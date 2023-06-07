肉毒中毒是一种由厌氧菌肉毒梭状芽胞杆菌所产毒素导致的罕见而致命的中毒。
肉毒毒素通常多见于食物，可以导致肌肉无力或瘫痪。
肉毒中毒可能始于口干、吞咽和说话困难、复视、视物不能聚焦或胃肠道症状（如腹泻、呕吐和腹部痉挛）。
医生检查血液、粪便或伤口的组织样本，然后进行肌电图检查。
如果病人认为他们可能有肉毒中毒，他们应马上去医院。
抗毒素可以用于防止或减慢毒素作用。
仔细的食物准备和储存可防止因食用被污染的食物而导致的肉毒杆菌中毒。
肉毒梭状芽胞杆菌的生存不需要氧气。也就是说，它们是厌氧菌。
导致肉毒中毒的毒素是已知的最强毒素，能严重损害外周神经功能。这种毒素通过抑制神经释放乙酰胆碱而引起肌肉瘫痪。乙酰胆碱和肌肉上的受体（位于神经肌肉接头处）相互作用，并刺激肌肉收缩。
在非常小的剂量下，可以使用两种（A 和 B 型）肉毒杆菌毒素来缓解肌肉痉挛并减少皱纹。
你知道吗……
（也请参见梭状芽胞杆菌感染概述和婴儿型肉毒中毒）
肉毒中毒的病因
肉毒梭状芽胞杆菌能形成称为孢子的休眠细胞。这些休眠孢子广泛存在于环境中，包括土壤、河流和海水。像种子一样，孢子可以在休眠状态下存在很多年，并且对例如热的破坏具有很高的抵抗力。当存在水分和养分并且缺氧时（例如在肠道或密封的缸或罐子中），孢子会发育成活跃的细菌并产生毒素。肉毒梭状芽胞杆菌产生的某些毒素不会被胃酸或肠内保护性酶破坏。
肉毒梭状芽胞杆菌通常在一般环境中也存在，芽胞可以随空气而传播。有时，肉毒中毒是由于摄入或吸入少量含有孢子的土壤或灰尘而引起的。此外，该毒素可以用作武器。同样，芽胞也可以通过眼睛或皮肤破损的伤口侵入人体。
出于美容原因（例如皱纹）或医学原因（例如偏头痛）注射肉毒杆菌毒素（肉毒杆菌毒素 A）后，肉毒中毒很少发生。
但大多数病例是由含有毒素的食物引起的。
肉毒中毒分为以下几类：最常见的形式是
食源性肉毒中毒
伤口型肉毒中毒
婴儿肉毒中毒（在别处讨论）
一种罕见的肉毒中毒称为肠毒血症肉毒中毒。如果孢子进入人的肠道并在那里产生毒素，就会发生这类中毒。当肠道毒血症肉毒中毒发生在婴儿中时，称为婴儿肉毒中毒。在 1 岁及以上儿童和成人中，肉毒中毒被称为成人肠毒血症肉毒中毒。这两种类型的肠毒血症肉毒中毒不同于食源性肉毒中毒，后者更常见，在人们摄入被毒素本身污染的食物时会发生。尚不清楚在肠毒血症肉毒中毒中，孢子是如何进入肠道的。在婴儿中，摄入蜂蜜或接触污染的土壤可能是原因。在成人中，那些曾进行过胃或肠道手术、患有炎症性肠病或曾使用过抗生素的人患上肠毒血症肉毒中毒的几率更高。
食源性肉毒中毒
食源性肉毒中毒发生在人们食用被肉毒梭状芽胞杆菌产生的肉毒杆菌毒素污染的食物时。毒素从小肠进入血流，然后被血流输送至神经。如果食物在储存前未经充分烹饪，则可能被污染。
食源性肉毒中毒最常见的来源是
家庭罐头食品，尤其是酸含量低的食物，如芦笋、青豆、甜菜和玉米
其它来源包括油中切碎的大蒜、红辣椒、罐装西红柿、在室温下放置时间过长的铝箔包裹的烤土豆，以及家庭罐头或发酵鱼。然而发病人群中10%由于食用商业化生产的食品而发病，最常见的包括蔬菜、鱼、水果和调味品（例如色拉）。牛肉、奶制品、猪肉、家禽肉和其它食物也能引起肉毒中毒，但较少见。
冷藏并不能保证食品的安全，因为梭状芽胞杆菌在通常冰箱温度下也能产生某些毒素。
伤口型肉毒中毒
当伤口被肉毒梭状芽胞杆菌污染或细菌进入其他组织时，可发生伤口型肉毒中毒。细菌在伤口内产生毒素，进而吸收入血引起症状。
使用未消毒的针头注射药物以及皮下注射海洛因可导致此种类型的中毒。
肉毒中毒的症状
各种形式的肉毒杆菌中毒可导致许多相同的症状：
口干
视物模糊或双影
眼睑下垂
