嗜铬细胞瘤是一种可生成升压激素的肿瘤。大多数嗜铬细胞瘤长在肾上腺内。肾上腺位于肾脏上方。
有些嗜铬细胞瘤是癌性的，但大多数不是
嗜铬细胞瘤一般是遗传性疾病引起的
嗜铬细胞瘤通常会在 20 岁到 40 岁之间发生
您有时会反复出现高血压
您可能出现头痛、出汗，并感觉心跳加快，心脏怦怦直跳
医生通常会做手术切除嗜铬细胞瘤
嗜铬细胞瘤通常是罕见的遗传性疾病引起的，例如：
多发性内分泌瘤病
希佩尔-林道病
神经纤维瘤病
即使您没有上述任何疾病，也可能会患上嗜铬细胞瘤。医生不知道这些人发生嗜铬细胞瘤的原因。
症状包括：
心跳加快、怦怦直跳
出汗
站立时感觉头重脚轻
呼吸加快
皮肤湿冷
严重头痛
症状通常反反复复，类似于惊恐发作。
医生会针对嗜铬细胞瘤做以下检查：
血液和尿液检测
CT 扫描或者 MRI
如果您有嗜铬细胞瘤，医生还可能进行基因检测，看看有无引起嗜铬细胞瘤的罕见疾病。
医生会给予控制血压的药物，然后进行：
手术切除肿瘤
版权所有 © 2024
Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。
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