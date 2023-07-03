在低 β 脂蛋白血症中，低 LDL 胆固醇水平是非常低的。通常来说，不会有任何的症状，也不需要任何治疗。出现最严重的低 β 脂蛋白血症时，几乎不存在 LDL 胆固醇，且患者有类似于无 β 脂蛋白血症的症状。

通过检测血脂水平作出诊断。如果家庭成员有这种失调状况，那么更可能诊断出这种疾病。

最严重病例的治疗类似于无 β 脂蛋白血症，包括补充维生素 A、E、D 和 K 以及在饮食中补充脂肪。