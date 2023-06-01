西尼罗病毒感染是一种主要从蚊子传播给人的病毒性疾病。大多数患者症状轻微或无症状，但有些人会出现影响中枢神经系统的严重感染。

西尼罗病毒感染存在于相邻的美国、加拿大南部、墨西哥、中美洲和南美洲、加勒比群岛，以及非洲、中东、南欧、前苏联、印度和印度尼西亚。澳大利亚存在一种密切相关的病毒，库京病毒。

症状（如有）的严重程度不同，但可能包括发热、头痛、身体疼痛、关节痛、呕吐、腹泻或皮疹。

罕见情况下，患者会出现严重的，有时致命的，影响中枢神经系统的感染。

为诊断西尼罗病毒感染，医生会进行脊椎穿刺或血液化验以检查病毒抗体。

大多数西尼罗病毒感染患者不需要治疗，但是那些在脑或脊髓中出现感染的人则需要严密监视和支持性治疗，例如机械通气。

没有疫苗可以预防人类感染西尼罗病毒，但人们可以通过采取措施防止蚊虫叮咬来降低传播风险。

西尼罗病毒存在于许多鸟类中。蚊子叮咬被感染的鸟类后会被感染。然后，感染的蚊子叮咬人和其它动物从而传播西尼罗病毒。在极少数情况下，西尼罗病毒通过输血和器官移植传播，并且在怀孕、分娩或哺乳期间从母亲传播给婴儿。

西尼罗病毒感染的症状 大多数 (4/5) 西尼罗病毒感染患者没有症状。大约1/5的患者会出现发热以及其它症状，如头痛、身体疼痛、关节痛、呕吐、腹泻或皮疹。 约1/150的人会出现严重的中枢神经系统受累，发生脑炎（脑部感染）、脑膜炎（脑和脊髓的内膜组织感染）或无力和瘫痪。中枢神经系统感染的症状包括高热、头痛、颈部僵硬、木僵、定向障碍、昏迷、震颤、癫痫发作、肌肉无力、视力丧失、麻木和瘫痪。老年人和患有某些慢性疾病（如糖尿病或高血压）的人更容易发生严重疾病。10 名重度中枢神经系统受累者中约有 1 人死亡。 大多数有典型症状的患者完全康复，但疲劳和无力可持续数周或数月。中枢神经系统受累的患者通常会有脑和神经的持久不良影响。

西尼罗病毒感染的诊断 血液化验

脊椎穿刺 有典型症状（尤其是那些提示脑膜炎或脑部感染的症状）的人可以怀疑西尼罗病毒感染。 为诊断西尼罗病毒，医生可能进行西尼罗病毒特异性抗体的血液检测。（抗体是免疫系统产生的蛋白质，有助于保护身体免受特定攻击者的攻击。） 如果患者出现脑膜炎症状，医生会行脊椎穿刺（腰穿）采集一份脑脊液样本进行分析。（脑脊液是流经覆盖脑和脊髓的组织的液体。） 脑脊液样本被送往实验室进行西尼罗病毒特异性抗体检测。 医生可能使用逆转录酶聚合酶链反应 (RT-PCR) 来生成病毒遗传物质的许多拷贝。这种技术使医生能够快速准确地识别病毒。

西尼罗病毒感染的治疗 支持性治疗 尚无针对西尼罗病毒感染的特异性治疗方法。西尼罗病毒感染的治疗是支持性的。它包括以下内容： 休息

补充液体防止脱水

对乙酰氨基酚缓解发热和疼痛 医疗专业人员密切监测中枢神经系统受累的患者，并根据需要提供机械通气。