成血栓。最后，可形成瘢痕组织并破坏静脉。为了避免这种情况，医师会故意创建一个动静脉瘘，通常选用手臂处相毗邻的动静脉。这种手术可扩张静脉，使针头更容易插入，并使血液流速加快。血液流速加快会使血液不容易形成血栓。不同于其他大的动静脉瘘，这些小的故意创建的动静脉瘘不会引起心脏问题，而且如果不再使用的话，也可以将其关闭。

动静脉瘘的症状 当先天性动静脉瘘靠近皮肤表面时，会显得肿胀和发热。 如果一个大的获得性动静脉瘘未得到治疗，大量的血液在较高压力下从动脉流入静脉网。静脉壁的强度不足以承受这样的高压，因此静脉壁伸展，静脉扩大并隆起（有时类似于静脉曲张）。另外，与正常情况下血液持续在动脉中流动不同，血液会更顺畅的流入增宽的静脉。因此，血压可能会下降，有时引起疲劳、头重脚轻感，罕见情况下会出现晕厥发作。 为补偿下降的血压，心脏会反射性加快心率，并加强收缩以增加心输出量。最终，增加的负荷会使心肌劳损，导致心力衰竭。瘘管越大，发生心力衰竭的速度越快，从而导致气短和腿部肿胀。 罕见情况下，大瘘管可能会从患臂或患腿大量转移血液（盗血综合征），足以引起麻木、疼痛、痉挛、呈现青紫色或浅灰色，重度病例会出现皮肤溃疡。如果存在皮肤变色，深肤色患者可能较难察觉。