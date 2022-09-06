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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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嗜铬细胞瘤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
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什么是嗜铬细胞瘤？

嗜铬细胞瘤是一种可生成升压激素的肿瘤。大多数嗜铬细胞瘤长在肾上腺内。肾上腺位于肾脏上方。

  • 有些嗜铬细胞瘤是癌性的，但大多数不是

  • 嗜铬细胞瘤一般是遗传性疾病引起的

  • 嗜铬细胞瘤通常会在 20 岁到 40 岁之间发生

  • 您有时会反复出现高血压

  • 您可能出现头痛、出汗，并感觉心跳加快，心脏怦怦直跳

  • 医生通常会做手术切除嗜铬细胞瘤

什么原因会导致嗜铬细胞瘤？

嗜铬细胞瘤通常是罕见的遗传性疾病引起的，例如：

即使您没有上述任何疾病，也可能会患上嗜铬细胞瘤。医生不知道这些人发生嗜铬细胞瘤的原因。

嗜铬细胞瘤有哪些症状？

症状包括：

  • 心跳加快、怦怦直跳

  • 出汗

  • 站立时感觉头重脚轻

  • 呼吸加快

  • 皮肤湿冷

  • 严重头痛

症状通常反反复复，类似于惊恐发作

医生如何判断我是否有嗜铬细胞瘤？

医生会针对嗜铬细胞瘤做以下检查：

如果您有嗜铬细胞瘤，医生还可能进行基因检测，看看有无引起嗜铬细胞瘤的罕见疾病。

医生如何治疗嗜铬细胞瘤？

医生会给予控制血压的药物，然后进行：

  • 手术切除肿瘤

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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