淋巴细胞性脉络丛脑膜炎

大多数淋巴细胞性脉络丛脑膜炎患者没有症状或有轻微症状。

如果出现症状，通常是在感染后约 1-2 周出现。

有些人患有流感样疾病，伴有发热、寒战、全身不适（不舒服）、虚弱、肌肉疼痛（尤其是下背部）和眼后疼痛。患者可能对光敏感、食欲下降、感到恶心或头晕。咽喉痛发生率较低。

5 天至 3 周后，患者通常会改善 1 或 2 天。然后很多患者会加重。发热和头痛再次出现，可能出现皮疹。手指和手关节可能肿胀。感染可扩散至唾液腺（导致腮腺炎）和睾丸。

在少数人中，覆盖脑和脊髓的组织（脑膜）被感染（称作脑膜炎）。脑膜炎通常会导致颈部僵硬，使下巴贴向胸部困难或不可能。极少数患者会出现脑部感染（脑炎），可能导致瘫痪、运动问题或其它脑功能障碍症状。

如果孕妇感染，胎儿可能会出现问题，例如脑积水 （脑或脑膜内积液过多）、脉络膜视网膜炎（眼部感染）和智力残疾。脉络膜视网膜炎会导致视物模糊、眼痛、对光敏感和失明。如果孕早期孕妇感染，胎儿可能死亡。