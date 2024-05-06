多肽是一类用于治疗多种类型感染的抗生素。
多肽包括如下药物：
Bacitracin
黏菌素（多黏菌素 E 甲磺酸、黏菌素、多黏菌素 E）
多黏菌素 B
大多数细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。杆菌肽通过阻止细菌形成该细胞壁而发挥作用。黏菌素和多黏菌素 B 通过破坏某些细菌中细胞壁下的细胞膜发挥作用。细菌因而死亡。
杆菌肽主要用于治疗由金黄色葡萄球菌引起的浅表皮肤感染。它直接涂抹于皮肤（局部）。
黏菌素和多黏菌素 B 常导致肾脏损害，因此仅用于对所有其他抗生素耐药且没有更安全替代药物的严重细菌感染。当使用黏菌素或多黏菌素 B 时，通过静脉给药（静脉内）。在某些情况下，黏菌素可通过雾化器吸入。
多肽
药物
常见使用范围
一些潜在副作用
Bacitracin
黏菌素（多黏菌素 E 甲磺酸、黏菌素、多黏菌素 E)
多黏菌素 B
耳、眼或皮肤感染
膀胱感染（多黏菌素 B 可用于膀胱灌洗）
由对许多其他抗生素具有很强的耐药性的敏感细菌引起的严重感染（黏菌素和多黏菌素 B 通过注射给药）
杆菌肽：可引起接触性皮炎
黏菌素和多黏菌素 B：肾脏和神经损害（当注射给药时）*
* 多肽类抗生素通常直接应用于耳部、皮肤或眼睛，但有时在细菌对所有其他抗生素耐药且没有更安全的替代药物时黏菌素和多黏菌素 B 通过注射给药。杆菌肽无注射制剂。
（也请参见抗生素概述。）
在妊娠和哺乳期间使用多肽
对于杆菌肽，由于外用的杆菌肽几乎没有被吸收到血液中，因此妊娠期间对胎儿和母乳喂养期间对新生儿的风险被认为是很小的。不过，其安全性尚未确立。多黏菌素 B 和黏菌素在外用时也是如此。
只有在治疗的益处大于风险时，才应在妊娠期间注射使用多黏菌素 B 和黏菌素。使用多黏菌素 B，在动物研究中没有观察到对胎儿的有害影响，但在孕妇中没有做过精心设计的研究。使用黏菌素，在动物研究中观察到对胎儿有害的影响。（另见妊娠期用药的安全性。）
在哺乳期间注射使用多黏菌素 B 或黏菌素是否安全尚不清楚。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）