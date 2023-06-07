气性坏疽是由厌氧的产气荚膜杆菌和多种其他梭状芽孢杆菌引起的危及生命的肌肉组织感染。

气性坏疽多发生于特定类型的手术或外伤后。

在感染部位附近形成伴有气泡的水疱，并伴有发热、心跳和呼吸加快，并在感染部位经常感到疼痛。

症状可提示诊断，常进一步行影像学检查或取感染组织标本行细菌培养。

治疗包括服用高剂量抗生素和外科手术切除坏死或感染组织。

气性坏疽是一种进展迅速的肌肉组织梭状芽胞杆菌感染，患者如不及时治疗会很快死亡。

美国每年有数千坏疽病例出现。

梭状芽胞杆菌在没有氧气的情况下繁殖。也就是说，它们是厌氧菌。因此，它们在严重损伤的软组织和非常深的伤口中繁殖。这类组织血供很少，因此含氧量很低。

大多数梭状芽胞杆菌软组织感染，包括气性坏疽，是由于产气荚膜梭状芽胞杆菌引起。梭状芽胞杆菌软组织感染通常在损伤后数小时或数天出现，但有时需要数天才能出现。

其它梭状芽胞杆菌软组织感染包括

皮肤感染很少扩散并变得严重。

有时，软组织中的细菌会产生大量的气体作为废物。这些气体可在组织内形成气泡或水疱。感染常常阻塞小血管。导致感染组织坏死。坏死组织使得梭状芽胞杆菌感染扩散得更快。肌肉感染时，比仅皮肤感染时更容易发生气性坏疽。

气性坏疽的病因 结肠和胆道手术最易并发气性坏疽。高危的伤口包括 深而严重

伤及肌肉

被污垢、腐烂的蔬菜或粪便污染

伤口含有破损或坏死组织 高危手术包括 大肠（结肠）或胆囊手术 少数情况下，气性坏疽在无损伤或手术时发生，通常在结肠癌、憩室炎或减少肠道血流或导致肠壁渗漏的疾病患者中发生。当肠道内存活细菌渗漏时，可能会出现气性坏疽。细菌可广泛扩散。

气性坏疽的症状 气性坏疽可造成感染部位的剧烈疼痛。初始时感染部位肿胀、苍白，进而转为红色和青紫色，最后呈现黑绿色。该区域坚硬、触痛。感染部位常会出现大水疱。通常在感染进展之后，气泡可见于水疱内或可在皮下触知。气性坏疽感染伤口引流液的气味可为腐臭味。 人们迅速发热、出汗并且非常焦虑。他们可能会呕吐。心率和呼吸常常加快。有些人皮肤变黄，提示黄疸。这些症状均由细菌的毒素导致。 典型病例在病程中保持清醒直到疾病终末期，此时患者常有危险的低血压（休克）以及昏迷。进而迅速出现肾衰和死亡。 如果不治疗，100% 的感染者死亡。即使经过治疗，很多感染者也会死亡。

气性坏疽的诊断 取伤口处的液体检查和培养

必要时通过探查手术或活检采集组织样本 根据症状和体格检查结果怀疑气性坏疽。 可以做X线查找肌肉组织内的气泡，或者做计算机断层成像(CT)或磁共振成像(MRI)查找坏死的肌肉组织。这些发现可为诊断提供支持。不过，其它厌氧菌感染也可出现气泡。 在显微镜下检查伤口的液体寻找梭状芽胞杆菌，并送往实验室，如果存在细菌，可以培育（培养）并检测。培养可以确定梭状芽胞杆菌的存在。然而，不是所有梭状芽孢杆菌感染的患者都发生气性坏疽。 确诊常需要做探查手术或切取组织样本镜检（活检），以查找肌肉的特征性改变。

气性坏疽的治疗 抗生素

手术切除所有坏死和感染组织 一旦疑诊气性坏疽，必须立即开始治疗。 给予大剂量抗生素，通常是青霉素和克林霉素。所有坏死和感染组织都要手术切除。在严重的情况下，极少数时候需要截肢。 高压氧舱治疗可能也有帮助，但这类设备不一定随时都有。