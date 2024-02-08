衰老对免疫系统的影响

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免疫系统是机体防御外来或危险入侵者的防线。这类入侵者包括
微生物（统称菌，例如细菌、病毒和真菌）
寄生体（例如蠕虫）
癌细胞
移植的器官和组织
免疫系统在一生中不断变化。（另见免疫系统概述。）
新生儿
出生时，获得性（特异性）免疫尚未完全建立。然而，新生儿具有在妊娠期间从母体穿过胎盘的某些抗体。这些抗体保护新生儿避免感染，直至其自身免疫系统完全建立。母乳喂养的新生儿还可以通过乳汁从母体获得抗体。
老年人
随着年龄增长，免疫系统在下列方面出现功能下降：
免疫系统鉴别是否为自身的能力下降。因此，导致自身免疫性疾病更为常见。
巨噬细胞（吞噬细菌和其它外来细胞）更缓慢地摧毁细菌、癌细胞和其它抗原。这种变化可能是老年人更容易发生恶性肿瘤的原因之一。
T细胞（可以记忆先前遇到的抗原）对抗原反应速度下降。
能够对新抗原做出反应的白细胞减少。因此，当老年人接触新的抗原时，机体记忆及防御的能力下降。
老年人补体蛋白量少，在应对细菌感染时不能产生像年轻人一样多的蛋白。
尽管应对抗原而产生的抗体量总体上保持大致相同，但是抗体变得不易附着于抗原。这些改变可以部分解释为什么老年人更容易患肺炎、流感、感染性心内膜炎和破伤风，并且死亡率更高。这些改变还可以部分解释为何疫苗在老年人中效果较差并且因此为何获得加强接种（适用于某些疫苗）对老年人较重要。
免疫系统的这些改变可以导致老年人更容易患某些感染和肿瘤。