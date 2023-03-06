诺卡菌病是由革兰氏阳性菌诺卡菌引起的感染（通常是肺部）。

诺卡菌 吸入时可感染肺部，当通过切口或刮伤进入皮肤时可感染皮肤。

症状取决于细菌感染的部位是肺部（通常是引起咳嗽、发热、寒战、胸痛、无力和食欲不振）还是皮肤（脓肿，可能引流到皮肤表面）。

为诊断诺卡菌病，医生会在显微镜下检查感染组织样本或将样本送到实验室进行培养。

诺卡菌病使用一种或多种抗生素治疗。

（另见细菌概述。）

有多种种属的诺卡菌会导致人体感染。星形诺卡菌通常会导致肺部和全身感染。另一种种属通常会引起皮肤感染，尤其是生活在热带气候地区的人。

以下情况下会出现人体感染

吸入含有 诺卡菌 的粉尘，导致肺部感染。

含有细菌的土壤或水通过切口或刮伤进入皮肤，导致皮肤感染。

诺卡菌病很少会在人与人之间传播。

诺卡菌细菌可播散到附近组织或通过血流感染任何器官。它们最常感染大脑、皮肤、肾脏、骨骼或肌肉。感染器官内可形成脓肿（脓包）。

诺卡菌病可发生于全世界各年龄段人群。但在老年人，尤其是男性和免疫功能低下的人群中，更常见。以下任何一种可使免疫系统削弱的病症都会增加患上诺卡菌病的风险：

患有某些癌症（如霍奇金淋巴瘤）

器官移植

使用大剂量的皮质类固醇或其他抑制免疫系统的药物

患有肺病

患有晚期HIV感染／艾滋病

诺卡菌病被认为是机会性感染，因为它发生在免疫系统功能低下的人群中。然而，约20%～30%的诺卡菌病患者没有增加风险的疾病或病症。

在美国，每年估计新发诺卡菌病病例为500～1,000例。

诺卡菌病的症状 诺卡菌病的症状可能是短暂的（急性）或持续时间长（慢性）。 肺部感染 如果肺部感染，症状通常包括咳嗽、发热、寒战、胸痛、无力、食欲下降和体重减轻。 皮肤感染 如果皮肤感染，脓肿常形成于皮肤或皮下组织。受累皮肤可能变硬、发红、温暖和触痛。可能形成包含脓液的肿块并扩散到皮肤下或通过淋巴管扩散。可在肿块和皮肤之间形成通道，脓液可能通过通道引流到皮肤表面。 脑部感染 在多达一半的诺卡菌病患者中，感染扩散到大脑，导致脓液积聚（脓肿）。脑脓肿可引起严重头痛和症状，如虚弱、意识模糊和癫痫发作。

诺卡菌病的诊断 显微镜下检查或培养 医生可通过在显微镜下检查感染组织样本时发现诺卡菌而诊断诺卡菌病。或者医生可将感染组织样本送往实验室进行诺卡菌（如存在）的培育（培养）和鉴定。医生可在体格检查或X光检查或其它影像学扫描时定位感染组织。 如果发现诺卡菌，需要测试哪种抗生素对细菌有效（称作药敏试验）。

诺卡菌病的治疗 抗生素 诺卡菌病使用一种或多种抗生素长期治疗。经常使用甲氧苄氨嘧啶／磺胺甲恶唑。如果免疫系统受损或感染已扩散，则需要使用第二种抗生素。在医生获得检查结果之前开始治疗。根据药敏试验的结果调整起初使用的抗生素。 脓肿通常必须切开、引流并手术切除坏死组织。