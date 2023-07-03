高密度脂蛋白 (HDL) 水平升高是指血液中的 HDL 胆固醇水平异常偏高。

（另见胆固醇及脂代谢紊乱概述。）

HDL 胆固醇（“好”胆固醇）水平高可能降低心脏病发作和卒中的风险。但出现一些遗传性疾病时，HDL 胆固醇水平可能升高。在这些疾病中，HDL 水平高可能无法预防心脏病发作或卒中，这很可能是因为这种疾病会引起另外一些脂质水平改变，身体分解食物的方式也会出现其他异常。

HDL 水平升高可能是

原发性：由基因突变引起

继发性：由其他病变引起

HDL 水平升高的原发性病因是

基因突变导致 HDL 过量生成或清除减少

HDL 胆固醇水平高的继发性病因包括以下所有：

无肝硬化的饮酒相关性疾病

甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）

原发性胆汁性肝硬化

药物（如皮质类固醇、胰岛素、苯妥英）

通过血液检查来测量血脂水平，即可诊断高 HDL 胆固醇水平。如果患者未服用降脂药但 HDL 水平高，医生会寻找导致升高的原因。

治疗引起 HDL 水平极高的疾病。

胆固醇酯转移蛋白 (CETP) 缺乏症 胆固醇酯转移蛋白 (CETP) 缺乏症是一种罕见的常染色体隐性遗传病，它是 CETP 基因突变导致的。CETP 可帮助将胆固醇从 HDL 转运到其他脂蛋白，因此 CETP 缺乏症会影响低密度脂蛋白 (LDL) 胆固醇水平，并减缓从血液中清除 HDL 胆固醇的过程。患者无症状，但血液中的 HDL 胆固醇水平高。无需治疗。