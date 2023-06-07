肉毒梭状芽胞杆菌能形成称为孢子的休眠细胞。这些休眠孢子广泛存在于环境中，包括土壤、河流和海水。像种子一样，孢子可以在休眠状态下存在很多年，并且对例如热的破坏具有很高的抵抗力。当存在水分和养分并且缺氧时（例如在肠道或密封的缸或罐子中），孢子会发育成活跃的细菌并产生毒素。肉毒梭状芽胞杆菌产生的某些毒素不会被胃酸或肠内保护性酶破坏。

肉毒梭状芽胞杆菌通常在一般环境中也存在，芽胞可以随空气而传播。有时，肉毒中毒是由于摄入或吸入少量含有孢子的土壤或灰尘而引起的。此外，该毒素可以用作武器。同样，芽胞也可以通过眼睛或皮肤破损的伤口侵入人体。

出于美容原因（例如皱纹）或医学原因（例如偏头痛）注射肉毒杆菌毒素（肉毒杆菌毒素 A）后，肉毒中毒很少发生。

但大多数病例是由含有毒素的食物引起的。

肉毒中毒分为以下几类：最常见的形式是

食源性肉毒中毒

伤口型肉毒中毒

婴儿肉毒中毒（在别处讨论）

一种罕见的肉毒中毒称为肠毒血症肉毒中毒。如果孢子进入人的肠道并在那里产生毒素，就会发生这类中毒。当肠道毒血症肉毒中毒发生在婴儿中时，称为婴儿肉毒中毒。在 1 岁及以上儿童和成人中，肉毒中毒被称为成人肠毒血症肉毒中毒。这两种类型的肠毒血症肉毒中毒不同于食源性肉毒中毒，后者更常见，在人们摄入被毒素本身污染的食物时会发生。尚不清楚在肠毒血症肉毒中毒中，孢子是如何进入肠道的。在婴儿中，摄入蜂蜜或接触污染的土壤可能是原因。在成人中，那些曾进行过胃或肠道手术、患有炎症性肠病或曾使用过抗生素的人患上肠毒血症肉毒中毒的几率更高。

食源性肉毒中毒 食源性肉毒中毒发生在人们食用被肉毒梭状芽胞杆菌产生的肉毒杆菌毒素污染的食物时。毒素从小肠进入血流，然后被血流输送至神经。如果食物在储存前未经充分烹饪，则可能被污染。 食源性肉毒中毒最常见的来源是 家庭罐头食品，尤其是酸含量低的食物，如芦笋、青豆、甜菜和玉米 其它来源包括油中切碎的大蒜、红辣椒、罐装西红柿、在室温下放置时间过长的铝箔包裹的烤土豆，以及家庭罐头或发酵鱼。然而发病人群中10%由于食用商业化生产的食品而发病，最常见的包括蔬菜、鱼、水果和调味品（例如色拉）。牛肉、奶制品、猪肉、家禽肉和其它食物也能引起肉毒中毒，但较少见。 冷藏并不能保证食品的安全，因为梭状芽胞杆菌在通常冰箱温度下也能产生某些毒素。