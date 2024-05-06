水分约占人平均体重的一半到三分之二。脂肪组织的含水比例低于非脂肪组织，而女性往往有更多的脂肪，所以女性体内平均水分含量（52% 至 55%）要比男性 (60%) 低。老年人和肥胖者体内水分含量也较低。而新生儿和童年早期水分含量较高（70%）。

一个体重 154 磅（70 千克）的人的体内含水量稍高于 10.5 加仑（42 升）：细胞内有 7 加仑（28 升），细胞周围的间隙有 2.5 加仑（约 10.5 升），血液中略低于 1 加仑（3.5 升，或约水分总量的 8%）。

摄入的水分必须与丢失的水分相平衡。为了保持水平衡并预防出现脱水、肾结石和其他医学问题，一个健康的成年人每天要喝 约 2 升的液体。喝水过多要比喝水太少好一些，因为机体排出过多的水分比保存水分要容易得多。然而，只有在肾功能正常时，机体才能适应摄入量的大幅度变化。

你知道吗……

机体主要通过从消化道（从食物或饮料）吸水的方式获得水。另外机体在代谢营养素时也会产生少量的水分。

机体主要通过肾脏排尿的方式失水（血液被肾脏过滤，部分水分被排出体外）。根据机体的需求，肾脏每天排出的尿量为少于 1 品脱到多达几加仑不等（约 0.5 升至 10 升以上）。每天从皮肤蒸发和从肺呼出的水分约 1.5 品脱（略低于 1 升）。剧烈运动、天气炎热或发烧可引起大量出汗，能大大增加通过蒸发丢失的水量。正常情况下，只有少量的水从消化道丢失。然而反复呕吐或重症腹泻时每天丢失的水分可达1加仑甚至更多。

通常人们通过饮入足够的液体来弥补丢失的水量。但出现重度呕吐或腹泻的患者可能感觉非常不舒服，不能通过足量饮用液体来弥补流失的水分，因而可能导致脱水。同样，精神错乱、行动不便或意识丧失都可能妨碍人们的渴感或饮用足量的水。

体内的矿物质（电解质）如钠和钾，可以溶解于水。水平衡和电解质平衡密切相关。机体要保持血液中水分总量和电解质水平的恒定不变。例如，当钠离子水平增高时，渴感增加，使摄入的水分增加。此外，加压素（也称为抗利尿激素）是垂体（位于脑基底的一个豌豆大小的腺体）在脱水后分泌的一种激素，能使肾脏减少排水。这两种共同作用使血液中水分增加。结果钠离子被稀释，恢复了钠离子和水的平衡。当钠离子水平降低时，肾脏排出过多的尿液，减少血液里的水分，再次恢复平衡。