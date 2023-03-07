阿米巴脑部感染：肉芽肿性阿米巴脑炎

肉芽肿性阿米巴脑炎是非常罕见的，通常是由棘阿米巴种属或狒狒巴拉姆希阿米巴（两类自由生活阿米巴）引起的中枢神经系统致命性感染。通常发生于免疫系统受损及一般健康状况差者。

阿米巴可能通过皮肤或肺部进入，并通过血流传播到脑。

肉芽肿性阿米巴脑炎的症状逐渐开始并包括神智错乱、头痛、视力模糊、癫痫发作和皮肤溃疡。

影像学检查和脊椎穿刺可以帮助医生排除其它潜在病因。当存在皮肤溃疡时，取其样本在显微镜下检查以寻找阿米巴。脑活检也可用于诊断。

医生通常联合使用包括米替福新在内的多种药物治疗感染。

（也请参见寄生虫感染概述。）

自由生活阿米巴（感染性单细胞生物）是生活在土或水中的原虫，其生长不依赖人或其他动物。虽然自生阿米巴较少感染人体，但有些类型的感染可致严重甚至是致命的疾病。

引起肉芽肿性阿米巴脑炎的阿米巴生活在全世界的水、土壤和灰尘中。很多人会接触到这些阿米巴，但很少人被感染。感染通常发生于免疫系统受损或总体健康状况差的人中，虽然狒狒巴拉姆希阿米巴也可感染健康人。

阿米巴可能经皮肤或肺进入人体再由血转移到大脑。

肉芽肿性阿米巴脑炎不同于原发性阿米巴脑膜脑炎。原发性阿米巴脑膜脑炎虽然罕见，但也可影响在淡水中游泳的健康人。原发性阿米巴脑膜脑炎是由一种名为福氏耐格里的自由生活阿米巴引起的，通常认为它通过鼻子进入中枢神经系统。

肉芽肿性阿米巴脑炎的症状 肉芽肿性阿米巴脑炎的症状逐渐出现。意识模糊、头痛和抽搐发作是常见症状。症状逐渐出现，可有低热、视野缺损、人格改变、语言障碍、共济失调、视觉障碍等。一侧颜面或肢体可出现偏瘫。 除上述症状之外，狒狒巴拉姆希阿米巴可导致皮肤溃疡。 绝大多数病例于症状出现后7-120天内死亡。

肉芽肿性阿米巴脑炎的诊断 脑部计算机断层扫描或磁共振成像

脊椎穿刺

皮肤溃疡或脑部病变活检 患者通常需要做脑部计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI) 以及脊椎穿刺（腰穿）来诊断肉芽肿性阿米巴脑炎。这些检查可帮助排除其它可能的病因，但一般不能确诊。 皮肤溃疡中常含有阿米巴，如存在皮肤溃疡应行活检。脑活检也可用于诊断。 肉芽肿性阿米巴脑炎常常仅在死亡后得以诊断。

肉芽肿性阿米巴脑炎的治疗 药物组合 肉芽肿性阿米巴脑炎和任何皮肤溃疡通常通过联合应用药物来治疗，包括 米替福新 以及以下一种或多种药物： 喷他脒（通常用于治疗真菌感染 [作为抗真菌药] 或原虫感染）

磺胺嘧啶或甲氧苄氨嘧啶／磺胺甲恶唑（抗生素）

氟胞嘧啶（抗真菌药物）

氟康唑或类似药物如伏立康唑或伊曲康唑（抗真菌药物）

两性霉素 B（抗真菌药物）

阿奇霉素或克拉霉素（抗生素） 这些药物当中有些为口服剂型，有些则为注射剂。有些可以多种方式给药。 尽管米替福新可在孕妇中导致出生缺陷，但医生通常会使用这种药物，因为肉芽肿性阿米巴脑炎未经治疗通常会致命，治疗的潜在益处大于风险。服用本药的育龄妇女必须采取有效的避孕措施。 有时也需手术治疗。 如存在皮肤溃疡，给予清创。