婴儿暂时性低免疫球蛋白血症，婴儿延迟生成正常量的抗体（免疫球蛋白）。

（另见免疫缺陷病概述。）

抗体（免疫球蛋白）是免疫系统产生的物质，可帮助机体抵御感染、癌症和异物。一种或多种免疫球蛋白缺乏会增加严重感染的风险。出生时免疫系统尚未完全发育。婴儿的免疫球蛋白多数来源于母体，在生前经胎盘转移到胎儿体内。母体的免疫球蛋白可以保护婴儿，直至婴儿可以自己生成，这通常发生于6月龄。几乎同时，来源于母体的免疫球蛋白水平下降。

婴儿暂时性低免疫球蛋白血症的患儿，延迟生成正常量的免疫球蛋白。因此，在3～6个月龄时开始免疫球蛋白水平减低，而大约12～36个月龄时恢复正常。

暂时性低免疫球蛋白血症很少会导致严重感染，一般不被认为是真正的免疫缺陷病。然而，一些婴儿出现频繁的鼻窦感染、肺感染或消化道感染、念珠菌病（真菌感染）和/或脑膜炎。

这种情况在早产儿比较常见，因为它们接受来源于母体的免疫球蛋白较少。

血液检查可以检测免疫球蛋白水平以及评估疫苗接种后免疫球蛋白的生成。通常，患有本病的婴儿响应于对其所给予的疫苗和响应于它们所暴露的传染性生物产生正常量的抗体。然而，如果婴儿、尤其那些早产婴儿，频繁出现感染，则可以给予他们抗生素以防止更多感染形成。

这种疾病可以持续数月至数年，但通常在不治疗的情况下消散。