很难聚焦于附近的物体
瞳孔在暴露于光线时不能正常收缩
吐字不清
吞咽困难
毒素的神经损害主要累及肌力，而无感觉损害。通常头脑仍然清楚。
由于吞咽困难，因此可能会将食物或唾液吸入（抽吸）到肺部，造成窒息或塞住，并增加肺炎（称为吸入性肺炎）的风险。
通常，在脸部和头部的肌肉失去力量后，手臂和腿部的肌肉以及参与呼吸的肌肉会逐渐失去力量。导致进行性肌肉虚弱。如果未提供机械通气（使用机器协助呼吸），则呼吸肌麻痹可导致死亡。
在食源性肉毒中毒中，尽管症状可能在摄入毒素后 4 小时或 8 天后开始，症状通常在毒素进入体内后 18 至 36 小时突然出现。进入体内的毒素越多则发病越快。
食源性肉毒中毒的首发症状通常是恶心、呕吐、胃绞痛和腹泻。随着时间的推移，许多人出现便秘。这些消化系统症状通常发生在肌肉受累之前。
伤口型肉毒中毒患者没有胃肠道症状。
肉毒中毒的诊断
尽量进行可检测食物、血液或粪便中毒素的检查
有时进行肌电图检查
医生根据症状怀疑肉毒杆菌中毒。但其它疾病可导致类似临床表现，因此需要更多的信息。
在食源性肉毒中毒中，食物来源可以提供线索。例如，当肉毒杆菌中毒见于两名或更多食用在同一地点制作的相同食物的患者时，则诊断更加明确。如血液检测出毒素或粪便中检出肉毒杆菌，则可以明确诊断。也可能在食物中检出毒素。
在伤口型肉毒中毒中，需注意问诊有无皮肤破损史。需观察患者有无吸毒遗留的针眼痕迹。可通过血液检测出毒素，伤口组织中检出肉毒杆菌可明确诊断。
肌电图（对肌肉进行电刺激并记录其电活动）可能会有用。在大多数肉毒中毒的病例中，肌电图显示电刺激后异常的肌肉反应。
有时无法明确判断是食源性还是外伤性中毒。
肉毒中毒的治疗
有时用活性炭防止吸收从食物中摄入的毒素
抗毒素
使用呼吸机纠正呼吸问题
如果病人认为他们可能有肉毒中毒，他们应马上去医院。如果诊断为肉毒杆菌中毒，则需要住院并密切监测。
需要实验室检查来明确诊断，但不能为了等待检查结果而耽误治疗时间。为清除没有吸收的毒素，医师可给患者口服或鼻饲活性炭。
应严格监测生命体征（呼吸、脉搏、血压和体温）。如果出现呼吸困难，病人应转入重症监护病房，必要时临时使用呼吸机。上述治疗已经大大降低了肉毒杆菌中毒的死亡率，现在已降为不足 10%。
如果需要，可以通过一根细的塑料饲管（鼻胃管）给那些无法吞咽的人进食，该塑料饲管穿过鼻子并向下插入咽喉。
如果患者伤口有肉毒杆菌，这个伤口需要彻底清理，并移除坏死组织。然后，通过静脉（静脉内）给予抗生素，如青霉素和甲硝唑。
部分患者恢复后数年仍可能会有疲惫和气短感觉，可能需要长期康复治疗。
感染后，人们不会对肉毒梭状芽胞杆菌毒素产生免疫力，因此他们可能会再次感染。
抗毒素
肉毒中毒的预防
彻底烹饪或加热食物
适当储存和处理食物
肉毒梭状芽胞杆菌孢子十分耐热，可以耐受数小时的沸水。但毒素易被加热破坏。
如果储存的食物在储存之前未适当烹饪，则可导致肉毒杆菌中毒。细菌可以在温度低至37.4°F（3°C）产生毒素，这是一些典型的冰箱内的温度，因此冷藏食物亦非完全安全。
以下方法可以防止食源性肉毒中毒：
在176°F（79.9℃）烹调食物30分钟，这基本可完全破坏毒素
颜色或气味改变、膨胀或泄漏的罐装食物应丢弃
遵循美国疾病控制与预防中心(CDC)家庭密封罐保存说明
冷藏大蒜或草药输注的自制油，4天后丢弃这些未使用的油品
铝箔包裹烤制的马铃薯食用前应加热
如无法确认罐装食品是否应该丢弃，应在首次开启之前对其进行检查。先在准备开罐口处先滴几滴水，如果开罐时水滴散开而不是流入罐内，说明该罐食品已被污染，应丢弃。如果对一罐食物是否安全有任何疑问，最好丢弃它，而不是冒着肉毒中毒的风险。
任何可能污染的食物都应谨慎处理。因为食入、吸入或通过眼睛、伤口进入人体内的极少量毒素均可以导致严重疾病。应尽可能避免皮肤接触，处理食物后应立即洗手。
如伤口感染，恰当的处理可以减少外伤性中毒的风险。