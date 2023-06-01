西尼罗病毒感染是一种主要从蚊子传播给人的病毒性疾病。大多数患者症状轻微或无症状，但有些人会出现影响中枢神经系统的严重感染。
西尼罗病毒感染存在于相邻的美国、加拿大南部、墨西哥、中美洲和南美洲、加勒比群岛，以及非洲、中东、南欧、前苏联、印度和印度尼西亚。澳大利亚存在一种密切相关的病毒，库京病毒。
症状（如有）的严重程度不同，但可能包括发热、头痛、身体疼痛、关节痛、呕吐、腹泻或皮疹。
罕见情况下，患者会出现严重的，有时致命的，影响中枢神经系统的感染。
为诊断西尼罗病毒感染，医生会进行脊椎穿刺或血液化验以检查病毒抗体。
大多数西尼罗病毒感染患者不需要治疗，但是那些在脑或脊髓中出现感染的人则需要严密监视和支持性治疗，例如机械通气。
没有疫苗可以预防人类感染西尼罗病毒，但人们可以通过采取措施防止蚊虫叮咬来降低传播风险。
西尼罗病毒存在于许多鸟类中。蚊子叮咬被感染的鸟类后会被感染。然后，感染的蚊子叮咬人和其它动物从而传播西尼罗病毒。在极少数情况下，西尼罗病毒通过输血和器官移植传播，并且在怀孕、分娩或哺乳期间从母亲传播给婴儿。
西尼罗病毒感染的症状
西尼罗病毒感染的诊断
西尼罗病毒感染的治疗
支持性治疗
尚无针对西尼罗病毒感染的特异性治疗方法。西尼罗病毒感染的治疗是支持性的。它包括以下内容：
休息
补充液体防止脱水
对乙酰氨基酚缓解发热和疼痛
医疗专业人员密切监测中枢神经系统受累的患者，并根据需要提供机械通气。
西尼罗病毒感染的预防
目前尚无疫苗可预防人体西尼罗病毒感染。可以为马提供疫苗。
避免蚊子叮咬是防止西尼罗病毒感染的关键。为防止被蚊子叮咬，人们应采取以下预防措施：
穿长袖上衣和长裤。
留在装有空调或使用窗户和门纱窗来挡住蚊子的地方。
在没有纱窗或未安装空调的地方，在蚊帐里睡觉。
在裸露的皮肤表面上使用强力驱蚊剂（含有例如 DEET [避蚊胺] 成分或其它批准的活性成分的驱蚊剂）。
用氯菊酯杀虫剂处理服装和装备（不要直接涂抹在皮肤上）。
对于儿童，建议采取以下预防措施：
不要对 2 个月以下的婴儿使用驱蚊剂。
不要在 3 岁以下的儿童身上使用含柠檬桉叶油（对位烷二醇）的产品。
对于年龄较大的儿童，成人应该给自己手上喷洒驱蚊剂，然后将其涂抹在儿童的皮肤上。
让儿童穿着覆盖胳膊和腿的衣服，或用蚊帐覆盖婴儿床、婴儿车或婴儿提篮。
请勿在手、眼、口或任何割伤或刺激的皮肤上使用驱蚊剂。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心: 西尼罗病毒：有关西尼罗病毒的全面信息，包括预防、旅行信息、通过症状、测试和治疗控制蚊虫