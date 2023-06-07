婴儿型肉毒中毒是一种引起肌肉无力的可能危及生命的感染。它发生于食用含肉毒梭状芽胞杆菌孢子的食物的婴儿中。

（也请参见梭状芽胞杆菌感染概述和成人肉毒中毒。）

肉毒梭状芽胞杆菌的生存不需要氧气。也就是说，它们是厌氧菌。

梭状芽胞杆菌产生孢子。孢子是细菌的不活跃（休眠）形式。当环境状况不佳时，孢子可以使细菌存活。当条件良好时，孢子会生长成细菌。梭状芽胞杆菌孢子在有水分和营养素并且不存在氧气（如肠道中的环境）的情况下生长。因此，如果婴儿食用含梭状芽胞杆菌孢子的食物，孢子会生长成肠道细菌，并开始产生毒素。

婴儿型肉毒中毒最常见于 6 月龄以下的婴儿，也可发生于 12 月龄以下的婴儿。在 12 月龄及以上儿童和成人中，这种形式的肉毒中毒，即由肠道孢子产生毒素，称为成人肠毒血症肉毒中毒。

在大多数婴儿型肉毒中毒病例中，孢子来源通常未知，但有些病例与摄入可能含孢子的蜂蜜有关。因此，医生建议 12 个月以下儿童不要喂蜂蜜。

你知道吗……

婴儿型肉毒中毒的症状 大多数婴儿型肉毒中毒患儿的首发症状为便秘。然后，肌肉变得无力，从面部和头部开始，最终涉及手臂、腿部以及用来呼吸的肌肉。眼睑下垂、哭泣无力、流涎可能增加。婴儿无法吮吸，面部失去表情。 症状轻者为动作减少、进食缓慢，重者为肌张力明显降低和呼吸困难。当婴儿肌张力降低时，可能会感觉肢体异常柔软（松软婴儿综合征）。

婴儿型肉毒中毒的诊断 便检 医生根据症状怀疑婴儿型肉毒中毒。 新生儿肉毒杆菌中毒可通过粪便检测出毒素或肉毒杆菌明确诊断。

婴儿型肉毒中毒的治疗 肉毒中毒免疫球蛋白 怀疑婴儿型肉毒中毒后立即开始治疗，不需要等待检查结果。 婴儿住院治疗，医生采取措施稳定病情（防止病情恶化），例如使用呼吸机辅助呼吸。 婴儿型肉毒中毒可用肉毒杆菌免疫球蛋白静脉缓慢输注治疗。该免疫球蛋白获自具有高水平抗肉毒杆菌毒素抗体的人类供体。（抗体是免疫系统产生的蛋白质，有助于保护身体免受特定攻击物攻击，例如肉毒杆菌毒素的攻击。） 抗生素没有帮助，因为主要问题是细菌已经产生的毒素。