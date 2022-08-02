防御功能受损者的感染

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很多疾病、药物以及其它治疗可以引起人体自然防御功能的损害。这种损害可能导致感染，甚至可能由通常无害地生活在体表或体内的微生物（常驻菌群）引起感染。以下情况可以导致防御系统的损害：
大面积烧伤： 因为损伤的皮肤无法防止病原微生物的入侵，因而明显增加感染的危险。
医疗操作： 接受医疗器械操作的患者，因引入外来物质进入体内，亦增加感染的危险。这类操作包括在尿道、血管插管或气管插管。
存在免疫抑制作用的药物： 这些药物包括癌症化疗药物、用于防止器官移植后排斥反应的药物（如硫唑嘌呤、甲氨蝶呤和环孢霉素）、皮质类固醇（如泼尼松）和生物制剂（如阿达木单抗和其它用于溃疡性结肠炎、克罗恩病、类风湿性关节炎和其它自身免疫性疾病的药物）。
放射治疗： 放射治疗亦可抑制免疫系统，特别是当骨髓受到射线照射时。
艾滋病： 在艾滋病患者中，尤其是在疾病晚期，抵抗某些感染的能力急剧下降。该类患者对机会性感染特别危险（机会性感染是指在正常免疫状态下一般不引起感染的微生物所造成的感染）。很多一般的感染能造成他们更严重的病情。
（也请参见感染性疾病概述。）
老年化专题：感染
老年人的感染通常比年轻人更严重，有以下几个原因：