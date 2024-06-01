布鲁氏菌病是由革兰氏阴性菌布鲁氏菌的若干菌种引发的感染，以发热和全身症状为特征。

接触带菌的动物，或摄入未经高温消毒的被污染牛奶或其他奶制品或欠熟的污染肉类，是获得布鲁氏菌病的主要途径。

典型症状包括发热、寒战、重度头痛、下背部疼痛、骨和关节痛以及其他全身（系统性）症状。

根据血液化验和培养结果可确诊。

同时使用两种抗生素可提高治愈几率。

大多数患者不经治疗可在2〜3周后康复。

（另见细菌概述。）

布鲁氏菌病在美国、加拿大和欧洲很少见，多见于中东、地中海地区、墨西哥以及中美洲。到这些地区旅行的人也面临更高的风险。

布鲁氏菌病的主要获得途径为

直接接触带菌的农畜

摄入未经高温消毒的被污染牛奶或其他奶制品或欠熟的污染肉类

如果接触带菌的犬、鹿、麋、水牛、马、野兔、鸡或其他动物，或如果他们吸入含此细菌的空气颗粒，也可感染布鲁氏菌病。极少数情况下，布鲁氏菌病在人际间传播。

感染布鲁氏菌病风险高的人群包括实验室工作人员和有可能接触带菌动物或动物组织的人，包括肉类包装工人、兽医、猎人、农民和家畜饲养者。

只吸入一些细菌就可导致感染。因此，此细菌可用于生物战。

布鲁氏菌病的症状 布鲁氏菌病的症状可在接触布鲁氏菌后5天到若干个月开始。 典型症状包括 发热，可在数月乃至数年内反复出现 症状可突然开始，包括寒战、盗汗、严重头痛、下腰部疼痛、骨和关节痛，有时也有腹泻。或者，症状可逐渐开始，感觉轻度不适、肌肉疼痛、头痛和颈后疼痛。 发热可能好好坏坏若干周。 后期症状包括食欲下降、体重减轻、重度便秘、腹痛、关节痛、睡眠障碍、无力、易怒和抑郁。 有时，感染会累及脑部、脑和脊髓的包膜（脑脊膜）、后脊梁骨（椎骨）、长骨（如大腿骨）、关节、心脏瓣膜或其他器官。 如果不出现这些器官和组织的感染，即使不治疗，通常也可在2〜3周后康复。不过，有些患者的感染会持续不消退。布鲁氏菌病很少致命。当脑、脑膜（覆盖脑和脊髓的组织）或心脏瓣膜感染时，通常会致死。

布鲁氏菌病的诊断 检查此细菌的血液测试和血液或其他组织培养 医生会抽取一份血液样本送往实验室进行细菌繁殖（培养）和鉴定。还可培养通过穿刺获得的骨髓样本和通过腰穿获得的脑脊髓液（包围脑和脊髓的液体）。 医生可使用聚合酶链反应(PCR)技术，从而能够更快地检测此细菌。此 PCR 技术能增加血液或其他组织中细菌脱氧核糖核酸 (DNA) 的含量。 通常，医生也会检测血液中的细菌抗体。

布鲁氏菌病的治疗 联合使用两种抗生素 联合使用 2 种抗生素可提高治愈几率。给予哪种抗生素取决于患者的年龄。 对于 8 岁以上的人，通常可使用的一种抗生素是口服多西环素。另一种可以是链霉素或庆大霉素每日一次注射，也可以是利福平或氟喹诺酮类抗生素口服。 8 岁以下儿童可口服复方抗生素甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 (TMP/SMX) 和利福平。 治疗后，一些患者再次出现症状，因此在治疗后一年内会定期进行检查和检测。

布鲁氏菌病的预防 预防布鲁氏菌病的最好方法是避免食入欠熟的肉类和未经高温消毒的奶制品。巴氏消毒是指将生牛奶加热到高温并维持一段较短的时间。此过程可破坏牛奶中可能存在的有害细菌。 处理可能染菌的动物或动物组织的人应采取预防措施，比如穿戴防护服和橡胶手套。 为家禽接种疫苗（牛、绵羊和山羊）有助于控制此病。没有针对人的疫苗。 暴露于细菌后（例如，暴露于受感染的动物或实验室样本后，或暴露于牛用疫苗后），给予多西环素等抗生素，有时给予利福平，以防止发生布鲁氏菌病感染。