多肽是一类用于治疗多种类型感染的抗生素。

多肽包括如下药物：

Bacitracin

黏菌素（多黏菌素 E 甲磺酸、黏菌素、多黏菌素 E）

多黏菌素 B

大多数细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。杆菌肽通过阻止细菌形成该细胞壁而发挥作用。黏菌素和多黏菌素 B 通过破坏某些细菌中细胞壁下的细胞膜发挥作用。细菌因而死亡。

杆菌肽主要用于治疗由金黄色葡萄球菌引起的浅表皮肤感染。它直接涂抹于皮肤（局部）。

黏菌素和多黏菌素 B 常导致肾脏损害，因此仅用于对所有其他抗生素耐药且没有更安全替代药物的严重细菌感染。当使用黏菌素或多黏菌素 B 时，通过静脉给药（静脉内）。在某些情况下，黏菌素可通过雾化器吸入。

表格

（也请参见抗生素概述。）