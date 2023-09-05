抗利尿激素分泌不当综合征 (SIADH)

在某些情况下，垂体不当地释放过多抗利尿激素（加压素）时，导致机体保水并通过稀释降低了血钠水平，此时会发生抗利尿激素分泌不当综合征。

（另见电解质概述和钠在人体内的作用概述。）

加压素（也称抗利尿激素）可通过控制肾脏排水量来帮助调节体内水量。加压素可减少肾脏排水量。因此，将更多水分保留在体内，这会稀释体内的钠。血钠水平低被称为低钠血症。

当血容量（血管内的液体量）或血压下降或电解质（例如钠）含量太高时，垂体会不当地生成和释放加压素。

如在以下情况发生，则视为加压素分泌不当

血容量正常或偏高

血压正常或偏高

电解质浓度低

不存在加压素释放的其他适当理由

如果加压素在这些情况下释放，则机体会保水过多，血钠水平会下降。

SIADH 的病因 许多情况增加了抗利尿激素异常分泌综合征发生的危险性。在垂体以外地方分泌加压素时，可能会发生 SIADH，正如某些肺癌和其他癌症中发生的一样。SIADH 常见于老年人和住院病人。 SIADH 的可能病因很多，通常需要额外检查才能发现。 表格 是什么原因导致SIADH？ 表格

SIADH 的症状 SIADH 的症状常与伴随出现的低钠血症（血钠水平低）相关。症状包括反应迟缓和意识模糊。

SIADH 的诊断 血液和尿液检测 如果某人发生的低钠血症无法通过其他因素得到解释，例如疼痛、应激、剧烈运动、血糖水平高以及心脏、甲状腺、肾脏或肾上腺存在某些可降低血容量并相应刺激垂体释放加压素的疾病，那么医生会疑诊 SIADH。 血液和尿液检查来检测钠离子和钾离子水平以及判断血液、尿液浓缩的程度。医生还会排除加压素过量的其他可能原因（如疼痛、应激、药物或癌症）。 一旦诊断为 SIADH，医生会尝试查明并纠正病因，从而使血钠水平缓慢恢复正常。