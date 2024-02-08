衰老对免疫系统的影响

能够对新抗原做出反应的 白细胞 减少。因此，当老年人接触新的抗原时，机体记忆及防御的能力下降。

尽管应对抗原而产生的抗体量总体上保持大致相同，但是抗体变得不易附着于抗原。这些改变可以部分解释为什么老年人更容易患肺炎、流感、感染性心内膜炎和破伤风，并且死亡率更高。这些改变还可以部分解释为何疫苗在老年人中效果较差并且因此为何获得加强接种（适用于某些疫苗）对老年人较重要。