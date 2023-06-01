淋巴细胞性脉络丛脑膜炎

淋巴细胞性脉络丛脑膜炎是一种病毒感染，通常会引起流感样疾病，有时伴有皮疹、关节疼痛或身体其它部位感染。
大多数人吸入或食入被感染小鼠或仓鼠的尿液、粪便或其它体液污染的粉尘或食物时会感染。
大多数淋巴细胞性脉络丛脑膜炎患者无症状或有轻微症状，但有些患者有流感样疾病，少数患者出现脑膜炎或脑部感染。
为了诊断淋巴细胞性脉络丛脑膜炎，医生会进行脊椎穿刺和血液化验以检查病毒。
治疗目的是缓解症状，但如果患者有脑膜炎或脑部感染，则需要住院并给予抗病毒药物。
淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒感染由沙粒病毒引起并由啮齿类动物传播。通常，当吸入或食入被感染仓鼠或灰色家鼠的尿液、粪便或其它体液污染的粉尘或食物时，患者会感染。当淋巴细胞性脉络丛脑膜炎由小鼠传播时，主要发生在秋季和冬季的成年人中。
淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的症状
大多数淋巴细胞性脉络丛脑膜炎患者没有症状或有轻微症状。
如果出现症状，通常是在感染后约 1-2 周出现。
有些人患有流感样疾病，伴有发热、寒战、全身不适（不舒服）、虚弱、肌肉疼痛（尤其是下背部）和眼后疼痛。患者可能对光敏感、食欲下降、感到恶心或头晕。咽喉痛发生率较低。
5 天至 3 周后，患者通常会改善 1 或 2 天。然后很多患者会加重。发热和头痛再次出现，可能出现皮疹。手指和手关节可能肿胀。感染可扩散至唾液腺（导致腮腺炎）和睾丸。
在少数人中，覆盖脑和脊髓的组织（脑膜）被感染（称作脑膜炎）。脑膜炎通常会导致颈部僵硬，使下巴贴向胸部困难或不可能。极少数患者会出现脑部感染（脑炎），可能导致瘫痪、运动问题或其它脑功能障碍症状。
如果孕妇感染，胎儿可能会出现问题，例如脑积水 （脑或脑膜内积液过多）、脉络膜视网膜炎（眼部感染）和智力残疾。脉络膜视网膜炎会导致视物模糊、眼痛、对光敏感和失明。如果孕早期孕妇感染，胎儿可能死亡。
淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的诊断
脊椎穿刺
血液化验和培养
有典型症状（尤其是那些提示脑膜炎或脑部感染的症状）且接触过啮齿类动物的人怀疑有淋巴细胞性脉络丛脑膜炎。
如果患者出现脑膜炎症状，医生会行脊椎穿刺（腰穿）采集一份脑脊液样本进行分析。（脑脊液是流经覆盖脑和脊髓的组织的液体。） 脑脊液样本送往实验室进行检测。例如，如果存在病毒，则可以对其进行培育（培养），直到有足够数量的病毒可以被识别。或者可使用聚合酶链反应(PCR)技术来生成病毒遗传物质的许多拷贝。这种技术使医生能够快速准确地识别病毒。
医生还进行血液化验以检查该病毒的抗体。（抗体是免疫系统产生的蛋白质，有助于保护身体免受特定攻击者，例如引起淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的病毒的攻击。）
淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的治疗
支持性治疗
有时利巴韦林
淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的治疗主要是缓解症状和维持生命功能。所需措施取决于疾病的严重程度。
脑膜炎或脑部感染患者需要住院治疗，并可使用抗病毒药物利巴韦林进行治疗。
皮质类固醇有时有帮助。
淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的预防
防止暴露于啮齿类动物的尿液和粪便有助于预防感染。以下措施可能有效：
清洁之前，将老鼠所在地方的封闭空间通风。
清扫或清洁之前，用 10% 漂白液润湿表面。
避免扬尘。
密封啮齿类动物可以进入家庭的开口。
将食物放入防啮齿类动物的容器中。
消除家庭周围潜在的筑巢地点。