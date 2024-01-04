原发性胆汁性胆管炎 (PBC)

肝脏检测异常

抗线粒体抗体

影像学检查

活检

中年妇女如出现典型症状，如疲乏、皮肤瘙痒等，医生就应该怀疑此病。但是，许多患者在这些症状出现之前，很早就可以察觉此病的存在，因为评估肝脏的常规血液检查结果已经出现异常。

在体检中，医生可触及增大、质地坚硬的肝脏（约 25% 的患者中）或脾脏增大（约 15% 的患者）。

医生若怀疑为原发性胆汁性胆管炎，可通过肝脏检测、影像学检查、及血液检查来检测抗线粒体抗体。

并进行影像学检查以核实肝外胆管有无异常或堵塞。这些检查包括对胆管系统进行磁共振成像 (MRI)（称为磁共振胰胆管造影术，即 MRCP）和通常进行的超声检查。如果这些检查的结果不明确，可行内镜逆行胰胆管造影术 (ERCP)。在此操作中，会通过一根内视镜（内窥镜）经口插入胆管，将一种在 X 线下可见的物质（造影剂）注入胆管，然后进行 X 线成像。排除了肝外梗阻，表明是肝脏本身的问题，故可支持原发性胆汁性胆管炎的诊断。

医生一般可通过肝活检（切除一些组织样本在显微镜下检查）明确诊断。并确定疾病的发展阶段。