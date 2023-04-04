症状

计算机断层扫描 (CT)

肾绞痛常提示尿路结石。当患者有不明原因的腰背部和腹股沟压痛或会阴区疼痛时也应怀疑尿路结石。发现尿液带血可支持诊断，不过并非所有结石都会导致尿液带血。有时症状和体检结果非常明显，无需再做检查，尤其是见于以前有过尿路结石的患者。但是多数患者痛感强烈，其症状和检查结果表明疼痛很可能是其他原因导致，因此有必要做排出这些排除原因的检查。医生需要区分结石与其他可能引起严重腹痛的原因，包括

腹膜炎，这可能是由于阑尾炎、宫外孕或盆腔炎引起

急性胆囊疾病（急性胆囊炎）

肠梗阻

胰腺炎

主动脉夹层动脉瘤

不使用不透射线造影剂的螺旋 CT 通常是确诊的最佳方法。CT可明确结石的位置及其阻塞尿路的程度。CT还可以发现许多引起类似结石疼痛的其他疾病。CT的缺点是患者需暴露于射线。但如果 CT 确诊了包括另一种严重疾病等可能的病因，如主动脉瘤或阑尾炎，则这种风险似乎就微不足道了。现在医生通常会使用新式 CT 设备以及限制辐射暴露的方法。

超声检查可作为 CT 的替代，且不会令患者暴露于辐射中。但是与 CT 相比，超声检查更容易漏诊小结石（尤其是输尿管结石）、尿路梗阻的准确部位及可能引发症状的其他严重疾病。

你知道吗……

腹部 X 光的辐射量比 CT 少，但在诊断结石方面准确度较低，且只能显示钙质结石。若医生怀疑患者有钙质结石，可采用 X 光来确定结石是否存在，或查看结石在输尿管中的位置。

排泄性尿路造影（以前称为静脉尿路造影或静脉肾盂造影）是在静脉注射不透射线的造影剂后进行的一系列 X 光检查。该检查可检测结石并准确确定结石阻塞尿路的程度，但是其不仅耗时，还有接触造影剂的风险（如过敏反应或肾衰竭加重）。若可用 CT 或超声检查，则很少使用排泄性尿路造影诊断结石。

经常进行尿液分析。无论是否出现症状，尿液分析均可提示血尿或脓尿。