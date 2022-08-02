防御功能受损者的感染

医疗操作： 接受医疗器械操作的患者，因引入外来物质进入体内，亦增加感染的危险。这类操作包括在尿道、血管插管或气管插管。

存在免疫抑制作用的药物： 这些药物包括癌症化疗药物、用于防止器官移植后排斥反应的药物（如硫唑嘌呤、甲氨蝶呤和环孢霉素）、皮质类固醇（如泼尼松）和生物制剂（如阿达木单抗和其它用于溃疡性结肠炎、克罗恩病、类风湿性关节炎和其它自身免疫性疾病的药物）。